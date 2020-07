Vom Leben in der Gaststube – Harthaer schwelgen in Erinnerungen

Hartha

Heute steht am Harthaer Kreuz ein Wohnhaus. Es herrscht sommerliche Ruhe rund um das alte Gemäuer, das einst erst Zollhaus und später Gasthof war. Vor hundert Jahren wäre es an selber Stelle wohl geschäftiger zugegangen, man muss es sich nur vorstellen. Auf der alten Landstraße in Richtung Colditz klappern Pferdehufe, ein Gaul wiehert. Daneben kommt ein Bus mit krachendem Motor zum Stehen, es riecht nach Abgasen und Diesel. Stimmengewirr. Mittagspause im Gasthof „Zum Kreuz“.

So hat es noch Georg Richter erlebt. Der Rentner, der heute in Aschershain lebt, wurde 1947 in Hartha geboren und wuchs die ersten zwanzig Jahre seines Lebens im elterlichen Gasthaus „Zum Kreuz“ auf. Urgoßvater Arno Richter eröffnete dort 1880 in unmittelbarer Nähe zu Verkehrs- und Handelsrouten sein Restaurant. Großvater Arno Richter II. erweiterte schließlich die Lokalität um ein Vereinszimmer sowie einen Garten, in dem Gäste verweilen konnten. Ob Bauer oder Fuhrmann, wer auf dem Weg zur oder gerade bei der Arbeit war, der machte bei den Richters Halt. Und trank gerne mal ein Bier zur Mittagspause. So mancher habe auch mal ein wenig zu viel intus gehabt, wie sich Enkel Georg schelmisch erinnert. „Den haben wir dann einfach auf sein Fuhrwerk gehievt, dem Gaul einen Klaps auf den Hintern verpasst und dann ging die Fahrt von ganz alleine.“

Eine Pause am Harthaer Kreuz: Viele Arbeiter kehrten in dem Gasthof an der belebten Landstraße ein. Quelle: privat

Als um die Jahrhundertwende das kleine Hartha zum Industriestandort heranwuchs, sprossen zur gleichen Zeit Lokale und Gasthöfe wie Pilze aus dem Boden. Die hungrigen Mäuler der Stadt mussten gestopft werden.

Nach der Schicht strömten die Arbeiter in Harthas Restaurants

Eine, die von klein an mittendrin war, ist Marion Gründler. Sie erinnert sich gerne zurück an ihre Kindheit. Die Gaststätte Gambrinus war über viele Jahre hinweg der Lebensmittelpunkt von Gründler und ihren drei kleineren Geschwistern. Wenn die Schule fertig war, ging es zurück in die Annenstraße. „Wir hatten zwar eine Wohnung im selben Haus, aber am Nachmittag und Abend hielten wir uns eigentlich immer unten in der Küche der Gaststube auf“, erinnert sich Gründler. Von Nachmittag an standen dann Mutter Irmgard Weber in der Küche und Vater Manfred Weber am Zapfhahn. Dazwischen die Kinder, die in der Küche ihre Hausaufgaben machten oder im Vereinszimmer spielten.

Familienbetrieb: Fast ein ganzes Jahrhundert standen mehrere Generationen der Familie Weber in der Küche und am Tresen. Quelle: privat

Wenn um 22 Uhr in den Textil- und Schuhfabriken die Schichtglocke läutete, steuerten hungrige und durstige Arbeiter den Gambrinus an. Der eine trank sein Feierabendbier, der andere gönnte sich noch eine warme Mahlzeit – Hochbetrieb bei den Webers. „Da kam es öfters mal vor, dass auch noch meine Oma Gertrud Weber in der Küche mit anpacken musste“, erzählt Gründler. Das Essen von Oma Gertrud sei ohnehin heiß begehrt gewesen. „Gallertschüssel und Sülze, die wollte jeder bei ihr haben.“

DDR-Stars gaben sich im Flemmingener Hof ein Stelldichein

Für die Harthaer Jugend hieß es am Wochenende entweder in den Schwan oder den Flemmingener Hof. „Das war natürlich Pflicht, sehen und gesehen werden“, witzelt Gründler. Sie blickt gerne auf diese Tage zurück. Wilde Feten wurden im Flemmingener Hof gefeiert. Der Tanzsaal war häufig bis zum Bersten gefüllt. Was nicht zuletzt auch an Manfred Hutschenreiter, damals Besitzer des Flemmingener Hofs, lag. Der Wirt hatte bei der Auswahl der Bands oftmals ein gutes Händchen und lotste so manche DDR-Stars ins kleine Hartha. „Es gab Abende da sind die Leute doch tatsächlich die Regenrinne hochgeklettert, um durch das Fenster ohne Karte in den Saal zu gelangen.“ Gründler hatte meistens etwas mehr Glück. „Als Wirtstochter kanntest du natürlich den ein oder anderen und bist so auch mal unter der Hand an Eintrittskarten gekommen.“

