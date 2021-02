Dresden

Die ersten Corona-Lockerungen rücken näher: Sachsens 1. Vize-Ministerpräsident Wolfram Günther (Grüne) hat sich für eine langfristige Ausstiegsstrategie ausgesprochen – und zwar jenseits von bestimmten Stichtagen. „Wir wollen einen Perspektivplan, der Lockerungen an bestimmte Inzidenzwerte knüpft und an weitere Parameter, etwa an die Zahl belegter Krankenhausbetten, den Reproduktionswert, die Auswirkungen von Virusmutanten und so weiter“, sagt Günther der LVZ. Für Lockerungen sei ein weiteres Sinken der Infektionszahlen zwingend erforderlich: „Bei Werten von 200 und darüber können wir nicht über Lockerungen sprechen. Vor Monaten hatten wir Inzidenzen unter 50 – mindestens dort müssen wir wieder hin.“

Sachsen arbeitet an Stufenplan für Lockerungen

Der Schwellenwert von 50 wird innerhalb der Landesregierung immer wieder genannt, wenn es um eine tragfähige Exit-Strategie geht. Andere Bundesländer wie Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben bereits einen Stufenplan erarbeitet. In Sachsen laufen dazu noch die Gespräche. Der Inzidenzwert für den Freistaat liegt aktuell bei 120,9 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Zum Vergleich: Am vergangenen Donnerstag waren es 130.

Er sehe mit großer Sorge beispielsweise auf Einzelhandel, Gastronomie und Kultur, macht Günther klar: „Diese und andere Bereiche brauchen eine Perspektive.“ Zwar würden die Kitas und Schulen die höchste Priorität für eine Öffnung besitzen – „doch wir brauchen auch Überlegungen, wie es darüber hinaus weitergehen kann“. Das reiche von körpernahen Dienstleistungen wie Friseur oder Kosmetik bis zum Abholservice bei Händlern.

Günther: Branchen brauchen unbedingt eine Perspektive

Gleichzeitig wisse er um die Nöte in Gastronomie und Hotellerie, genauso beim Einzelhandel, vor allem in den kleinen und mittleren Städten. „Das sind Branchen, die auch sonst teilweise mit dem Rücken zur Wand stehen“, so Günther, der in Sachsen Umwelt- und Landwirtschaftsminister ist. Deshalb brauche es eine langfristige Strategie für Lockerungen statt im Wochenrhythmus immer wieder Hoffnungen zu schüren.

„Aufgrund der Inzidenzwerte sollte aber allen klar sein: Wenn die Zahlen nicht deutlich sinken, kann es keine Lockerungen geben. Es muss unbedingt ein Jojo-Effekt, wie beispielsweise in Tschechien, vermieden werden“, appelliert Günther, sich weiterhin an die Corona-Regeln zu halten.

