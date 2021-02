Leipzig

Die Wellen nach den bekannt gewordenen Corona-Vorfällen in zwei Leipziger Pflegeheimen mit 32 verstorbenen Bewohnern schlagen weiter hoch. Susanna Karawanskij (40), Präsidentin der Volkssolidarität, sagt im Interview, dass Sachsen beim Impfen noch Reserven hat.

Frau Karawanskij, hat die sächsische Politik die Zeit genutzt, um zwischen erster und zweiter Welle die Weichen für die Pflegeheime richtig zu stellen?

Das lässt sich schwer einschätzen. In Alten- und Pflegeheimen sind die weitaus meisten Opfer der Corona-Pandemie zu beklagen. Die rechtzeitige flächendeckende Ausstattung mit Hilfsmitteln wie beispielsweise wirksamen Luftfiltern und Lüftungsanlagen, hätte die Bewohner, Bewohnerinnen und Mitarbeitende zusätzlich vor der Ausbreitung des Corona-Virus schützen können.

In Berlin schon in allen Einrichtungen geimpft“

Fühlt sich die Volkssolidarität als Heimbetreiber vom sächsischen Sozialministerium genügend informiert und unterstützt?

Uns ist zumindest bislang nichts Gegenteiliges bekannt. Jedoch laufen die Impfaktionen in unseren sächsischen Alten- und Pflegeheimen nur schleppend voran. Auch wenn das Flächenland Sachsen nicht ohne weiteres vergleichbar mit Berlin ist, so ist dennoch die Situation, dass in Berlin bereits all unsere Einrichtungen auf ein Impfangebot zurückgreifen konnten, während in Sachsen immer noch zahlreiche Bewohner und Bewohnerinnen und Mitarbeitende auf ihre Impfung warten.

Sind Schnelltests in ausreichender Menge vorhanden?

Schnelltests in ausreichender Menge sind vorhanden. Sowohl die Finanzierung als auch die Verfügbarkeit von Schnelltests sind seit Herbst letzten Jahres ausreichend zumindest für den Bereich der Pflegeeinrichtungen gesichert.

Weitere Infos Zur Person: Susanna Karawanskij (40) saß für die sächsischen Linken vier Jahre im Bundestag (2013-2017). 2018 wurde sie Familienministerin in der SPD-Linke-Regierung von Brandenburg. Mit dem Wechsel zu Rot-Schwarz-Grün nach der Landtagswahl schied sie im November 2019 aus und wurde als Staatssekretärin nach Thüringen ins Infrastruktur-Ministerium von Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) berufen. Zudem war Karawanskij jahrelang Chefin des Kreisverbandes Nordsachsen der Linken. Im Oktober 2020 wurde sie im Ehrenamt zur Präsidentin der Volkssolidarität gewählt. Die Kulturwissenschaftlerin hat eine Tochter und wohnt in Leipzig. Ihr Ehemann ist Stefan Hartmann (52), Chef der sächsischen Linken und langjähriger Berater von Bundestagsfraktionschef Dietmar Bartsch. Stichwort Volkssolidarität: Die Volkssolidarität (VS), der 1945 in Dresden gegründete Sozial- und Wohlfahrtsverband, ist mit rund 18.000 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Ostdeutschland. Allein in Sachsen sind 8000 Mitarbeiter für die VS tätig. Betrieben werden soziale Einrichtungen wie Pflegeheime und Kitas (180 in Sachsen), sowie Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen und Begegnungsstätten. 2017 waren 151 000 Mitglieder registriert. Regionale Verbände gibt es in allen Ost-Bundesländern sowie in Bayern und Nordrhein-Westfalen.

„Luftreiniger wären eine wirksame Hilfe“

In Berlin muss die Bundeswehr schon in Heimen mit aushelfen. Ist das in Sachsen auch bald nötig?

Hoffentlich nicht, aber der Einsatz der Bundeswehr in sächsischen Heimen ist davon abhängig wie sich die Corona-Pandemie, ihre Dynamik weiterentwickelt und wie viele Mitarbeitende erkranken oder aufgrund einer Infektion in Quarantäne sind. Der bereits vorhandene eklatante Fachkräftemangel würde dann noch zugespitzter zu Tage treten.

Sollte Sachsen so schnell wie möglich Luftreiniger bereitstellen, um das Infektionsrisiko in den Heimen zu begrenzen?

Das lässt sich pauschal nicht sagen. Der Bund hätte bereits im vergangenen Jahr die Wirksamkeit von Luftfiltern in den Einrichtungen für Ältere oder Pflegebedürftige durch Studien unter Beweis stellen müssen und entsprechende Empfehlungen zur Verfügung stellen müssen. Ihre Wirksamkeit hätte eine Hilfe für die Alten- und Pflegeheime in der Corona-Pandemie sein können.

Von André Böhmer