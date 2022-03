Video zeigt Antonov AN-225 in dicken Rauchschwaden

Leipzig

Seit Tagen tauschen sich Flugzeugexperten, Planespotter und Antonov-Fans über das Schicksal der AN-225 aus. Von Hoffnung bis Bestürzung zurück zur Hoffnung reicht dabei der Weg. Vor allem beim Kurznachrichtendienst Twitter findet ein weltweiter Austausch statt. Auch viele Leipziger verfolgen die Debatte. Schließlich war die AN-225 schon 32-mal auf dem Flughafen in Schkeuditz zu Gast. Jetzt dürfte die Bestürzung wieder die Oberhand gewinnen.

Hangar in Hostomel beschädigt

Die Antonov AN-225 steht schon seit Anfang Februar auf dem Flughafen Hostomel bei Kiew. Ukrainischen Angaben zufolge befindet sich der Airport seit mehreren Tagen unter der Kontrolle der russischen Armee. Bei den Kämpfen um Hostomel ist auch ein Hangar beschädigt worden. Darin steht die AN-225. Satellitenaufnahmen zeigen das Heck der weltgrößten Transportmaschine. Nachdem Meldungen verbreitet worden, dass die Maschine bei den Kämpfen schwer beschädigt wurde, gab es zwischenzeitlich wieder Hoffnung. Da nur der vordere Teil des Hangars in Mitleidenschaft gezogen wurde, könnte das Flugzeug weniger stark beschädigt worden sein, als vermutet.

Der amerikanische Professor Paul Byrne von der Washington University in St. Louis versucht sogar mit Hilfe einer Zeichnung, Erkenntnisse zum Zustand der AN-225 zu erlangen. Er hat auf der Satellitenaufnahme an das dort zu sehende Heck der Maschine den Rest des Flugzeugs per Zeichnung simuliert. „Obwohl der Hangar erheblich beschädigt ist, befindet sich der größte Teil des Flugwerks unter dem unbeschädigten Abschnitt“, schreibt er.

Am Donnerstag tauchte nun bei Twitter erstmals ein Video mit einem Schwenk in den Hangar auf. Es soll die brennende Antonov AN-225 zeigen und vom 25. oder 26. Februar stammen. Die Echtheit lässt sich derzeit nicht nachprüfen. Drei Fakten sprechen aber im Augenblick dafür. Der Hangar ist wie auf den Satellitenfotos nur an einer Seite am Dach beschädigt. Außerdem ist an einer Stelle noch die markante Lackierung der AN-225 zu erkennen und auch ein Triebwerk ist zu sehen. Der vordere Teil von „Mriya“ (deutsch: Traum) steht aber in Flammen, umhüllt von dicken Rauchschwaden.

Die Antonov Company hat das Video nur eine Stunde nach dessen Veröffentlichung geteilt und mit einem „NoNoNo“ kommentiert. Das Unternehmen schreibt außerdem: „Bis zur Begutachtung der #AN225 durch Sachverständige können wir derzeit noch keine Auskunft über den technischen Zustand des Flugzeugs geben. Bitte warten Sie die offiziellen Ankündigungen zum Zustand des Flugzeugs ab.“

Paul Byrne aus St. Louis meldete sich nach dem Studium des Videos erneut zu Wort: „Ich weiß, dass es nur ein Flugzeug ist, und sein Verlust ist nichts im Vergleich zu dem menschlichen Leid in der #Ukraine im Moment. Aber dieses neu verfügbare Filmmaterial zeigt definitiv: Das Flugzeug An-225 #Mriya wurde zerstört.“

Von Matthias Roth