Dresden

Als Sachsens Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar vor Kurzem nach seinen größten Wünschen gefragt wurde, antwortete er: Auf seinem Zettel stehe eine ganze Menge – doch am dringendsten sei sicherlich die Erneuerung der Hubschrauber-Staffel. Kretzschmars Dienstherr will dieser Bitte nun nachkommen: Die bisherigen drei Beobachtungs- und Aufklärungshubschrauber vom Typ Eurocopter (EC) 135 sollen „innerhalb der nächsten fünf Jahre“ ersetzt werden, heißt es aus dem Innenministerium.

Ein Hubschrauber könnte rund zehn Millionen Euro kosten

Der Freistaat Sachsen hatte bereits vor fast einem Jahr den Kauf von drei neuen Helikoptern ausgeschrieben. Allerdings ist bis heute keine Entscheidung gefallen: „Das zukünftige Typenmuster der Polizeihubschrauber wurde bislang nicht festgelegt“, erklärt das Haus von Innenminister Roland Wöller (CDU) auf eine entsprechende LVZ-Anfrage. Der neue Doppelhaushalt für 2021/22, der im Mai beschlossen werden soll, könnte jetzt das Geld zur Verfügung stellen. Schließlich gilt intern wohl der EC 145 von Airbus als Favorit: Der Preis für dessen Polizei-Ausführung wird aktuell auf dem Markt mit acht bis zehn Millionen Euro veranschlagt.

Flugstaffel verfügt über drei Maschinen am Flughafen Dresden

Die momentan vorhandenen EC 135 werden durch die Bereitschaftspolizei betrieben und sind am Flughafen Dresden stationiert. Die Maschinen stammen aus den Jahren 1999, 2006 und 2012. Damit dürfte zumindest das jüngste Modell noch nicht ablösereif sein. Das belegen auch die Einsatzzeiten: Während der älteste Hubschrauber in den vergangenen beiden Jahren aufgrund von technischen Problemen und Reparaturen jeweils rund 150 Tage am Boden bleiben musste, bewegen sich die Ausfälle der jüngeren Generation in geringen Bereichen und tendieren eher gegen Null.

Polizei fliegt bislang etwa 500 Einsätze pro Jahr

Das Innenministerium hält die Komplett-Modernisierung dennoch für zwingend erforderlich: Ziel sei es, die Hubschrauber-Flotte „auf ein dem polizeilichen Auftrag angemessenes Sicherheitsniveau zu aktualisieren sowie Fähigkeiten der Unterstützungsleistung aus der Luft auf eine den zeitgemäßen Anforderungen entsprechende Ebene zu heben“. Zudem sollten „die Einsatzbereitschaft gesichert“ sowie „der Wartungsaufwand plan- und kalkulierbarer gemacht“ werden. Dennoch haben die Maschinen in den Jahren 2019 und 2020 jeweils rund 500 Einsätze geflogen, wie Antworten auf Kleine Anfragen aus der sächsischen Linksfraktion ergaben.

Mehr Aufträge künftig im Katastrophenfall und bei Waldbränden

Tatsächlich plant das Innenministerium, mit dem Ankauf die Einsatzmöglichkeiten der Flugstaffel deutlich zu erweitern. Darüber herrsche auch innerhalb der Kenia-Koalition aus CDU, Grünen und SPD weitgehendes Einvernehmen, heißt es. Neben den klassischen Aufträgen – wie Personenfahndung, Überwachung von Demonstrationen und Aufklärungsflügen – sollen mit den neuen Hubschraubern künftig verstärkt auch Waldbrände bekämpft, der Katastrophenschutz unterstützt und die Transportkapazitäten erweitert werden. Das Innenministerium begründet die im aktuellen Haushaltsplan vorgesehene Millionen-Investition mit solchen „Fähigkeitssteigerungen“.

Ministerium: Bevölkerungsschutz und Gefahrenabwehr professionalisieren

Kein Geheimnis ist allerdings: Daneben werden den fliegenden Beamten die neuesten Wärmebildkameras, modernste Überwachungstechnik sowie die Einbindung in das IT-System der sächsischen Polizei zur Verfügung stehen, die sogenannte Informations- und Kommunikationsstruktur (IuK). „Damit reagiert der Freistaat Sachsen auf prognostizierte Auswirkungen der Entwicklungen des Klimas sowie der Sicherheitslage und professionalisiert in der Folge den Bevölkerungsschutz und die Gefahrenabwehr“, erklärt das Innenministerium gegenüber der LVZ. Die Flugstaffel kann durch alle sächsischen Polizei-Dienststellen sowie durch die Kreisbrandmeister und die Leiter der Berufsfeuerwehren angefordert werden.

Von Andreas Debski