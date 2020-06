Altenburg

Sie schien bestens vorbereitet, als sie Anfang November 2019 auf dem Chefsessel im 1. Aus- und Weiterbildungsverbund Altenburg (AWA) Platz nahm. Hinter Mandy Kasel lagen fast zwei Jahrzehnte Berufserfahrung in Führungsfunktionen namhafter, weltweit agierender Handelsunternehmen und Modehäuser sowie eine anderthalbjährige Einarbeitung in ihrer neuen Wirkungsstätte. „Ich glaubte, zu wissen, was auf mich zukommt. Ich hatte mich getäuscht“, bekennt die 40-Jährige. Denn es kam Corona und mit dem Virus auch für den bis dahin überaus erfolgreichen Vorzeige-Bildungsträger, der von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) mit Worten wie „beeindruckend“ und „Alleinstellungsmerkmal“ geadelt wurde, die Schließung.

Der Bildungsträger fiel durchs Raster

Und das aus freien Stücken. Denn Politik und Behörden blieben die Antwort schuldig, ob die Schotten überhaupt hätten dicht gemacht werden müssen. Als gemeinnütziger Verein ist der AWA kein Bildungsträger im klassischen Sinn, sondern steht auf eigenen Füßen, agiert als Dienstleister der Wirtschaft selbst wie ein Betrieb. Und für diese Form fand sich in keiner Corona-Verordnung ein Passus. In dieser außergewöhnlichen Situation nun kam das zum Tragen, was Mandy Kasel durch das Wirken ihres Vaters – Hans-Reiner Kasel hatte 1993 die aus der Betriebsberufsschule der Altenburger Nähmaschinenwerke hervorgegangene Bildungseinrichtung gegründet – von Kindesbeinen an hautnah miterlebte: Probleme sind dazu da, um sie zu lösen.

Kein Mitarbeiter musste in Kurzarbeit

Die neue Chefin schickte keinen der 20 Mitarbeiter in Kurzarbeit oder ins Homeoffice. Stattdessen wählte sie die Offensive. Hatte doch die gebürtige Skatstädterin, die nach 19 Jahren Agieren unter anderem für Karstadt-Kaufhof, S.Oliver, Lacoste und Calvin Klein in ihre Heimatstadt zurückkehrte, ein klares Ziel: Den AWA digital so aufzustellen, „dass uns solch eine Situation nicht wieder so wehtun kann“.

Und so kam die digitale Revolution – die sich sonst eher in Etappen vollzogen hätte – fast über Nacht. In einer fast sensationell anmutend kurzen Zeit ist dies mit E-Learning, also dem Lernen mithilfe von elektronischen und digitalen Medien, gelungen. Mittlerweile ist fast alles, was sonst vor Ort gelehrt wurde, am heimischen PC möglich. Bildungsteilnehmer, denen dafür die technischen Voraussetzungen fehlten, wurden entsprechend ausgerüstet. Es gibt Lernprogramme, Filme über die korrekte Fertigung eines Werkstücks – sogar das Ansteuern des 3-D-Firmendruckers und der CNC-Maschine sind von zu Hause aus möglich. Dazu kommen nun auch Seminare im Live-Stream und virtuelle Klassenzimmer. „Bei uns sitzen dort allerdings keine Avatare“, lacht die Chefin, „sondern immer noch unsere erfahrenen Lehrkräfte.“

„Wir müssen weiterhin jeden Tag neu denken“

Letztlich ersetzt die virtuelle Welt die reale trotz alledem nicht. Deshalb ist Mandy Kasel froh, dass im Zuge der Lockerungen wieder etwas Normalität eingezogen ist. Noch sind es allerdings deutlich weniger Teilnehmer als früher. Es werde vermutlich ein Jahr dauern, bis alles wieder im Lot ist. „Wir müssen weiterhin jeden Tag neu denken und uns selbst in solch unvorstellbarer Situation weiter bewegen“, sagt sie. Die Digitalisierung ist jetzt ein Pfund, mit dem man zusätzlich wuchern und werben kann.

Apropos: Auf seiner Homepage wirbt der Aus- und Weiterbildungsverbund aktuell mit dem Foto eines jungen Mannes, der den Nasen- und Mundschutz bis über die Augen gezogen hat, und dem Slogan „Genug versteckt“. Ein beredter Beweis dafür, dass Mandy Kasel selbst in der schlimmsten Krise der AWA-Geschichte ihren allseits bekannten Humor nicht verloren hat.

Von Ellen Paul