„Völkerschauen“ im Zoo Leipzig: Sachsens Migranten fordern Aufarbeitung

Der Dachverband sächsischer Migrantenorganisationen ( DSM) hat den Zoo Leipzig aufgefordert, den Teil seiner Geschichte in der Kolonialzeit aktiver aufzuarbeiten. Zudem appellieren sie an die Stadtverwaltung Leipzig, die nach Zoogründer Ernst Pinkert benannte Straße am Zoo sowie eine Grundschule im Stadtteil Anger-Crottendorf wieder umzubenennen.

In den frühen Jahren des Leipziger Tierparks waren auf dem Gelände zwischen Löwen-Gehege und Robben-Anlage auch Menschen aus afrikanischen, asiatischen und arabischen Ländern präsentiert worden. Die Idee für diese sogenannten „ Völkerschauen“ stammte vom Hamburger Zoo-Direktor Carl Hagenbeck. Leipzigs Zoo-Gründer Ernst Pinkert (1844 – 1909) griff das Konzept auf, ließ auf dem Areal zwischen unter anderem eine „Völkerwiese“ und eine „Völkerbühne“ anlegen. Auf diesen wurden noch bis in die 1930er Jahre hinein Menschen in vermeintlich regionaler Tracht präsentiert. Insgesamt 40 solcher „ Völkerschauen“ im Leipziger Zoo sind heute bekannt.

„Afrikaner“ wild und faul

„Fremd Aussehende wurden gemäß herrschender Klischees ausgewählt und nach Europa verfrachtet: ’Afrikaner’ sollten vor allem wild und faul sein, ’Araber’ sich im Handel hervortun und aussehen wie aus Tausendundeiner Nacht, ’Südseemenschen’ mussten glücklich und kindhaft wirken, ’Indianer’ viel kämpfen, um den Marterpfahl tanzen und Friedenspfeife rauchen, wie von Karl May erdacht“, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Stellungnahme des DSM.

Anzeige für die Präsentation einer „Suaheli-Karawane“ im Zoo Leipzig, erschienen angeblich 1894 im Leipziger Tageblatt. Quelle: AG Postkolonial Leipzig

Zwar sei es richtig, dass geschichtliche Zusammenhänge auch in ihrer Zeit gesehen werden müssten. „Zeiten und Maßstäbe ändern sich, aber es gibt eben auch zeitlose ethische Maßstäbe“, so die Migrantenorganisiationen. Zumal es auch schon in Pinkerts Zeit Kritik an der Zurschaustellung von Menschen in einem Zoo gegeben habe.

Inszenierung nach rassistischer Logik

Vom Zoo Leipzig fordert der DSM nun eine „ Aufarbeitung der eigenen kolonial-rassistischen Vergangenheit und eine kritische Auseinandersetzung mit deren Kontinuitäten im eigenen Haus. Zoos waren zu Ernst Pinkerts Zeiten simulierte Bilderwelten, die vermeintlich “authentisch” inszeniert wurden, letztlich aber einer rassistischen Logik folgten“, heißt es in der Stellungnahme. Durch die Völkerschauen sei unter anderem auch angebliche Überlegenheit der europäischen Betrachter inszeniert und koloniale Absichten bestärkt worden.

Die Stadt Leipzig habe 2009 trotz des aktiven Beitrags von Ernst Pinkert an den „ Völkerschauen“ eine Straße in unmittelbarer Nähe zum Zoo nach ihm benannt. Zudem heißt seit 2010 auch eine Grundschule wie der ehemalige Zoo-Chef. Sachsens Migranten wünschen sich nun ein „kritisches Bewusstsein oder zumindest eine breitere Debatte um die Benennung einer Straße und einer Schule nach einem Mann, der maßgeblich zu kolonialen, rassistischen und menschenunwürdigen Praktiken im Leipziger Zoo beitrug“.

Ähnlich wie die Migrantenorganisationen hatten zuletzt auch Studierende und Lehrende aus dem Umfeld der Universität Leipzig geäußert. Die Arbeitsgemeinschaft Postkolonial Leipzig monierte, dass der Tierpark bisher nur sehr defensiv mit dem dunklen Kapitel der „ Völkerschauen“ umgehe und forderten den Zoo Leipzig auf, das Kapitel auch für Besucher sichtbarer zu gestalten. Eine Anwohneranfrage zu den nach Pinkert benannten Straße und und Grundschule in der Messestadt bring das Thema am 8. Juli zudem in die Ratsversammlung der Messestadt.

Von Matthias Puppe