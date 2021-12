Leipzig

Die Corona-Pandemie sorgt für Ausfälle in Millionenhöhe und bringt die sächsischen Krankenhäuser zusätzlich in wirtschaftliche Bedrängnis. Eine Ursache dafür ist, dass reguläre und geplante Operationen verschoben werden müssen. Belegungsrückgänge, Erlösausfälle und überdurchschnittliche Aufwendungen für Corona belasten die Etats. Dazu kommen außerdem Kostensteigerungen.

Finanzielle Mehraufwendungen, steigende Preise

Für das Leipziger Uniklinikum (UKL) beispielsweise sagt Robert Jacob, der Kaufmännische Vorstand: „Die erforderliche Reduzierung unserer Leistungen in der Regelversorgung hat im Zusammenspiel mit erheblichen Mehrkosten bereits im Vorjahr zu einem Jahresergebnis von minus 17 Millionen für das UKL geführt.“ 2021 gestalte sich die Situation ähnlich. Darüber hinaus seien erhebliche finanzielle Mehraufwendungen angefallen für Schutzbekleidung und -maßnahmen. Dazu rechneten beispielsweise FFP2-Masken, Kittel oder auch Desinfektionsmittel.

Hinzu kämen Preissteigerungen aufgrund angespannter Lieferketten, Laborbedarf für die Testungen und in der Bewachung, Zugangskontrolle und – dokumentation mit zusätzlichem Personal. Gleichzeitig lägen die Erlöse wegen zahlreicher abgesagter Behandlungstermine deutlich hinter dem erwarteten Niveau, so Jacob weiter.

Viele Operationen werden verschoben

Der Rückstau an regulären Operationen am Leipziger Klinikum St. Georg beträgt mittlerweile über 1000 Eingriffe. „Insgesamt beläuft sich der finanzielle Verlust auf zirka fünf Millionen Euro“, bestätigt eine Sprecherin. Die personell angespannte Lage durch mehr Quarantänefälle und Krankmeldungen führe außerdem dazu, dass die Arbeitsbelastungen stiegen und die verbleibenden Ressourcen stärker gebündelt würden. Unter Umständen müsse zeitweise auf Leiharbeiter und Freiwillige zurückgegriffen werden.

Zusätzliche finanzielle Aufwendungen entstünden durch die grundsätzliche Kostensteigerung, da der Verbrauch an medizinischem Sachbedarf eben deutlich gestiegen sei und die Kosten für einzelne Produkte und Leistungen erhöht wurden. So würden beispielsweise zusätzliche Frachtkosten erhoben, die es so früher nicht gegeben habe.

Mehr als 500 Intensiv-Patienten am Herzzentrum

Keine Zahlen nennt das Leipziger Herzzentrum. „Das Jahr 2021 ist wieder ein herausforderndes Jahr“, heißt es nur. Im Herzzentrum als auch im Helios Park-Klinikum – beide Covid-Schwerpunktversorger – seien über 500 vielfach intensivpflichtige Patientinnen und Patienten mit einer Covid-19-Infektion behandelt worden. Ergo: „Um Kapazitäten zu stärken, verschieben wir derzeit stellenweise planbare Operationen, zum Beispiel in der Rhythmologie des Herzzentrums oder der Orthopädie im Helios Park-Klinikum.“

Das Dresdner Uniklinikum Carl Gustav Carus machte im vergangenen Jahr ein Minus von 5,6 Millionen Euro. Steigerungen bei den Personalaufwendungen und beim Sachaufwand seien dafür die Ursachen, sagt ein Sprecher. Für 2021 läge noch kein Ergebnis vor. Dass die Verluste nicht noch höher gewesen seien, habe auch an der finanziellen Unterstützung des Freistaats gelegen.

Das Städtische Klinikum in Chemnitz wollte sich auf Anfrage gar nicht zu seiner wirtschaftlichen Situation äußern und teilte lediglich mit: „Bitte haben Sie Verständnis, dass unser Fokus aktuell auf der Bewältigung der Pandemie liegt.“

Psychiatrien hoffen auf Hilfe Sachsens

Die Bundesregierung hat darum angekündigt, zur wirtschaftlichen Sicherung der Kliniken die Regelung über Ausgleichszahlungen ins neue Jahr 2022 zu verlängern. Für die Krankenhausgesellschaft Sachsen (KGS), macht Sprecher Friedrich München allerdings darauf aufmerksam, dass es sich dabei vor allem um Überbrückungshilfen handelt, die am Jahresende verrechnet werden. „Es geht besonders darum, für die Krankenhäuser, die wegen Corona herunterfahren mussten, Verluste auszugleichen.“

Die KGS sei überdies mit der sächsischen Landesregierung in Gesprächen, damit Kliniken für Psychiatrie und Psychosomatik, die beispielsweise Long-Covid-Patienten versorgen und von den finanziellen Mitteln bisher nicht profitieren, ebenfalls Liquiditätshilfen erhalten. In Sachsen gibt es derzeit 78 Krankenhäuser.

Von Roland Herold