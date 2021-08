Dresden

Der verstorbene ehemalige sächsische Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (CDU) wird am Samstag im engsten Familienkreis beerdigt. Das berichtet die Bild-Zeitung. Die Beisetzung ist demnach auf dem Dresdner Nordfriedhof geplant.

Der offizielle Trauerakt, der von der Staatskanzlei organisiert wird, findet am 3. September in der Frauenkirche in Dresden statt. Ein Kondolenzbuch, in dem sich Bürgerinnen und Bürger eintragen können, liegt noch bis zum 27. August in der Staatskanzlei aus.

Biedenkopf war am 12. August im Alter von 91 Jahren gestorben. Er war der erste Ministerpräsident nach der Wiedervereinigung und hatte Sachsen bis 2002 regiert.

