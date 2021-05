Leipzig

Campingurlaub steht gerade hoch im Kurs. Schon im Sommer 2020 boomte in Sachsen der Urlaub auf dem Zeltplatz als Alternative zu Reisen ins Ausland. Auch in dieser Saison sind Ferien in Zelt oder Caravan gefragt. 

Leipzig öffnete sachsenweit als erste Stadt ihre Campingplätze. Weil die Inzidenz in der Messestadt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter der 100er-Marke lag, durften hier bereits einen Tag nach Himmelfahrt negativ getestete, geimpfte oder genesene Gäste empfangen werden. Der Knaus-Campingpark am Auensee im Leipziger Nordwesten beherbergte bereits am ersten geöffneten Wochenende rund 200 Touristen. Über die Pfingstfeiertage sind hier alle 170 Stellplätze ausgebucht. Dieser Trend setzt sich im Sommer fort. Es seien bereits viele Buchungen eingegangen, wie eine Mitarbeiterin mitteilte. „Wir rechnen damit, dass es sehr voll wird“, sagt sie.

Während auch der Campingplatz am Kulkwitzer See im Leipziger Westen schon seit einer Woche Urlauber empfangen darf, müssen sich Platz-Betreiber im Umland noch gedulden. Im Landkreis Nordsachsen treten Lockerungen der Corona-Regeln, die eine Öffnung zulassen, am 21. Mai, im Landkreis Leipzig am 23. Mai in Kraft.

Den gesamten Sommer ausgebucht

Auch in Dresden kann wieder gecampt werden. „Wir sind komplett ausgebucht“, sagt Klaus Hane vom städtischen Campingplatz Wostra mit Blick auf das bevorstehende Pfingstwochenende. Am 21. Mai ist Saisonstart auf dem Platz im Südosten der Landeshauptstadt. Weil die Leute über Himmelfahrt und Ostern nicht wegfahren konnten, sei der Andrang jetzt umso größer, vermutet Hane. „Wir sind im gesamten Sommer so gut wie ausgebucht“, betont er. Im Vergleich zum letzten Corona-Sommer sei in diesem Jahr nochmals ein Anstieg der Buchungen zu verzeichnen.

Buchungen stornieren statt Gäste empfangen

Nur einige Kilometer von Dresden entfernt ist die Lage gänzlich anders. Kleinröhrsdorf liegt im Landkreis Bautzen. Hier hat die Sieben-Tage-Inzidenz noch nicht lange genug die Schwelle von 100 unterschritten. Der Campingpark LuxOase darf deshalb über Pfingsten noch nicht öffnen. Betreiber Thomas Lux musste vielen Gästen absagen und geht davon aus, dass der Camping- und Freizeitpark am Stausee Kleinröhrsdorf nicht unmittelbar nach der für den 24. Mai geplanten Öffnung voll belegt sein wird. Viele Urlauber hätten sich umorientiert und auf anderen, bereits geöffneten Plätzen gebucht. Doch die Prognosen für den Sommer sehen gut aus. „Im Zeitraum von Ende Juli bis Mitte August sind wir so gut wie voll, da können nur noch Lücken gebucht werden“, so Lux.

Buchungen stornieren musste auch der Platz Sternencamp am Bärwalder See. „Wir sind wieder über der 100er-Marke, deshalb können wir nicht öffnen“, erzählt Carola Müller, die den Campingplatz im Landkreis Görlitz gemeinsam mit ihrem Mann betreibt. Zu Himmelfahrt und Pfingsten wären eigentlich alle Stellplätze belegt gewesen. Wann geöffnet werden kann, steht angesichts schwankender Inzidenzwerte noch nicht fest – das hat Auswirkungen auf die Buchungsanfragen für den Sommer. „Die meisten legen sich jetzt schon fest und wollen ihren Sommerurlaub planen“, sagt Carola Müller. „Die Leute buchen jetzt eher dort, wo definitiv schon offen ist.“

Erneute Schließungen im Sommer nicht ausgeschlossen

In der Dübener Heide wartet André Otto auf den Startschuss für seinen Campingpark im Nachbarbundesland Sachsen-Anhalt. Jetzt vor Pfingsten ist auch er damit beschäftigt, Gästen abzusagen – das ist viel Arbeit. Er hofft, den Campingpark am Großen Lausiger Teich am 27. Mai wieder öffnen zu können. Der kommenden Saison sieht er mit gemischten Gefühlen entgegen. Zwar wären im letzten Corona-Sommer mehr Camping-Gäste gekommen als in den Jahren zuvor, doch befürchtet Otto erneute Schließungen: „Wenn die Inzidenz wieder steigt, kann es sein, dass wir im Laufe des Sommer wieder zu machen müssen.“

