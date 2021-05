Leipzig

Fallen die kühlen Temperaturen und der viele Regen der vergangenen Wochen aus der Reihe oder sind sie nur eine kurze Rückkehr in die Normalität, eine kleine Pause von der Klima-Erwärmung? Was folgt auf den kalt-nassen Frühling? Wir haben den Meteorologen Jens Oehmichen, den Dürre-Experten Andreas Marx, den Landwirt Tobias Pelz und den Atmosphären-Forscher Dominik van Pinxteren gefragt, was sie vom Sommer erwarten.

Der Meteorologe: Jens Oehmichen

Die Wetter-Entwicklung hat er stets im Blick: Jens Oehmichen ist Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig-Holzhausen. Quelle: André Kempner

Der Mai ist schon seit drei Jahren kein Wonnemonat mehr, hat Jens Oehmichen beobachtet. Beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig-Holzhausen verfolgt der 53-jährige Meteorologe die Entwicklung: Zwischen April 2018 und März 2021 lagen in Sachsen die Durchschnittstemperaturen in allen Monaten über dem Mittelwert der Spanne 1961 bis 1990 – nur im Mai 2019 und Mai 2020 nicht. Aus dem Rahmen fiel das Jahr 2021 vielmehr im April: Anders als in den Vorjahren geriet auch er 1,7 Grad zu kalt, der Mai dann 1,2 Grad. „Deshalb haben wir das Gefühl, das erste Halbjahr sei kühl gewesen“, vermutet Oehmichen.

Die ersten drei Monate lagen dagegen rund ein Grad über dem Vergleichswert, auch wenn die ungewohnten Schneemassen vielleicht einen anderen Eindruck hinterließen. Selbst die Niederschlagsmenge fällt 2021 aber nur gegenüber den Dürre-Frühlingen von 2018 und 2020 aus dem Rahmen. „Im Vergleich zum klimatologischen Mittel ist es leicht zu feucht“, sagt der Fachmann. Zwar erreichte der Mai in Sachsen bereits fünf Tage vor Monatsende 130 Prozent seines Solls, der April lag jedoch nur bei 67 Prozent.

Seit April 2018 waren in Sachsen also nur vier Monate zu kalt, „viele der übrigen 34 Monate aber sogar erheblich zu warm“, sagt der Wissenschaftler. „Daran lässt sich der Klimawandel bei uns in der Region erkennen.“ Was bedeutet das für den Sommer? Eine detaillierte Vorhersage können Meteorologen nur für drei, vier, fünf Tage erstellen. Nach statistischen Berechnungen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersage bleibt Mitteleuropa 2021 aber wohl im langjährigen Klimamittel. „Weil die Sommer 2018, 2019 und 2020 so heiß und trocken waren, wird uns das vielleicht kühl erscheinen.“ Seit einigen Jahren registrieren die Experten zudem, dass Großwetterlagen oft länger verharren. Dass sich an der aktuellen Druck-Konstellation, die kalte Luft und Wolken nach Sachsen pustet, kurzfristig allzu viel ändere, sei zwar nicht abzusehen, so Oehmichen. Doch der Sommer ist lang.

Der Dürre-Forscher: Andreas Marx

Als Wissenschaftler hat er nichts gegen Regen und Kälte: Andreas Marx, hier am Markkleeberger See, leitet am Umweltforschungszentrum in Leipzig den Deutschen Dürremonitor. Quelle: Nora Börding

Ein kaltes und feuchtes Frühjahr: Andreas Marx, Leiter des Deutschen Dürremonitors am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig, freut sich darüber. „Fürs Gemüt mag das schlecht sein, für den Wasserhaushalt ist es sehr gut“, sagt der 45-jährige Hydrologe. Dabei sei die Niederschlagsmenge in den vergangenen Monaten nicht außergewöhnlich, sondern normal gewesen. „Es fühlt sich nass an, weil es gleichzeitig kalt ist. Die Oberflächen bleiben länger feucht.“

Für die Böden, von drei Dürrejahren geplagt, ist die Kombination aus Regen und Kälte ideal. Der Untergrund verliert nicht schon im April allzu viel Wasser durch Verdunstung. „Bis zu einer Tiefe von 60 Zentimetern ist Trockenheit in Deutschland aktuell kein Problem“, stellt Marx fest. Was bedeutet das für den Sommer? Für die Landwirtschaft ist es eine gute Nachricht: „Ich erwarte überhaupt keine Dürre“, sagt der Experte. In den oberen Schichten seien die Böden jetzt so nass, dass die meisten Feldfrüchte sogar dann mit Wasser versorgt blieben, sollte es mehrere trockene Wochen in Folge geben.

Nicht ganz so gut fällt die Aussicht für das Ökosystem Wald aus. In tieferen Lagen, jenseits von einem Meter, wurzeln viele Bäume noch immer im Trockenen. Marx schätzt die Situation dennoch besser als in den Vorjahren ein, was wiederum an der Kälte liegt: Sie macht Käfern das Leben schwer, die zuletzt für zwei Drittel der Waldschäden verantwortlich waren. „Als wir 2018 im April 30 Grad hatten, konnte der Borkenkäfer früh loslegen und sich übers Jahr in vier Generationen fortpflanzen“, erläutert Marx. Normal sind zwei, 2021 werden es wohl auch nicht mehr werden. Das ist umso wichtiger, als der Schädling mit jeder weiteren Generation exponentiell wächst.

