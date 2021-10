Vier Leute aus dem Osten sehen ihre Biografie nicht als Ballast: „Wir blinzeln uns zu“

Leipzig

Sie stammen alle aus der DDR, haben Brüche und Umbrüche erlebt, sind herumgekommen und haben sich bewährt. Und doch empfinden die vier befragten Ostdeutschen ihre Biografie keineswegs als Ballast, wie sie uns versicherten.

Carla Pitt: „Ich war nicht unglücklich in der DDR.“

Am Tag der Deutschen Einheit macht Carla Pitt den Fernseher nicht an, seit Jahren schon nicht mehr. Deswegen hat sie die Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am vergangenen Wochenende auch nicht mitbekommen. Sie hat nicht gehört, als diese davon sprach, dass das Leben in der DDR im wiedervereinigten Deutschland bis heute nicht zu zählen scheine, und wenn, dann nur als Ballast, den man abwerfen müsse. Als Carla Pitt schließlich von der Rede erfährt, stimmt sie der Kanzlerin sofort zu. „Das finde ich ehrlich“, sagt Pitt. Merkel hat etwas angesprochen, von dem Carla Pitt heute sagt, es habe ihr Leben schlechter gemacht, als es hätte sein können.

Wenn es jemand böse mit ihr meine, sagt Carla Pitt, dann könne man sagen, sie sei linientreu gewesen. „Mich hat’s nicht weggezogen aus der DDR, ich war auch nicht unglücklich“, sagt sie heute. Noch während ihres Kultur-Studiums an der Pädagogischen Hochschule in Dresden wurde sie Chefin des „Hauses der deutsch-sowjetischen Freundschaft“ in Potsdam, organisierte in dem Kulturhaus Tanz, Theater und Kino. Als Leiterin einer solchen Einrichtung trat sie selbstverständlich in die SED ein, so war der Staat organisiert. Aber linientreu? Pitt wollte, dass sich etwas änderte in der DDR, war froh über die Aufbruchsstimmung vor dem Mauerfall und fand, dass vor allem junge Menschen und Künstlerinnen etwas bewegen können. Als dann aber die Grenzen offen waren, erzählt sie, habe sie geweint. „Ich wusste, was es bedeutete.“

Carla Pitt, in ihrer Berliner Wohnung: „Die Kultur hat mich gerettet.“ Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Für Carla Pitt bedeutete das: Zwar gab es den Verein, der ihr Kulturhaus trug, auch im Westen, und eigentlich sollte es vereint weitergehen. Aber weil die Ideen aus dem Osten bald nichts mehr gezählt hätten, kündigte Pitt. Für sich und ihre beiden Kinder arbeitete sie fortan als Vertreterin, verkaufte Kosmetik und Versicherungen. In der Kultur, so wie sie es immer gewollt hatte, bekam sie keinen Job mehr. Erst vor einigen Jahren, kurz vor der Rente, wurde ihr Studienabschluss auch im wiedervereinigten Deutschland anerkannt. „Diplom Kulturarbeiterin“, so lautet ihr Titel jetzt, „aber den hätte ich mit Mitte 30 gebraucht“, sagt Pitt.

Pitt gehört zu den Menschen, die nach der Wiedervereinigung lange gehadert haben. „Ich wusste, nicht wo ich hingehöre, was ich soll“, sagt sie. Ihre Verbitterung hat Pitt über die Jahre mit Hilfe eines Psychotherapeuten bearbeitet, ihre Enttäuschung ist geblieben. „Aber ich bin altersmilde jetzt“, sagt sie. Nach einer Krankheit ist sie vor zwei Jahren frühzeitig in Rente gegangen – sie fühle sich leichter, jetzt, da sie sich nicht mehr bewerben müsse. Noch immer geht sie gerne ins Konzert, engagiert sich in einem Seniorenkabarett und sagt: „Die Kultur hat mich gerettet.“

Mike Kühne: „Wir mussten im Osten kreativ und flexibel sein.“

Man kann das, was Mike Kühne und seine Familie aufgebaut haben, ein kleines Autohaus-Imperium nennen: Aus einer kleinen Werkstatt in Bad Düben wurden mit den Jahrzehnten neun Autohäuser mit heute 340 Beschäftigten. Moment, ein ostdeutscher Kapitalist? Na, aber sicher. „Der Umgang mit Geld wurde mir bereits früh von meinen Eltern gelehrt“, sagt Kühne. Einen „Zahlenmensch“ nenne er sich auch. Und dann erzählt er die Geschichte, wie ihm sein Vater auftrug, das Haus vom alten Putz zu befreien. Er versprach ihm auch einen Stundenlohn. Und Kühne, ganz Unternehmer, heuerte einen Schulkameraden für etwas weniger Geld an und steckte sich die Differenz selbst ein. In Kühnes Kindheit in dem Land, in dem Geld keine Rolle spielen sollte, spielte Geld nun eine immer größere Rolle. Und, wie man es sich verdient. „Wenn andere Kinder spielen und baden waren, musste ich in der Gaststätte der Eltern helfen“, sagt Kühne. „Später realisierte ich, welcher Segen diese Entscheidung war.“

