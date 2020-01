Pilsen/Dresden

Auf jeden Arbeitsuchenden kommen in der tschechischen Verwaltungsregion Pilsen knapp vier freie Stellen. Das meldete die Agentur CTK am Donnerstag unter Berufung auf den Leiter des Arbeitsamts in der westböhmischen Industrie- und Bierstadt Pilsen ( Plzen), Tomas Moravec. Im Dezember waren demnach 9811 Menschen ohne Arbeit registriert, rund 1000 mehr als im November. Dem standen indes mehr als 37 800 freie Jobs gegenüber, rund 3100 mehr als vor einem Jahr.

Die Firmen profitierten von der wirtschaftlichen Entwicklung und der Nähe zu Deutschland und der Autobahn E50, sagte Moravec. Am meisten würden Montagearbeiter und Hilfsarbeiter in der Produktion - zum Beispiel für die Bedienung von Maschinen - sowie Bauarbeiter gesucht. Die Firmen griffen zunehmend auf Ausländer zurück, um Lücken zu füllen. Meist handelt es sich den Angaben zufolge um Slowaken, Rumänen und Bulgaren, gefolgt von Ukrainern, Vietnamesen und Bürgern der Republik Moldau.

Etwas anders sah es in der benachbarten, strukturschwachen Verwaltungsregion Karlsbad ( Karlovy Vary) aus. Dort waren am Jahresende 5799 Menschen ohne Arbeit registriert. Es gab rund 7000 freie Stellen, die sich aber überwiegend auf die Oberzentren Karlsbad und Eger ( Cheb) konzentrierten. Landesweit stieg die Arbeitslosenquote in Tschechien von 2,6 Prozent im November auf 2,9 Prozent im Dezember. Dies wurde mit dem Rückgang der Saisonarbeit und dem Auslaufen von Zeitverträgen im Winterhalbjahr begründet.

dpa