Verstoß gegen Corona-Regeln: Rund 1400 Bußgeldverfahren in Sachsen

Leipzig

Die sächsische Polizei hat ihre Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Regeln verstärkt. Wie das Innenministerium am Dienstag auf Anfrage mitteilte, wurden vom 14. bis 20. Dezember landesweit 1399 Bußgeldverfahren eingeleitet, 60 Verwarngelder erhoben und 489 mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Bei den Kontrollen seien mehr als 4000 Beamte im Einsatz gewesen. Innenminister Roland Wöller ( CDU) dankte den Polizistinnen und Polizisten, die „unter Gefährdung ihrer eigenen Gesundheit dafür sorgen, diese Pandemie auch in Sachsen in den Griff zu bekommen“.

600 Bußgeldverfahren bei PD Leipzig

Im Bereich der Polizeidirektion Leipzig wurden in dieser Zeit knapp 600 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Schutz-Bestimmungen eingeleitet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Allein 105 Verstöße gegen die Bestimmungen wurden während des Demonstrationsgeschehens am vergangenen Samstag in Leipzig festgestellt.

Anzeige

„Jeder hat es in der eigenen Hand, wie sich die pandemische Lage in den kommenden Tagen weiterentwickeln wird“, sagte Wöller. „Der ganz überwiegende Teil der Bevölkerung hat den Ernst der Lage verstanden, hält sich verantwortungsbewusst an die Regeln und kann deshalb auch von anderen erwarten, dass sich diese nun auch an die Regeln halten. Im Interesse der eigenen Gesundheit und von uns allen.“

Garagenparty und Gruppentreffen

Dennoch werden immer wieder Verstöße bekannt. Am Montag hatten sich in einer Garage in Torgau mehrere Menschen zum Bier trinken getroffen. Bei der Überprüfung zeigten sich die Anwesenden laut Polizei uneinsichtig. Es wurden sechs Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen die Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung gefertigt. In Grimma war die Polizei Hinweisen nachgegangen, wonach sich etwa 20 Personen versammelt hatten. Beim Eintreffen der Beamten flüchteten die Menschen.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Quarantänekontrollen auch zu Weihnachten

Die Stadt Leipzig kündigte für die Feiertage Hausbesuche bei Corona-Infizierten an. „Die häusliche Isolation positiv Getesteter und ihrer Kontaktpersonen ist notwendig, um die Infektionszahlen zu begrenzen und letztlich Menschenleben zu schützen. Deshalb werden wir auch zwischen Weihnachten und Neujahr weiter streng kontrollieren“, sagt Gesundheitsamtsleiterin Regine Krause-Döring.

Die städtischen Mitarbeiter kommen unangekündigt und zu zweit, sie weisen sich mit einem Dienstausweis aus und überprüfen die Anwesenheit der unter Quarantäne Stehenden. Diese werden gebeten, die Wohnungstür zu öffnen und sich mit einem Personalausweis zu identifizieren, teilte die Stadt mit.

Von LVZ