Wiedemar

Meinen Sie Klitschmar? Wer den Namen des Wiedemarer Ortsteils mit einem zusätzlichen „Z“, also Klitzschmar, in die Zeile eines Online-Suchdienstes eingibt, wird erst einmal auf die korrekte Schreibweise aufmerksam gemacht. Doch soweit entfernt liegt die Annahme gar nicht, dass der zusätzliche Buchstabe in den Ortsnamen gehört.

„Gutes Beispiel von Betriebsblindheit“, schreibt der Wiedemarer Wolfgang Wenzel und sendet einige Fotos mit. Darauf zu sehen sind verschiedene Weg- und Vorwegweiser in der Gemeinde Wiedemar, auf denen der Ortsteil Klitschmar in unterschiedlicher Schreibweise ausgewiesen wird. Auf der Staatsstraße 1 in Wiedemar, dort auch An der Halleschen Straße, ist der Ortsname beispielsweise in der Schreibweise Klitzschmar zu finden. An der Bushaltestelle an der Hauptstraße in Wiedemar ist er einmal in der korrekten Schreibweise und einmal mit „Z“ zu lesen. Gemeint ist jedoch derselbe Ort. „Hier sollten sich die Hersteller von Weg- oder Vorwegweisern vor der Herstellung über die Schreibweise der Ortsnamen erkundigen“, fährt Wenzel fort, der auch Gemeindewehrleiter ist.

Landesamt zeigt sich dankbar für den Hinweis

Mit oder ohne „Z“: Der Wiedemarer Ortsteil wird auf einigen Wegweisern in unterschiedlichen Schreibweisen ausgewiesen: Auf dem Schild an der Bushaltestelle an der Hauptstraße in Wiedemar ist der Name einmal in der richtigen Schreibweise und einmal mit Z zu finden. Gemeint ist jedoch derselbe Ort. Quelle: Mathias Schönknecht

Wie es zu den unterschiedlichen Schreibweisen gekommen sein könnte, weiß Franz Grossmann. Der Sprecher des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) teilt auf Anfrage mit: „Es gibt zwei Fehlerquellen, die dazu führen können. Entweder war der Ortsname bereits auf der für die Herstellung der Schilder erforderlichen Planunterlage falsch eingetragen und wurde durch den zuständigen Prüfer nicht beanstandet oder die Kontrollprüfung der hergestellten Schilder wurde nicht ordnungsgemäß durchgeführt.“ In jedem Fall sei das Lasuv „für den Hinweis dankbar“ und werde diesen aufarbeiten, sagt Grossmann. Die Ortsbezeichnungen sollen auf den Wegweisern durch die zuständige Straßenmeisterei mit sogenannten Abdeckern korrigiert werden. Der zeitliche Rahmen richte sich nach den Herstellerkapazitäten.

Von Gliczsen bis Klitschmar

In Sachen Bushaltestellen zuständig ist der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV). Wie Sprecherin Juliane Vettermann erklärt, handele „es sich hier schlichtweg um einen Schreibfehler, der bei nächster Gelegenheit behoben wird“.

Aber damit nicht genug: „Offensichtlich ist die Schreibweise ,Klitzschmar’ nicht gänzlich aus der Luft gegriffen, wie auch Lasuv-Sprecher Grossmann erklärt. Denn nicht nur auf Verkehrsschildern ist der Name in unterschiedlichen Schreibweisen zu finden: Die Einwohner von Klitschmar haben eine andere als die heute übliche Schreibweise beispielsweise selbst auf einem Denkmal zu Ehren der im Ersten Weltkrieg Gefallenen gewählt. Auch der Pfarrbereich Schenkenberg entschied sich auf seiner Homepage für „Klitzschmar“ als Bezeichnung für seinen Gemeindeort.

Die Einwohner von Klitschmar haben eine andere als die heute übliche Schreibweise für ihren Ort auf einem Denkmal zu Ehren der im Ersten Weltkrieg Gefallenen gewählt (an der Mittelstraße) – mit zusätzlichem "Z". Quelle: Mathias Schönknecht

Im digitalen historischen Ortsverzeichnis von Sachsen ist die Veränderung des Namens nachzuvollziehen: Angefangen sind dort ab 1350 die Namen „in villa Kliczschene, in villa Gliczsene, in Clitschen“ über Cliczschmar (1460), Klitzschmar (1791) und Groß- und Klein-Klitzschmar (1816) bis zum heutigen Klitschmar vermerkt. Auch wenn dieses nun ohne „Z“ geschrieben wird, könnten zumindest benachbarte Orte wie Zschernitz, Sietzsch oder Delitzsch etwas anderes vermuten lassen.

Von Mathias Schönknecht