Dresden

Gut 200.000 sächsische Schülerinnen und Schüler schauen gebannt auf kommenden Montag: Nach fast drei Monaten in häuslicher Lernzeit soll es ab 15. März auch an Oberschulen und Gymnasien wieder für alle losgehen – so hat es Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) angekündigt. Allerdings gibt es dabei noch einige unbekannte Variablen in der Gesamtrechnung. Vor allem hinter den ebenfalls geplanten Massentests stehen einige Fragezeichen. Zudem könnten die Infektionszahlen dem erhofften Comeback noch einen Strich durch die Rechnung machen. Zumindest theoretisch.

Inzidenz und Hotspotregelung

Seit etwa zwei Wochen steigen die Inzidenzwerte in den meisten sächsischen Kreisen wieder an. In der seit Montag geltenden neuen Corona-Schutzverordnung heißt es dazu konkret: Sollte die 7-Tage-Inzidenz regional an fünf Tagen über 100 liegen, sind geöffnete Kitas und Schulen unzulässig. Aktuell trifft dies auf das Vogtland (251) und auf Nordsachsen (107) zu. Letzteres Beispiel zeigt aber auch: Diese Festlegung wurde inzwischen – quasi außerhalb des Protokolls – durch eine zusätzliche „Hotspotregelung“ erweitert. Denn in Nordsachsen sind Kitas und Grundschulen auch nach mehr als zwei Wochen im „Status über 100“ weiterhin geöffnet.

Das Kultusministerium erklärte dazu am Dienstag: „Von der notwendigen Schließung der Einrichtungen kann abgewichen werden, wenn das Überschreiten des maßgeblichen Inzidenzwertes auf einen konkreten räumlich begrenzten Anstieg der Infektionszahlen (Hotspot) zurückzuführen ist, der mit dem Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Schulen nicht im Zusammenhang steht.“ Da mit Corona-Ausbrüchen vor dem Start an Gymnasien und Oberschulen praktisch nicht zu rechnen ist, dürfte der geplanten Öffnung aus dieser Richtung keine echte Gefahr drohen.

Selbsttests oder Schnelltests?

Komplizierter ist die Situation beim umfangreichen Testkonzept. Vor der Wiedereröffnung sollen alle Kinder und Jugendlichen, aber auch das Lehrerpersonal auf Infektionen überprüft werden. „Jemand, der sich diesem Test nicht unterwirft oder sich anderweitig kein negatives Ergebnis beibringt, darf die Schule nicht besuchen“, hatte der Kultusminister vergangenen Woche erklärt. Geplant sind unkomplizierte Selbsttests für alle, bestenfalls direkt in den Einrichtungen durchgeführt. Dass von diesen Selbsttests bis zum Montag für alle 200.000 Kinder und Jugendlichen sowie Lehrerinnen und Lehrer ausreichend vorhanden sind, ist mindestens eine enorme Herausforderung.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Klappt die Beschaffung bis zum Schulstart nicht, könnten alternativ auch die bereits bekannten Schnelltests in die Presche springen, so Christian Piwarz. Dieses „Stäbchen in die Nase rein und 15 Minuten warten“ müsste dann allerdings flächendeckend auch von geschultem Personal durchgeführt werden – bei etwa 500 Gymnasien und Oberschulen im Freistaat wäre auch das eine logistische Mammutaufgabe. Laut einer nicht repräsentativen Umfrage am Dienstag in Schulen der Region sind dort bisher weder Selbst- noch Schnelltests in großen Mengen angekommen. Die Schulleiterinnen und Schulleiter harren selbst noch gespannt auf Nachrichten aus Dresden.

Coronaleugner wollen klagen

Dass die Tests zum Schulstart verbindlich sein sollen, lässt indes auch die Internet-Gruppen der Corona-Leugner glühen. Klageschriften werden angeblich bereits in Chemnitz und Dresden vorbereitet, heißt es. Musterschreiben werden unter den Mitlesenden verbreitet, die das Testen der Kinder und Jugendlichen verhindern sollen. Als juristische Referenz wird ein aktuelle Gerichtsentscheidung aus München angeführt, in der eine Testpflicht für Pflegeheim-Mitarbeiter aufgehoben wurde. „Die zur bayerischen Rechtslage ergangenen Beschlüsse des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof liegen uns nicht vor“, hieß es dazu am Dienstag aus dem Kultusministerium.

Zumindest beim geplanten Unterricht selbst gibt es schon Licht am Horizont. Die Rückkehr an die Gymnasien und Oberschulen werde im Wechselmodell erfolgen – um ausreichend Mindestabstand zu ermöglichen. Entsprechend der räumlichen Möglichkeiten vor Ort sollen die Schulleiterinnen und Schulleiter selbst entscheiden, wie groß die aufgeteilten Gruppen sein können. Je nachdem, können sich die Kinder und Jugendlichen dann auf wöchentlich zwei bis drei Tage echten Unterricht mit ihren Lehrern freuen.

Inhaltlich soll es bei der Wiederaufnahme zunächst auf die Reflexion der zurückliegenden häuslichen Lernzeit ankommen, heißt es aus Dresden. „Wie sehen die individuellen Ausgangslagen bei den Schüler aus, welche individuellen Bedarfe liegen vor? Darüber hinaus gilt für den Präsenzunterricht im Wechselmodell gleiches wie für die häusliche Lernzeit: Es dürfen keine Unterrichtsfächer ausgeschlossen werden“, so ein Sprecher des Kultusministeriums.

Von Matthias Puppe