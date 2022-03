Leipzig

Sachsen bereitet sich derzeit auf die Ankunft von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine vor. Sie sollen rasch und unbürokratisch Aufnahme finden. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan (SPD), geht schon einen Schritt weiter: „Wir wollen auch einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt und zu den Integrationskursen ermöglichen.“ Frank Vollgold, Sprecher der Bundesagentur für Arbeit (BA), Regionaldirektion Sachsen, warnt aber: „Diese Menschen fliehen nicht, um unseren Fachkräftebedarf zu decken, sondern weil ihr Land angegriffen wurde.“

Funktionierende Netzwerke in Sachsen vorhanden

Die BA sei dennoch gut aufgestellt, habe Erfahrungen im Zusammenhang mit Flucht und Asyl sowie gute und funktionierende Netzwerke, so Vollgold. Einer dieser wichtigen Partner sei dabei das IQ (Integration durch Qualifizierung) Netzwerk Sachsen. Es hat sich zur Aufgabe gemacht, Arbeitsmarktchancen für Menschen mit Migrationshintergrund zu verbessern. Dabei geht es darum, dass im Ausland erworbene Berufsabschlüsse – unabhängig vom Aufenthaltstitel – häufiger in eine entsprechend qualifizierte Beschäftigung münden.

„Wir erwarten Menschen aus einer akuten Kriegssituation“, warnt allerdings auch Kay Tröger, Geschäftsführer des IQ Netzwerk Sachsen. Diese könnten und würden sicher zu gegebener Zeit über Arbeit und Qualifizierung nachdenken. „In der jetzigen Phase daraus Elemente der Fachkräftegewinnung abzuleiten, halte ich für unangemessen und viel zu früh“, so Tröger.

EU macht den Weg frei

Die EU-Staaten stimmten in dieser Woche zu, im Falle der Ukraine die Richtlinie für den massenhaften Zustrom Vertriebener zu nutzen. Geflüchtete von dort erhalten damit einen speziellen Schutzstatus, der bis zu drei Jahre gilt. So lange müssen sie kein Asylverfahren durchlaufen. Diese Richtlinie wird damit seit ihrem Inkrafttreten 2001 zum ersten Mal angewendet. „In der Richtlinie muss der Zugang zum Arbeitsmarkt national noch erlaubt und definiert werden“, sagt Tröger. Tendenz sei zwar, dass der Zugang ermöglicht werden soll. Wann aber letztendlich die finale Entscheidung darüber getroffen werde, sei derzeit noch offen.

An den Sprachkursen für die Flüchtlinge werde es aber wohl nicht scheitern. Unklar ist allerdings die Anerkennung beruflicher Abschlüsse. „Dies ist immer eine individuelle Sachlage und kann nicht allgemein beantwortet werden“, gibt Tröger zu bedenken. Das IQ Netzwerk stehe aber allen, die eine Arbeitsaufnahme wünschen, mit den Beratungsangeboten der Informations- und Beratungsstellen Arbeitsmarkt Sachsen zur Verfügung. In den vergangenen beiden Jahren habe man bereits über 350 ukrainische Staatsbürger beraten und begleiten können.

Bedarf in vielen Bereichen vorhanden

Tatsächlich sind die meisten der derzeit rund 2300 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten aus der Ukraine Fachkräfte. Mehr als 1000 arbeiten laut BA auf Fachkräfte-, über 200 auf Spezialisten- und über 550 auf Expertenniveau. Nur 478 sind als Helfer beschäftigt. Daneben arbeiten 249 Minijobberinnen und Minijobber aus der Ukraine in Sachsen und weitere 86 absolvieren derzeit eine betriebliche Ausbildung.

Bedarf an Fach- und Arbeitskräften gibt es laut QR-Netzwerk-Geschäftsführer Tröger nahezu in allen Bereichen, nicht nur in der Pflege, der Gesundheit, der IT-Branche, in der Erziehung, bei dualen Berufen oder Transport und Logistik. Die Frage, ob die Mehrzahl dieser Flüchtenden eher als Helfer zum Einsatz kommen wird, mag Tröger so nicht beantworten. Sicher sei es möglich, dass eine gewisse Zeit auch eine Helfer-Tätigkeit in Betracht komme. „Wer aber einmal die Wege in die Betreuung und die Unterstützung bei uns und unseren Partnern gefunden hat, kann und wird über passende Qualifizierungen seinen Weg zur qualifikationsadäquaten Beschäftigung finden“, sagt der Geschäftsführer.

Linke will auch Menschen aus Drittstaaten aufnehmen

Arbeitgeber und Gewerkschaften haben mittlerweile dazu aufgerufen, die Integration von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in den deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. „Die Unternehmen, Betriebs- und Personalräte stehen bereit, ihren Anteil zu tragen, diese Menschen aufzunehmen, aus- und fortzubilden und in den Arbeitsmarkt zu integrieren“, heißt es in einer Erklärung des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) und der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA).

Die sächsische Linksfraktion kritisierte den EU-Beschluss allerdings als einen „Skandal“. Die Sprecherin für Asylpolitik, Juliane Nagel, sagte, ganze Personengruppen seien ausgenommen, etwa Menschen aus Drittstaaten, die in der Ukraine studiert oder gearbeitet haben. Nagel: „In Leipzig sind Menschen angekommen, die eigentlich mitten in ihrem Medizinstudium stehen und bisher immer noch keine klare aufenthaltsrechtliche Perspektive haben.“

Vor der Fluchtwelle lebten insgesamt rund 6800 Ukrainerinnen und Ukrainer in Sachsen (Stand 2020). Sie stellen etwa drei Prozent des Ausländeranteils dar. Die Meisten sind derzeit im Verarbeitenden Gewerbe (245), im Handel (235), im Bereich Immobilien/freiberufliche oder wissenschaftliche Dienstleistungen (223), im Gesundheitswesen (227), Sozialwesen (227) und im Bereich Erziehung/Unterricht (177) beschäftigt. Vor allem in den Großstädten Dresden (rund 660), Leipzig (rund 600) und Chemnitz (rund 230) sind sie zu Hause.

Von Roland Herold