Denn eigentlich, so sieht er das, haben Ostdeutsche ein Defizit, was Markwirtschaft angehe. „Wenn es darum geht, etwas zu verkaufen, haben das Westdeutsche häufig besser drauf“, sagt er. Und meint damit beispielsweise auch seine Autos. „Das habe ich oft so erlebt.“ Kühne sagt auch: „Aus meiner Erfahrung waren wir Ostdeutsche geselliger, offener und auch direkter.“

Kühne hat den Osten nie länger als ein paar Monate verlassen. Er machte alles Mögliche, ist Mitglied in der Schützengilde und im Harley-Davidson-Verein. Er führt eine Hotel GmbH in der Dübener Heide. Er studierte Jura und BWL, machte Diplom. In Bad Düben wird er 2004 Stadtrat, fünf Jahre später Fraktionsvorsitzender, dann Kreisrat in Delitzsch und Nordsachsen.

Mike Kühne ist Chef des gleichnamigen Autohauses in Bad Düben. Quelle: Leon Joshua Dreischulte

Wie schafft man all das? Unterhält man sich mit Kühne, erscheint die Alleskönnerei auch als eine ostdeutsche Qualität. „Wir mussten im Osten kreativ und flexibel sein, um Lösungen zu finden.“ Der Grund: „Wir hatten ja nicht alles vorrätig. Wir haben es in einer Mangelwirtschaft geschafft, glücklich und erfolgreich zu sein.“

Aber irgendwann merkte auch Kühne, dass man gar nicht alles machen kann. Er überlegt 2009, für den Bundestag zu kandidieren. Dann verwirft er die Idee: Weil er während des dreijährigen Wehrdienstes in Cottbus auch mit Stasi-Mitarbeitern zu tun hatte, wenn auch auf Distanz. Kühne möchte nicht, dass ihm das eines Tages vorgeworfen werden kann, er sich rechtfertigen muss. „Meine Ostbiografie kommt mir nicht benachteiligend vor“, sagt Kühne heute trotzdem. Im Gegenteil: „Wenn jemand fragt, aus welchem Land ich komme, dann sage ich nicht Deutschland, sondern Sachsen. Und meistens wird das auch akzeptiert.“

Jana Bauroth: „Es gibt dieses warme Gefühl, wenn man einen anderen Ossi trifft.“

Jana Bauroth, 49 Jahre, ging zwei Jahre nach der Wende mit ihrem Mann in den Süden. Sie: Eine Bauzeichnerin aus Brandenburg. Er: Ein Klempner aus Thüringen. Seitdem leben sie dort, in einem Vorort von München, in der Nähe des Flughafens. Und einmal im Jahr erinnern sie sich daran, was hätte sein können. „Mit dem 3. Oktober verbinde ich keine großen Glücksgefühle“, sagt sie. „Ich finde es eher schade, dass die Chance vertan wurde, ein anderes Land aufzubauen. Dieses System, das wir jetzt haben, ist auch nicht das Gewinnersystem.“

Und eines macht Jana Bauroth immer auch Hoffnung: Wenn schon nicht der Staat, eine reformierte DDR, so sind doch zumindest die Menschen des Ostens immer noch da. Und sie sind, auch 30 Jahre nach der Wende, noch immer anders als der Rest. Oftmals auf eine gute Weise. Bauroth bemerkt das zum Beispiel auf der Arbeit, auf dem Bau. „Ich würde sagen: Ostdeutsche haben eine praktische Veranlagung“, sagt sie. „Auf Münchner Baustellen kommen viele Vorarbeiter aus dem Osten.“ Man schätze sie dort.

Jana Bauroth ging 1992 mit ihrem Mann aus Brandenburg nach Bayern. Quelle: Thomas Victor

Von den „praktischen Ossis“ kann Bauroth ins Schwärmen kommen. „Wir können gut schreiben, sind sehr breit und allgemein gebildet.“ Sie glaubt: Bei zu viel Detailwissen, auf das heute viele Ausbildungen zielen, verliert man manchmal den Blick für das Ganze.

Als die Wende kam, war Bauroth 17. Ihre Eltern studierten – und gingen in den Semesterferien auf Einsatz in verschiedenen Betrieben. „Wir wussten von klein auf, wie es aussieht, wenn man arbeiten geht“, sagt Bauroth. Die Brandenburgerin absolvierte die Polytechnische Oberschule, sie heiratete, dann ging sie mit ihrem Mann fort.

In Bayern war anfangs nicht alles leicht. Es begann eine Zeit der Kompromisse, der Provisorien. Eine Wohnung zu finden war für die Ostdeutschen eine Herausforderung. Sie kauften einen alten Zirkuswagen, den sie notdürftig bezogen. Und weil Bauroth nicht gleich einen Job fand, arbeitete sie zunächst in der Altenpflege.

