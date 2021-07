Dresden

Das sächsische Sozialministerium hat einen neuen Staatssekretär. Sebastian Vogel (41) wird wie erwartet Nachfolger von Uwe Gaul, der am Montag in den Ruhestand versetzt wurde. Vogel erhielt am Dienstag die Ernennungsurkunde von Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).

Sozialministerin Petra Köpping (SPD), als deren Vertrauter Vogel gilt, lobte den neuen Staatssekretär: „Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in Politik und Verwaltung. Ich kenne ihn seit vielen Jahren, schätze seine Arbeit und vertraue ihm.“ SPD-Fraktionschef Dirk Panter nannte die Personalwahl eine „gute Entscheidung“: „Es ist gut, dass das Sozialministerium jetzt wieder mit voller Mannschaft arbeiten kann.“

Vogel arbeitete zuvor als SPD-Landesgeschäftsführer

Vogel, der zuvor unter anderem jahrelang als SPD-Landesgeschäftsführer gearbeitet hatte, wechselte 2015 ins Sozialministerium. Dort leitete er fünf Jahre lang den Geschäftsbereich Gleichstellung und Integration. Seit 2020 ist er Abteilungsleiter des Bereichs «Gesellschaftlicher Zusammenhalt”.

Dass Ministerin Köpping einen der zwei Staatssekretäre ihres Hauses austauschen wollte, hatte sich seit Längerem angedeutet. Bereits zu Jahresbeginn gab es Gerüchte, sie sei unzufrieden mit der Arbeit des damaligen Staatssekretärs Gaul. Im Mai war dann durchgesickert, dass Vogel als Nachfolger auserkoren sei.

Vorgänger kritisierte Ministerin deutlich

Ende vergangener Woche hatte Gaul dann offiziell gemacht, dass er das Ministerium und damit auch Sachsen verlassen wird. Er hatte gleichzeitig Vorwürfe gegen Köpping, aber auch gegen SPD-Chef Martin Dulig erhoben. Beiden schienen „sozialdemokratische Grundwerte“ nahezu egal zu sein, schrieb er in einer Erklärung. Er selbst habe mit Köpping seit dem Februar kein Wort gesprochen.

Von Kai Kollenberg