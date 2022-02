Verwaltungsgericht Leipzig: Kriterien zur Schließung von Bars sind falsch

Leipzig

Die fortlaufende Schließung von Bars in Sachsen hat unter falschen Kriterien stattgefunden. Diese Folgerung ergibt sich aus einer am Dienstag vorläufig getroffenen Entscheidung des Verwaltungsgerichts Leipzig. Demnach ist die Unterscheidung der Begriffe „Bar“ und „Gastronomie“ im Sinne der Corona-Notfallverordnung nicht rechtens.

Anfang Februar hatte ein Leipziger Anwalt für einen Barbetreiber einen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gestellt. Für das Lokal war eine Schließung verfügt worden, „und weil es um die Existenz ging, musste eine schnelle Entscheidung gefällt werden“, sagt Rechtsanwalt Alexander Krell, dessen Mandant nicht genannt werden möchte. „Mit diesem Beschluss hat das Gericht ein klares Signal gesendet, das auch für andere Barbetreiber wichtig ist.“

Umstrittene Unterscheidung

Schon lange sorgen umstrittene Unterscheidungen für Gastronomie im Freistaat für Unmut: Demnach dürften Restaurants und Kneipen seit Wochen wieder unter Auflagen öffnen, Bars hingegen nicht. Noch in der vergangenen Woche begründete das Sozialministerium Sachsen die Differenzierung gegenüber der LVZ so: „Im Gegensatz zur Bar wird in einem Restaurant der Hauptumsatz nicht mit Getränken, sondern mit Speisen gemacht.“ Ein wesentliches Charakteristikum einer Bar bestünde darin, „dass hier im regulären Fall mehr als die Hälfte des Umsatzes auf den Verkauf von Getränken zurückgeführt werden können“.

Im Klartext: Nur wer Speisen anbietet, darf öffnen. Eine unzulässige Differenzierung, wie dem jetzt gefassten Urteil unter dem Aktenzeichen 3 L 52/22 zu entnehmen ist. „Eine Unterscheidung zwischen Bar und Gaststätte allein danach, ob das Bewirtungsangebot überwiegend aus Speisen oder Getränken besteht, hält einer rechtlichen Überprüfung aller Voraussicht nach nicht stand“, hießt es mit Bezug auf die Corona-Notfallverordnung.

Infektionsrisiko entscheidend

Eine Definition der Begriffe finde sich darin nicht, stellt das Gericht fest. Laut Sächsischem Gaststättengesetz „betreibt ein Gaststättengewerbe, wer gewerbsmäßig Getränke, zubereitete Speisen oder beides zum Verzehr an Ort und Stelle anbietet, wenn der Betrieb jedermann oder bestimmten Personenkreisen zugänglich ist“. Eine Unterscheidung zwischen Speisen- und nur Getränkeangebot würde außerdem nicht mit der Begründung der Corona-Verordnung korrespondieren. In erster Linie ginge es um Differenzierung nach dem Grad des Infektionsrisikos von Einrichtungen des gesellschaftlichen Lebens.

Die Bar des Mandanten, bestehend aus fünf Tischen mit jeweils vier Stühlen, berge kein erhöhtes Infektionsrisiko im Vergleich zu einer Speisegaststätte, so das Gericht. „Das fortlaufende Verbot gilt nur für Orte mit Tanzfläche oder einer Unterhaltungs-Komponente wie beispielsweise Karaoke“, erläutert Anwalt Krell. Zwar beziehe sich der Gerichtsbeschluss konkret auf die Location seines Mandanten, „doch hiervon könnten auch andere Kneipiers profitieren“.

Erleichterung bei Betreibern

Bei diesen wird die Entscheidung vor allem mit Erleichterung aufgenommen. „Wir freuen uns über den Beschluss“, sagt Franz Uhlig vom Dr. Hops. „Er bestätigt, dass die Behörden eine völlig falsche Annahme vom alltäglichen Barbetrieb haben.“ Er hätte sich mehr Sorgfalt gewünscht, „da dieses Problem riesige Auswirkungen hat“. Schon vor Kenntnis des Beschlusses hatte das Dr. Hops die Wiederkehr für diesen Donnerstag angekündigt. Dr. Bersi hat bereits seit vergangener Woche geöffnet, die Rorschach Bar plant den Betrieb ab 1. März.

Franz Uhlig von der Bierbar Dr. Hops freut sich über den Gerichtsbeschluss und öffnet seine Bar noch diese Woche. Quelle: Andre Kempner

Auch Jan Hagedorn vom Goldhopfen ist in erster Linie froh, „dass hier endlich Klarheit herrscht, denn die lange Zeit der Ungewissheit hat uns nicht nur Einnahmen, sondern auch viele Nerven gekostet.“ Da jetzt erst einmal alles hergerichtet und Ware bestellt werden muss, werden er und sein Kompagnon Gernot Skrandies nicht vor März aufschließen können.

Anwalt Alexander Krell rät allen Barbetreibenden, sich vorsichtshalber bei der Stadt zu informieren, „natürlich mit Hinweis auf den besagten Beschluss“. Dann dürfte der Öffnung nichts entgegenstehen. Spannend ist dabei noch ein anderer Punkt: „Es wäre zu überlegen, ob Inhaber von Bars eine finanzielle Kompensation beim Freistaat einfordern“, sagt ein Wirt. „Schließlich sind uns durch die falsche Unterscheidung wochenlang lebenswichtige Einnahmen verloren gegangen.“

Von Mark Daniel