Viele Strategien gegen eine vierte Corona-Welle in Sachsen

Dresden

Die Pandemie ist noch nicht vorbei – so warnen auch Politikerinnen und Politiker von Grünen, Linken und Sozialdemokraten in Sachsen und rufen die Dresdner Landesregierung auf, nicht dieselben Fehler wie im Sommer und Herbst 2020 zu machen.

„Die aktuell niedrigen Infektionszahlen sind kein Grund, sich zurückzulehnen“, findet Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt. Alle Menschen im Freistaat sollten weiterhin vorsichtig bleiben und nicht bereits alle Gesundheitsmaßnahmen über Bord werfen. „Die Staatsregierung muss den Sommer nutzen um Vorkehrungen für den Herbst und Winter zu treffen. Nur so können erneute Schul-, Kita- und Geschäftsschließungen vermieden werden“, so der 58-Jährige.

Dazu gehöre unter anderem, schon jetzt Impf-Auffrischungen zu planen. „Wir benötigen in Sachsen weiterhin mindestens vier bis fünf Impfzentren, die mindestens noch im nächsten Jahr geöffnet bleiben müssen, inklusive dazugehöriger mobiler Impfteams, die in den Alters- und Pflegheimen unterwegs sind“, erklärte Gebhardt. Der Linken-Fraktionsvorsitzender begrüßte zudem, dass Sachsen die Fehler der Vergangenheit aufarbeiten und beispielsweise ein Landesgesundheitsamt einführen wolle. „ Wir müssen die aktuell niedrigen Zahlen nutzen, um beim Thema Digitalisierung der Gesundheitsämter einen großen Schritt voranzukommen.“

Corona-Überwachung durch anhaltendes Testen

Sachsens Grüne setzten bei ihrer Strategie unter anderem aufs Testen. Trotz niedrigen Infektionszahlen müssten auch über den Sommer hinweg weiterhin flächendeckend Teststationen bereit gestellt bleiben. „Das ermöglicht eine bessere Überwachung der Zahlen und die Umsetzung entsprechender Maßnahmen. Zudem haben wir uns erfolgreich dafür eingesetzt, dass auch bei niedrigen Inzidenzen alle an Schule Beteiligten mindestens einmal pro Woche getestet werden“, so die Chemnitzer Landtagsabgeordnete Kathleen Kuhfuß.

Um das Impfen zu beschleunigen seien „lebensnahe Angebote“ für alle von Nöten. Die 41-Jährige sprach sich dafür aus, dass in Sachsen auch Kinder ab 12 Jahren auf diese Art geschützt werden können.

Simone Lang (SPD) verweist darauf, dass sowohl die Ständige Impfkommission des Bundes als auch das sächsische Pendant ausdrücklich empfehlen, Kinder mit Vorerkrankungen ab 12 Jahren gegen das Corona-Virus zu impfen. „Nichtsdestotrotz sind manche Eltern verunsichert darüber, was die beste Entscheidung zum Wohl ihrer Kinder ist“, so Lang. Sie empfiehlt deshalb, sich von Kinderärztinnen und -ärzten vor dem Impfen beraten zu lassen. So könne jeweils eine individuelle Entscheidung getroffen werden.

Delta-Variante: Hygienekonzepte in Schulen anpassen

Wichtig sei auch, die Bildungseinrichtungen in Sachsen verantwortlich offen zu halten. „Das ist jedoch kein Selbstläufer. Nach den Erfahrungen aus dem Herbst 2020 und angesichts der erhöhten Ansteckungsgefahr für Jüngere durch die sich zunehmend verbreitende Delta-Variante sollten die Sommerferien genutzt werden, um Stufenpläne und Hygienekonzepte anzupassen“, sagte Lang. Tests und Masken an den Schulen sollten auch künftig in Schulen zum Standard gehören. Für den Fall dass wieder Kita- und Schulschließungen notwendig werden, sollten dieses Mal auch Kinder von Alleinerziehenden in die Notbetreuung einbezogen werden, so die Sozialdemokratin

Lang geht davon aus, dass auch Sachsen in den nächsten Monaten an den Punkt kommen wird, an dem alle, die es wollen, geimpft sind. „Und dies wird in gewisser Weise ein Moment der Wahrheit. Denn dann werden wir sehen, wie hoch die Impfquote tatsächlich ist und wie die Impfbereitschaft in den unterschiedlichen Regionen ausgeprägt ist“, so die Sozialdemokratin. Spätestens dann seien alle in der Gesellschaft gefordert, durch persönliches Engagement im Freundes- und Bekanntenkreis für den Corona-Impfschutz zu werben.

Von Matthias Puppe