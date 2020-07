Leipzig/Berlin

Die von den Gesundheitsministern der Länder angeschobenen Corona-Tests an Flughäfen verfangen sich in Kompetenzgerangel und mutieren zu einer Farce. Weder am großen internationalen Frankfurter Airport noch an den kleineren Regionalflughäfen gibt es klare Regeln, wer getestet wird, wer die Tests durchführt und wer das bezahlt. Die Flughäfen verweisen in der Regel auf die Gesundheitsbehörden der jeweils zuständigen Kommunen.

Der für den Airport Leipzig/ Halle zuständige Landkreis Nordsachsen teilte am Montag auf LVZ-Anfrage schriftlich mit, man habe bereits vor der Absichtserklärung der Gesundheitsminister über Testverfahren bei Urlaubsrückkehrern Informationsmaterial bereitgestellt.

Keine Risikogebiete im Flugplan

Demnach können Urlauber jederzeit bei ihrem örtlich zuständigen Gesundheitsamt auf das Coronavirus getestet werden, der Wohnsitz entscheide über die Zuständigkeit. Das heißt, wenn ein Fluggast aus Erfurt kommt, kann er sich in Erfurt testen lassen, aber nicht am Airport Leipzig/ Halle. „Die Absichtserklärung der Ministerrunde bedeutet nicht, dass die Tests unmittelbar nach der Ankunft direkt an den Flughäfen durchgeführt werden“, erklärt der zweite Beigeordnete des Landkreises Nordsachsen, Jens Kabisch.

Weiter heißt es in dem Schreiben des Landkreises, dass derzeit am hiesigen Airport nicht mit Reiserückkehrern aus den vom Robert-Koch-Institut eingestuften Risikogebieten zu rechnen ist. Das wiederum würde bedeuten, dass eigentlich gar keine Tests notwendig sind.

Denn derzeit gibt es am Flughafen Leipzig/ Halle gar keine Flüge in oder aus Corona-Risikogebieten. Am Montag kamen sechs Urlaubsflieger aus Mallorca, Griechenland, den Kanaren und Bulgarien an.

Die Stadt Halle prescht vor

Dessen ungeachtet ist die Stadt Halle vorangegangen und hat am Airport die erste Teststation für Urlaubsrückkehrer eingerichtet. Allerdings können sich dort ausschließlich Bewohner der Stadt Halle testen lassen. „So erhalten unsere Bürger unverzüglich Gewissheit über ihren Gesundheitszustand und die Behörden können schnell auf Infektionsketten reagieren“, sagte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos).

Zunächst ist die Station in der Ankunftshalle des Airports bis zum Ende der Sommerferien geplant. Der Test ist kostenlos. Die Getesteten müssen aber die Kosten für die Laboruntersuchungen in Höhe von etwa 140 Euro bezahlen. Nach 24 Stunden werden sie telefonisch über das Ergebnis informiert. „Wir hoffen, dass es bald zu einer Einigung der Bundesländer kommt und die Tests für alle Urlauber kostenlos sind“, betonte Karsten zur Nieden vom Pandemiestab der Stadt Halle.

Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatten Ende vergangener Woche beschlossen, dass sich alle Auslandsurlauber nach ihrer Rückkehr kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Für Menschen aus Staaten mit hohem Infektionsrisiko - sogenannten Risikogebieten - sollen an Flughäfen und Seehäfen Teststellen eingerichtet werden.

Spahn will Testpflicht

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte am Montag, er werde „eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen“. Die Verordnung soll wohl nächste Woche in Kraft treten. „Wir müssen verhindern, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen“, sagte Spahn. Die Tests sollen kostenfrei sein.

Von André Jahnke und Vanessa Gregor