Eine Sorge bleiben die Grundwasserstände: Der Regen ist dort noch nicht angekommen – die Pflanzen brauchen das Wasser zum Wachsen. Sobald die Temperatur sommerlich steigt, verdunsten umso mehr Tropfen, bevor sie das Grundwasser erreichen. Was da hilft: ein feucht-kalter Herbst und Winter. Andreas Marx würde sich darüber freuen.

Der Landwirt: Tobias Pelz

Für die Getreideernte sind die Aussichten besser als in den Vorjahren: Tobias Pelz ist Landwirt in Piskowitz bei Zehren in der Lommatzscher Pflege. Quelle: Sven Bartsch

Bis jetzt, sagt Tobias Pelz, „wollen wir uns dieses Jahr nicht beschweren“. Der 37-Jährige ist Ackerbauer in Piskowitz bei Zehren in der Lommatzscher Pflege, die mit ihrem fruchtbaren Untergrund als Sachsens Kornkammer gilt. „Unsere tiefen Lössböden speichern das Wasser gut, das uns das Frühjahr gebracht hat“, erklärt er. Die eine oder andere Woche ohne Regen sei damit zu kompensieren.

Was bedeutet das für den Sommer? „Wenn wir keine lange Trockenheit kriegen, kann die Ernte gut werden“, sagt Pelz – und das, obwohl die Wasserreserven im Unterboden nach drei trockenen Jahren fehlen. Weil dieses Frühjahr nicht nur feucht, sondern auch kühl ist, haben seine Pflanzen größere Blätter gebildet, um bei der Photosynthese den Mangel an Sonne wettzumachen. „Wenn es doch mal sonnig wird, haben wir einen richtig starken Motor“, freut sich Pelz. Nach drei mauen Erntejahren in Folge können die Landwirte einen reichen Ertrag gut gebrauchen. Eine vierte Dürre-Saison wäre für so manchen Betrieb wohl zu viel.

Pelz ist einer von drei Vizepräsidenten im Sächsischen Landesbauernverband und weiß daher, dass nicht alle Kollegen so optimistisch aufs Jahr blicken. Nicht überall im Freistaat speichern die Böden das Wasser gleich gut. Einige Sorten konnten erst später gesät werden, etwa im Erzgebirge. Teilweise lag noch Schnee auf den Feldern. „Es wird darauf ankommen, das Ganze ins Ziel zu bekommen“, sagt Pelz. Ein trockener Sommer könnte manchem Landwirt einen Strich durch die Rechnung machen. Dem Mais hingegen, den er auch selbst anbaut, fehlt die wärmende Sonne. „Er wächst noch nicht.“ Trotzdem: Pelz will nicht meckern. „Wir haben definitiv bessere Voraussetzungen als in den Jahren zuvor.“

Der Atmosphären-Experte: Dominik van Pinxteren

Für seine Forschung simuliert Atmosphärenchemiker Dominik van Pinxteren im Leipziger Tropos-Institut auch oft die Wirklichkeit im Labor. Doch der erste Corona-Lockdown öffnete seinem Team ein wissenschaftliches Fenster, um zu untersuchen, was mit der Luft passiert, wenn sich die Abgase im echten Leben verringern. Quelle: André Kempner

Regen und Wind – für die Luftqualität sind sie gute Nachrichten. Das hat der Atmosphärenchemiker Dominik van Pinxteren gemerkt, als er mit seinem Team die Auswirkungen des ersten Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020 auf die Leipziger Luft untersuchte. Denn obwohl der Verkehr damals um mehr als 30 Prozent einbrach, zeigten die Messgeräte eine ähnlich hohe Belastung durch Ruß und Stickoxide wie davor. Wie der 45-jährige Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung jedoch herausfand, pusteten die Autos sehr wohl weniger Dreck in die Stadt. Nur führte eine trockene und warme Witterung mit wenig Wind dazu, dass sich die Schadstoffe länger an Ort und Stelle konzentrierten. „Ohne den Lockdown wären die Werte bei normalem Verkehrsaufkommen deutlich höher gewesen“, erläutert van Pinxteren. Ungefähr um 30 Prozent, hat er ausgerechnet. „Die Luft war in dem Maße sauberer, wie der Verkehr reduziert wurde.“

Für ihn hat sich mit der Corona-Pandemie bei allem Leid, das das Virus bringt, ein Forschungsfenster geöffnet: „Wir konnten im echten Leben ermitteln, dass die Luft tatsächlich besser wird, wenn die Emissionen zurückgehen.“ Das mache Mut, findet der Experte: „Weitere Anstrengungen, den Individualverkehr zu reduzieren, lohnen sich.“ Wegen der Gesundheit der Menschen, denn Stickoxide und Ruß machen krank. Aber auch wegen des Klimas: Ruß gilt als kurzlebiger Klimatreiber, weil er Sonnenlicht absorbiert und in Wärme umsetzt. Ob und wie sehr die geringere Mobilität in der Pandemie, die zumindest im Flugverkehr anhält, die Klima-Erwärmung bremst, ist jedoch eine Frage, deren Beantwortung noch viel Forschungsarbeit erfordert. „Jede Tonne CO2, die eingespart wird, schädigt das Klima weniger“, stellt van Pinxteren fest. „Aber im Verhältnis zu den klimatischen Zeitachsen wird die Corona-Pandemie eine zu kurze Spanne bleiben. Hoffentlich.“ Was bedeutet das für den Sommer? Für die Qualität der Luft wären Regen und Wind besser – vor allem aber wenig Verkehr. Letzteres ist eher unwahrscheinlich: Schon im zweiten und dritten Lockdown waren mehr Autos unterwegs als im warmen und trockenen Frühling 2020.