Mit dabei war auch Georg Richter, der neben seiner Arbeit öfters mal als Kellner ein paar Mark dazuverdiente. „An den Wochenenden ist das Bier hier fässerweise geflossen – eine Trommel nach der anderen ging über die Ladentheke“, berichtet der Senior und muss dabei herzhaft lachen. „43 Pfennig das Glas Bier á 0,25 Liter.“

Brechend voll war es auch an Silvester 78/79. Der Jahrhundertwinter war über Ostdeutschland hereingebrochen. Und im Flemmingener Hof war die Silvesterparty im vollen Gang. Doch kurz vor Mitternacht dann plötzlich Stromausfall und Dunkelheit. „Draußen sank die Temperatur schnell um zwanzig Grad, es war stockfinster“, berichtet Gründler. Aber Flemmingener Hof-Chef Hutschenreiter hatte einen Ausweg gefunden. Kurzerhand fuhr der seinen braunen VW Bus vor und leuchtete die Eingangshalle mit den Scheinwerfern aus. „So konnten wir wenigstens an unsere Mäntel und uns etwas aufwärmen.“

Ein Harthaer Gasthaus war mehr als nur eine warme Mahlzeit, Bier und Tanz, findet Richter. Es war ein intimer Ort des Zusammenlebens. „Wenn es zum Beispiel gewitterte, fiel bei uns in der Straße immer sofort der Strom aus. Also trafen wir uns als Hausgemeinschaft mit den Nachbarn bei Kerzenlicht in der Gaststube und harrten dort so lange aus, bis das Gewitter vorüber gezogen war.“ Mucksmäuschenstill sei es dann mitunter gewesen, obwohl mehr als ein Dutzend Menschen den Raum bevölkerten. „Wenn der Sturm dann vorbei war, gab es zur Erleichterung noch ein Glas Bier und einen Schnaps – wir nannten das dann liebevoll Blitz und Donner.“

Zu Hause in der Gaststube, hier im „Kreuz“. Quelle: privat

Es sind solche Momente, von denen Gründler und Richter gerne erzählen. Die Gaststätte Gambrinus ist seit 1902 im Besitz von Gründlers Familie. Bis Ende der 90er standen ihre Eltern und Großeltern hinterm Tresen und in der Küche. Heute dient der Gastraum nur noch etwa für Trauergesellschaften oder Familien zur Miete. Es war das vorerst letzte Kapitel einer traditionsreichen Geschichte, als im Jahr 2017 zuerst Flemmingener Hof und letztlich auch das Gasthaus Gambrinus ihre Pforten schlossen. Seitdem fehlt der Stadt ein Stück Heimat – ein Anlaufpunkt für Vereine, Familien aber auch einfach für gutbürgerliche Küche.

Ein neues Gasthaus ist noch nicht in Sicht

Heute erinnern lediglich verblassende Schriftzüge an diese Geselligkeit. Das Schicksal der einst so blühenden Gastronomie ist eng an das der Industriestadt Hartha nach der Wende gekoppelt. Mit den Großbetrieben verschwanden auch viele Gäste. Das weiß auch Bürgermeister Ronald Kunze, der sich seit Jahren um ein neues Restaurant in seiner Innenstadt bemüht. „Wir haben mit Wirten und jungen Köchen gesprochen, ebenso mit dem Gaststättenverband“, sagt Kunze.

Seit 2017 Geschlossen: An die glorreiche Zeit im Flemmingener Hof erinnert nur noch die bemalte Außenfassade. Quelle: André Pitz

Bisher jedoch mit eher mäßigem Erfolg. Ältere Immobilien im Zentrum, zum Beispiel in der Nordstraße, am Markt oder der Döbelner Straße genügen heute den baulichen Ansprüchen nicht mehr, etwa wenn es um behindertengerechte Zugänge geht. Ebenso schwer ist es einen Nachmieter für den leerstehenden Flemmingener Hof zu finden. In der Vergangenheit hätten sich mehrere Parteien an einer Pacht oder sogar einem Kauf interessiert. Doch mit dem Eigentümer, der in Westdeutschland lebt, konnte sich am Ende keiner der Interessenten einigen.

Doch Kunze gibt sein Vorhaben nicht auf. „Es gibt ernsthafte Gespräche, wieder ein Lokal nach Hartha zu bringen“, sagt das Stadtoberhaupt. Zuspruch erhalte er dabei auch von Seiten einiger heimischer Unternehmer, die ein solches Vorhaben mit tatkräftiger Unterstützung fördern wollen. Es wäre ein lang gehegter Wunsch vieler Harthaer, der in Erfüllung gehen würde

Am Sonntag startet um 14 Uhr in der Heimatstube (Nordstraße 2) eine große Fotoausstellung zur Geschichte und Kultur der Gaststätten in Hartha. Darüber hinaus hat die Heimatstube jeden weiteren Sonntag im August von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Nach Absprache auch an anderen Tagen.

Von Max Hempel