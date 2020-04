Verstärkte Kontrollen zu Ostern im Dübener Kurpark

Bad Düben

Der Kurpark in Bad Düben wird an den Feiertagen wegen der aufgrund der Corona-Epidemie vom Freistaat erlassenen Ausgangsbeschränkungen von Polizei und Ordnungsamt verstärkt kontrolliert. In einer Information an die Patienten des Mediclin-Waldkrankenhauses und Reha-Zentrums hat Bürgermeisterin Astrid Münster darauf hingewiesen, dass der „persönliche Kontakt mit Angehörigen und Bekannten im Kurpark oder Stadtgebiet grundsätzlich verboten ist.“ Anlass sind Beobachtungen vom letzten Wochenende, als viele Kaffee- und Kuchentreffs stattfanden. Kurpark oder Stadtgebiet seien im Sinne der Rechtsverordnung kein privater Bereich, Bewegung und Spazierengehen an der frischen Luft sei für die Besucher der Patienten der Klinik in der Regel kein Spaziergang im Wohnumfeld.

Maßnahmen zum Schutz der Patienten und des Klinikpersonals

Verstöße könnten mit Verwarngeldern von mindestens 50 Euro oder bei mehrmaligen Verstößen mit Strafanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz geahndet werden. Astrid Münster bat um Verständnis, „dass wir zum Schutz aller Patienten und des Klinikpersonal zu solchen Maßnahmen greifen müssen.“

Von ka