Leipzig/Chemnitz

Trotz Kälte und Schneemassen ist in Mitteldeutschland die Versorgung mit Strom und Gas sicher. „Wir sind bislang vom Unwetter weitgehend verschont worden“, sagte Stephan Lowis, Vorstandschef des Energieversorgers EnviaM mit Sitz in Chemnitz. Bisher habe es keine größeren und lang anhaltenden Störungen der Stromversorgung infolge des heftigen Wintereinbruchs gegeben.

EnviaM versorgt nach eigenen Angaben mehr als 1,3 Millionen Kundinnen und Kunden mit Strom, Gas und Wärme in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Teilen Brandenburgs und ist damit der führende regionale Energiedienstleister in Ostdeutschland.

Auto schlitterte auf glatter Straße in Kabelverteiler-Kasten

In Teilen Westsachsens gab es nach Angaben des Versorger am vergangenen Wochenende aufgrund der starken Schneefälle kurzzeitige Stromausfälle. In Grimma, Markkleeberg und Regis-Breitingen waren dafür Kurzschlüsse in Anlagen und Leitungen verantwortlich. In Colditz führte ein Mastbruch zum Stromausfall. Und in Neukieritzsch (alle Landkreis Leipzig) schlitterte ein Auto in einen Kabelverteiler-Kasten und beschädigte ihn.

Man beobachte die Wetterentwicklung sehr aufmerksam. „Alle verfügbaren Mitarbeiter unseres Unternehmens und unserer Rahmenvertragsfirmen sind in Bereitschaft versetzt worden. Das Callcenter wurde personell verstärkt. Einsatzfahrzeuge, Notstromaggregate und Reparatur-Materialien sind überprüft und vorbereitet worden, sodass wir bei Störungen rasch handeln können“, sagte Lowis weiter. Eine Herausforderung seien mancherorts die Straßenverhältnisse, die das Vorwärtskommen bei Einsätzen erschwerten.

Entwarnung könne man noch nicht geben, da die Wetterbedingungen für die Stromversorgung nach wie vor sehr sensibel seien.

Impfzentrum vor Inbetriebnahme kurzzeitig ohne Strom

Besonders im Blick habe EnviaM die Impfzentren, hieß es weiter. In Sachsen-Anhalt sei vor Inbetriebnahme eines Impfzentrums der Strom ausgefallen. Kurzfristig konnten die Entstörer die Versorgung per Notstromaggregat wiederherstellen und danach das Zentrum wieder ans Netz bringen.

Frost und Schnee haben die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien einbrechen lassen. Derzeit werde nur sehr wenig Strom aus Solaranlagen und Windkraft ins Netz eingespeist, erklärte der EnviaM-Chef. Ein Grund ist, dass die Solaranlagen vielerorts von einer dicken Schneeschicht bedeckt sind. Der Bedarf müsse daher verstärkt aus konventionellen Kraftwerken gedeckt werden. „Wenn kein Kraftwerk und keine Speicher da wären, hätten wir ein Problem“, betonte Lowis. Es werde auch in Zukunft konventionelle Kraftwerke als Reserve geben müssen.

Berichte, wonach die Erdgasspeicher in Deutschland leer wie noch nie sind, träfen für das Versorgungsgebiet von EnviaM und der Tochter Mitgas nicht zu. Die Untergrundspeicher seien „ausreichend gefüllt, so dass wir gut über den Winter kommen“. In den vergangenen zehn Tagen habe es im Durchschnitt einen Mehrverbrauch von 300 Kilowattstunden gegenüber dem Vorjahreszeitraum gegeben. Das sei ein Anstieg um etwa zwei Prozent.

Von Andreas Dunte