Aber irgendwann zogen die Bauroths in ein Bauernhaus, das sie ausbauten. Sie bildeten sich weiter, studierten ökologischen Landbau und Landschaftsarchitektur. Und sie gründeten ihre eigene Firma für Baumschnitt und Baumgutachten. Man könnte sagen: Die Bauroths haben es geschafft. Und ihre ostdeutsche Biografie – ist sie Ballast?

„Naja“, sagt Bauroth. „Ich habe zugegeben den großen Vorteil, dass ich kein Sächsisch spreche.“ Mit sächsischem Akzent, die Erfahrung habe sie in Bayern gemacht, kämen oft auch die Vorurteile. Sächsisch bedeute dort gleich Osten. Bauroth: „Mir haben Leute eher gesagt: Osten? Sieht man dir ja gar nicht an.“

Und trotzdem sei da etwas, das nicht wegzureden ist. „Seine Ostprägung verliert man nicht“, sagt Bauroth. „Und es gibt dieses warme Gefühl, wenn man einen anderen Ossi zum Beispiel auf der Baustelle trifft. Wir sind eine Generation, die hier gestrandet ist; wir blinzeln uns zu, erkennen uns untereinander. Genau wie die Afghanen oder die Kosovaren das machen.“

Thomas Hanitzsch: „In der DDR musste man sich nicht verkaufen.“

Dass er Ostdeutscher sei, sagt Thomas Hanitzsch, merke er nur noch manchmal. „Ich höre es, wenn ich mich beim Sächseln ertappe.“ Das Sächseln sei nämlich etwas, das der Dresdner sich in München abgewöhnt habe. Warum? „Außerhalb von Sachsen gilt der Akzent als nicht besonders sexy“, sagt er. „Er kann manchmal auch Ballast sein.“

Hanitzsch, geboren 1969 in Dresden, wuchs in Sachsen auf. Sein Vater: Ingenieur. Ein Jahr vor der Wende wurde er zum Militärdienst einberufen. Er verpflichtete sich für drei Jahre, um in Freiberg studieren zu dürfen, verkürzte aber auf anderthalb. Als sich die Wende vollzog, volontierte er bei der Tageszeitung „Union“ in Dresden. Und erlebte dort, wie er und die anderen Ostdeutschen von vermeintlichen Fachleuten aus dem Westen bei der Arbeit behelligt wurden. „Da kamen Leute aus München, die uns nun erklärten, wie man gescheiten Journalismus macht“, sagt er. An einen Satz erinnere er sich ganz besonders: „Du musst einfach lernen, dich besser zu verkaufen.“

Thomas Hanitzsch ist in Dresden geboren und heute Professor in München. Quelle: privat

Das nahm Hanitzsch sich dann auch zu Herzen, bemühte sich, und bald fand er sich, nach Promotion in Thüringen und Habilitation in Zürich, plötzlich selbst in München wieder: Als Professor mit dem Schwerpunkt Journalistik. Mittlerweile ist er zum Co-Leiter des Instituts für Kommunikationswissenschaft aufgestiegen. 1990 mag es noch umgekehrt gewesen sein, aber heute erklärt der Dresdner Hanitzsch den Münchnern, wie Journalismus funktioniert. Und das auch, weil er eben eines lernte: Sich zu verkaufen. „In der DDR musste man das nicht“, sagt er. Und er habe es erst nach der Wende bemerkt, dass es da etwas gab, worin er nicht gut war. Warum eigentlich? Hanitzsch erklärt es sich so: „Der Wettbewerb war uns fremd.“ Die DDR, ein Land ohne Ellenbogen? Es sei schlicht zu selten um Konkurrenz gegangen, sagt Hanitzsch. Im Vordergrund stand – staatlich verordnet – das Kollektiv. Eine Erfahrung, die – glaubt Hanitzsch – heute für viele auch Ballast sei. „Diese Fähigkeit zu erlernen, sich zu verkaufen, hat uns viele Jahre gekostet. Auch mich.“

Aber ganz so negativ will der Dresdner das Thema nicht dastehen lassen. Während die Westdeutschen lernten, miteinander zu konkurrieren, sagt er, wurden die Ostdeutschen „gut im Netzwerken“. Ostdeutsche würden sich gern zusammentun. Das habe er vor allem außerhalb des Ostens oft erlebt. Und der Grund ist nicht, dass sie alle Ex-DDR-Bürgerinnen und -Bürger waren. Jedenfalls nicht allein. „Dafür gibt es zu unterschiedliche DDR-Erfahrungen“, sagt er. Der Grund sei vielmehr die Erfahrung der Wende. „Sie hat einen Einschnitt dargestellt, den wir alle in unseren Biografien haben. Das verbindet uns.“

Von Denise Peikert und Josa Mania-Schlegel