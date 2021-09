Leipzig

Die AfD ist stärkste Kraft in Sachsen. Wieder einmal. Warum ist das so und wieso hat die CDU bei der Bundestagswahl im Freistaat so schwach abgeschlossen? LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa analysiert in ihrem Videokommentar den Ausgang der Abstimmung.

Und wie geht es in Berlin weiter? Hier müssen sich nun die Königsmacher von den Grünen und der FDP entscheiden.

Von LVZ