Mit der Zahl der Impfungen wächst auch die Hoffnung auf Urlaubsreisen in Deutschland. Mit am weitesten hinaus wagt sich dabei Sachsen-Anhalt. Das Bundesland, in dem am 6. Juni Landtagswahlen anstehen, will ab nächsten Montag „autarken Tourismus“ erlauben. Damit sind Ferienwohnungen, Bungalows, Wohnmobile, Campingplätze gemeint.

Sachsen-Anhalt: Chance zu Himmelfahrt

Die Regelungen für Sachsen-Anhalt sollen an diesem Freitag beschlossen werden. Gemäß der Bundesnotbremse, die noch bis 30. Juni zieht, kann die neue Freiheit aber nur für Kreise gelten, in denen die 7-Tage-Inzidenz „stabil unter 100“ liegt. „Stabil“ bedeutet: mindestens fünf Tage. Dies schafft schon länger die Stadt Magdeburg (75). Der Kreis Jerichower Land mit viel Wald und herrlichen Elbauen schwankte zuletzt zwischen 96 und 104. Trotzdem nimmt etwa der dortige Campingplatz „Plattensee“ schon Buchungen für das lange Himmelfahrtswochenende ab 13. Mai an. Alle anderen Kreise dürften die 100 frühestens zu Pfingsten „stabil“ unterschreiten.

Sachsen: Metropolen und Vogtland hoffen

Ähnlich ist die Situation in Sachsen. Ab kommenden Montag dürfen Ferienwohnungen und Campingplätze theoretisch öffnen, wenn der Inzidenzwert des Kreises seit fünf Tagen unter 100 liegt. Sinkt er unter 50 kommen in Sachsen Hotels und Pensionen hinzu. Am nächsten dran liegen die Großstädte Dresden (108) und Leipzig (104). Für Abenteuerurlaub in Leipzig und Umgebung wurde jüngst eine große Werbekampagne in fünf Bundesländern gestartet. Auch der Tourismusverband des Vogtlandes hofft, vielleicht zu Pfingsten starten zu dürfen. „Weil die Impfpriorisierung im Vogtland schon lange aufgehoben wurde, sinken die Inzidenzwerte bei uns sehr schnell“, sagt Geschäftsführer Andreas Kraus.

Mit solchen Plakaten und Anzeigen wirbt die LTM GmbH im Mai und Juni 2021 in halb Deutschland für Abenteuerurlaub in Leipzig und der Region. Quelle: LTM GmbH

Abwarten in Thüringen und Brandenburg

In Thüringen steht die Klassikerstadt Weimar mit zuletzt 120 noch am ehesten in Sichtweite zum Tourismus, der Thüringer Wald ist noch weit davon entfernt. Brandenburg hat Urlaubsreisen zu Himmelfahrt ausgeschlossen, obwohl viele Kreise deutlich unterhalb der 100 liegen – auch beliebte Reiseziele wie der Spreewald und Fläming. Was zu Pfingsten erlaubt ist, entscheidet sich in Brandenburg erst nächste Woche.

An der Ostsee wird es mit Pfingsten knapp

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern will Freigaben spätestens im Juni erreichen. „Für Pfingsten haben wir noch Hoffnung, aber die Zeit wird immer knapper“, mahnt Geschäftsführer Tobias Woitendorf. Bis zum Pfingstsonnabend, 22. Mai, sind nur Tagesausflüge in das Urlaubsland mit 500.000 Übernachtungsplätzen gestattet. Für die Sommerferienzeit liegen die Buchungen bei 65 Prozent – gleichauf mit den Zahlen vor Corona. Viele Ostsee-Fans warteten aber nur noch auf den Öffnungsstichtag, sagt Woitendorf. „Dann könnte schnell fast alles weg sein.“

Schleswig-Holstein schließt Ferienwohnungen auf

In den alten Bundesländern gibt es verlässliche Offerten in Schleswig-Holstein. Vier Modellregionen wie Lübecker Bucht oder Büsum schließen jetzt gerade ihre Ferienwohnungen auf. Da die Inzidenzen meist nur noch bei 50 liegen, soll ganz Schleswig-Holstein ab 17. Mai Gäste aufnehmen.

Ab 17. Mai Bayern und Schwarzwald dabei

Ebenfalls gleich nach dem Himmelfahrtswochenende dürfte das auch in Bayern und in Baden-Württemberg für Kreise unter 100 gelten – dazu gehören aktuell Teile des Schwarzwaldes, Spessart, Bayerischer Wald und auch Voralpengebiete wie Garmisch-Partenkirchen oder Rosenheim.

Von Jens Rometsch