Vier neue Gärtanks schweben in der Krostitzer Brauerei ein

Krostitz

Sie fassen jeweils 2000 Hektoliter. Was im Fall der vier neuen Gärtanks, die am Mittwoch auf ihre Fundamente in der Urkrostitzer Brauereischwebten, heißt: Mit ihrem Inhalt könnten insgesamt 1,6 Millionen Flaschen mit Bier befüllt werden. Es war die bisher größte Montage-Aktion dieser Art auf dem Brauereigelände in Krostitz.

Mit Polizeibegleitung

Auf dem Schwerlast-Tieflader liegend sahen die Behälter erst einmal aus wie riesige Metallwalzen. Jeweils 20 Meter lang und 4,70 Meter im Durchmesser kamen sie mitten in der Nacht im Bierdorf an. Hausmeister Roman Scherer gehörte zur Crew vor Ort, die den durchaus spektakulären Einzug der Riesen begleitete: „2.30 Uhr waren die ersten beiden da, eine Stunde später kamen die nächsten. Mit Polizeibegleitung natürlich.“

Gestartet war der Schwertransport beim Hersteller im etwa 450 Kilometer entfernten Bürgstadt. Damit die Fahrzeuge samt der riesigen Bauteile am Zielort auch die Kurve bekamen, waren in der Brauereistraße Sperrungen und Parkverbote ausgewiesen.

Zur Galerie Die Ur-Krostitzer Brauerei rüstet sich für die Zukunft. Auf Tiefladern kamen jetzt vier neue Gärbehälter an. Kräne aus Hohenossig hoben sie an Ort und Stelle.

Kein Platz mehr im Brauhaus

Im Brauhaus haben die vier Neuzugänge deshalb längst keinen Platz mehr. Die Tanks sind deshalb so ausgestattet, dass jeder für sich auf die für den Gärvorgang nötigen 7 bis 12 Grad Celsius klimatisiert werden kann. Auch im Freien musste anfangs erst einmal der Kieselgurtank, dessen Inhalt dem Filtern des Biers dient, beiseite gehoben werden, damit die neuen ihren Platz auf dem Fundament einnehmen konnten.

Nachdem am ersten Gärtank auch noch die Leiter für Revisionen montiert war, wurden schließlich die riesigen Schäkel, die u-förmigen Haken, an die Ösen an den Tank-Enden geschraubt. Und bald darauf entschwebte der Tank von zwei Kränen gehoben dem Transporter. „Zwei sind nötig. Wir können ihn ja nicht auf dem Boden aufrichten“, erklärte Sven Wötzel, einer der Kranführer. Er und sein Kollege Mario Thieme hätten mit ihren Kränen, die Lasten sogar bis zu 58 beziehungsweise 40 Meter hoch heben können. Sie hatten keinen weiten Anmarsch: Die Firma Maxikraft ist im Krostitzer Ortsteil Hohenossig ansässig.

Tank-Aufrichtung wie am Fließband

11.10 Uhr stand der erste Tank an Ort und Stelle. Dann wurden bis 14.30 Uhr die drei weiteren aufgerichtet. Zufriedene Gesichter bei den Akteuren. Schließlich musste nur noch der Laufweg auf die Tanks gehoben und montiert werden. Das besorgten Torsten Gabriel vom Krostitzer Technik & Metallbau und seine Mitstreiter mit gewisser Routine. Sie waren bereits an der Errichtung der vorigen Tanks beteiligt. „Sonst sind wir vorwiegend bei Autozulieferern im Einsatz“, erzählte Gabriel.

Steigender Bierdurst

In der nordsächsischen Brauereikennt der Absatztrend seit 2008 nur eine Richtung: nach oben. Urkrostitzer wird in Mitteldeutschland und darüber hinaus quasi als regionale Biermarke betrachtet und gern getrunken. Die Brauerei ist wichtiger Wirtschaftsfaktor. So kamen in den vergangenen Jahren immer wieder neue Gärtanks dazu. „Umbau ist damit bei uns ein Dauerthema“, stellte Ines Zekert fest. Und wenn es die Erneuerung der Hauptzufahrt zum Brauereihof ist, die gerade jetzt ebenfalls läuft. Sie stellte aber kein Hindernis dar, die Transporte konnten über die anderen Einfahrten rollen.

Gerüstet für die Zukunft

Mit den nun insgesamt 21 Tanks sei die Brauerei nun erst einmal für Zuwächse kommender Jahre gerüstet, so Ines Zekert. Bis die neuen Behälter in Betrieb gehen, wird es noch etwas dauern. Schließlich müssen erst alle Zuleitungen montiert werden.

Bei einer Brauereibesichtigung können die Neuerungen und auch das Innere des Brauhauses in Augenschein genommen werden. Dabei sind auch die Maischebehälter, in denen das Getreide in der ersten Stufe der Bierherstellung zusammenkommt, und vieles mehr bis hin zur Flaschenabfüllung zu besichtigen. Anmeldungen für den Blick hinter die Kulissen sind möglich unter Telefon 034295 77648 oder über die Website www.ur-krostitzer.de

Von Heike Liesaus