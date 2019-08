Dresden

Landtagwahlen, Bauhausjahr, Klimawandel oder 30 Jahre friedliche Revolution: Aktuelle Themen bestimmen zunehmend die Angebote der Volkshochschulen ( VHS) in Sachsen. „Der Bedarf an öffentlichen, politischen Diskursen hat zugenommen“, sagt der Geschäftsführer des Sächsischen Volkshochschulverbandes, Ulrich Klemm, in Chemnitz.

Auch Gesundheitsbildung und Gesundheitsprävention liegen demnach im Trend. Zudem hält die Digitaltechnik auch in die Unterrichtsräume der Volkshochschulen Einzug, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur zeigt.

Zahl ist gleich geblieben

Klemm zufolge ist die Zahl der Teilnehmer an den Kursen in den vergangenen Jahren etwa gleich geblieben. Demnach wurden die gut 16 800 Kurse und Veranstaltungen 2017 mehr als 187 600 Mal gebucht. Aktuellere Zahlen lagen noch nicht vor.

In Dresden feiert die dortige VHS bei der „Langen Nacht der Volkshochschulen“ im September den 100. Jahrestag ihres Bestehens. Das Jubiläum spiegelt sich in einigen der Angebote wider: So können etwa Hobbyköche oder -barkeeper Kochen lernen wie vor 100 Jahren oder Cocktails aus den vergangenen 100 Jahren mixen.

Platz für neue Diskursformate

Anfang 2017 war die Volkshochschule mitten ins Stadtzentrum umgezogen. Die neuen Räume würden sehr gut angenommen, sagte Sprecherin Regina Molke. Dort sei auch Platz für neue Diskursformate wie einen tschechischen oder einen philosophischen Salon. Die Zahl von jährlich rund 42 000 Anmeldungen sei etwa konstant geblieben.

Bei einer neuen Reihe sollen auch Vertreter bekannter Einrichtungen und Institutionen zu Wort kommen und von ihrer Arbeit berichten - wie etwa der Rektor der TU Dresden, Hans Müller-Steinhagen. Den „Blick hinter die Kulisse“ gibt es auch bei Besuchen in der Polizeihistorischen Sammlung, der Staatskanzlei oder in privaten Schlössern. Es wird an die Eröffnung des Kulturpalasts vor 50 Jahren erinnert. Hoch im Kurs stehen zudem Schulungen zum Notebook, Smartphone, zu Datensicherheit oder zur Online-Steuererklärung.

Lehrveranstaltungen immer öfter mit Online-Angeboten

Mit den Angeboten aus dem Internet wolle die Volkshochschule aber nicht konkurrieren, sagte Molke. „Unsere Stärke liegt ja in der persönlichen Begegnung.“ Allerdings würden die Lehrveranstaltungen immer öfter mit Online-Angeboten kombiniert.

Kurse zu „Digitalthemen“ wie Smartphone oder die Reihe „Mensch und Medien“ sind auch in Leipzig ein Renner. An die Kursteilnehmer werden dort erstmals Tablet-Computer ausgegeben, wenn es der Unterricht erfordert. „Die Erwartungen und Lerngewohnheiten der Teilnehmer haben sich geändert“, sagte Ilona Hensel von der VHS. Das betreffe unter anderem die Verfügbarkeit und multimediale Aufbereitung von Lernmaterialien und auch das orts- und zeitungebundene Lernen.

Besucher meistens zwischen 25 und 35 Jahre alt

Hensel zufolge wurden auch Online-Kurse entwickelt - wie etwa zur Internetseiten-Programmierung, zu Word und Excel oder „Deutsch als Fremdsprache“. Aber auch die normalen Präsenzveranstaltungen würden immer öfter mit digitalen oder Online-Elementen angereichert. Die Teilnehmer könnten den Lernstoff mit Materialien oder Aufgaben aus der vhs.cloud - dem Online-Netzwerk der Volkshochschulen - weiter vertiefen.

Die jährlich etwa 3000 Kurse, Veranstaltungen und Ausstellungen der Leipziger Volkshochschule werden Hensel zufolge von rund 42 000 Teilnehmern besucht. Vor allem in der Altersklasse der 25- bis unter 35-Jährigen gebe es mehr Zulauf, hieß es. Die meisten Besucher kämen jedoch aus der Gruppe der 35- bis 55-Jährigen.

Kurse in Norwegisch und Ungarisch ins Programm aufgenommen

Wahlen, Klima, Umwelt und Müllvermeidung sind in Chemnitz wichtige Themen. An der dortigen Volkshochschule berichtet zum Auftakt des Wintersemesters im September außerdem der Journalist und Autor Jörg Armbruster im Rahmen der „Visionsreihe“ von seinen Erlebnissen als Korrespondent im Kriegsgebiet des Nahen Ostens. Wegen großer Nachfrage wurden auch zusätzliche Kurse in den Sprachen Norwegisch und Ungarisch ins Programm aufgenommen.

Passend zum Herbst wird eine Kursreihe zu Pilzen geboten, bei der Speisepilze, aber auch Schimmelpilze unter die Lupe genommen werden. Um Zukunftsvorstellungen soll es dann bei den Diskussionsveranstaltungen im „Café Philo“ gehen. Im vergangenen Jahr gab es für Angebote der Chemnitzer Volkshochschule rund 14 000 Anmeldungen.

