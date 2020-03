Vogelgrippe in Bad Lausick: Veterinäramt tötet Hühner und Enten

Bad Lausick

Die Situation duldete keinen Aufschub: Mit Hilfe der Feuerwehr hat das Veterinäramt des Landkreises Leipzig am Donnerstagnachmittag einen privaten Hühnerhof im Bad Lausicker Ortsteil Wüstungsstein geräumt. Nachdem kurz zuvor mehrere Hühner und Enten grundlos verendet waren, hatte sich der Geflügelhalter selbst beim Veterinäramt angezeigt.

Den Angaben des Amtes zufolge waren Proben der toten Tiere bereits am Mittwoch an das Friedrich-Loeffler-Institut geschickt worden. Mit den Testergebnissen rechnet das Landratsamt am Freitag, wie Sprecherin Brigitte Laux versicherte.

Feuerwehr und Katastrophenschutz unterstützen das Veterinäramt bei der Räumung eines Geflügelhofes in Bad Lausick. Sie sperren das Gelände weiträumig ab. Quelle: Ekkehard Schulreich

Katastrophenschutz vor Ort

Mit Unterstützung der Feuerwehren von Bad Lausick und Buchheim sowie dem Katastrophenschutz Süd rückte das Veterinäramt am Donnerstagmittag in Wüstungsstein an. Den Angaben zufolge mussten auf dem Hof rund 40 Tiere getötet werden. Die viel befahrene Verbindungsstraße zwischen Bad Lausick und Beucha wurde komplett gesperrt. „Das ist hoch ansteckend für die Menschen, deshalb der Aufwand“, erklärte der Bad Lausicker Stadtwehrleiter Tim Barczinski. Die Kräfte aus Eschefeld und Prießnitz waren bis in die Abendstunden mit der Dekontaminierung des Hofes beschäftigt.

Der Hof von Wüstungsstein liegt mitten im Ort. Hier sind am Donnerstag Enten und Hühner getötet worden, weil die Vogelgrippe ausgebrochen war. Quelle: Frank Schmidt

Amtstierärztin bestätigt Vogelgrippe

Auch die Amtstierärztin aus dem Landkreis war vor Ort. Sie bestätigte, das es sich bei der Infektion um Vogelgrippe handelt. Außerdem rechnet sie damit, dass die Krankheit hochinfektiös ist. Eine abschließende Klärung sollen die Tests bringen, die derzeit auf der Insel Riems gemacht werden.

Es wurde ein Sperrbezirk eingerichtet. Ob weitere Bestände in der Region gekeult werden müssen, wie die Experten die Tötung der Tiere nennen, ist bislang unklar.

36 Kameraden der Feuerwehr sind im Einsatz.

Von Ekkehard Schulreich / Frank Schmidt