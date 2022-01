Nordsachsen

Abgesagt, verkleinert oder auch verschoben: Das zweite Pandemiejahr hat bei Veranstaltungen erneut für einen Kahlschlag gesorgt. Dabei gibt es in der Region durchaus viele Gebräuche und Feste, bei denen zu hoffen ist, dass sie erhalten bleiben. Was besonders hervorsticht, stellen wir hier kurz vor.

Bärenleeten und Zempern heißen Frühling willkommen

In Elsnig am Rand der Dübener Heide wird etwa der Brauch des Bärenleetens zum Ende der Faschingssaison gepflegt. Beim Bärenleiten oder Bärenführen werden meist Männer mit Stroh verkleidet und ziehen dann begleitet von Pauken-, Trommel-, Beckenlärm lautstark durch die Straßen. Mit den Bärengestalten aus Stroh soll symbolisch der Winter vertrieben werden, gegen eine Spende – Geld, Schnaps und andere Naturalien – vollführen sie Tänzchen und Schabernack.

Ähnlich geheischt, also eingefordert, nur mit Kostümen und gruseligen Masken wird auch in den Laußiger Ortsteilen Kossa und Authausen, Görschlitz und Pressel, wo es üblich ist zu zempern. Zempern, auch Zampern genannt, ist eine alte sorbische Tradition, auch hier wird gegen eine Spende an der Haustür bösen Geistern lautstark Einhalt geboten.

Corona dünnt Veranstaltungskalender auch 2022 aus

Verkleidet wird sich im Landkreis auch zu anderen Gelegenheiten – zumindest, wenn Corona die Chance dazu lässt: So macht in normalen Jahren August der Starke der Sächsischen Fischkönigin beim Horstseefischen in Wermsdorf seine Aufwartung.

Oder die Döllnitzbahn lädt Mitreisende dazu ein, sich zwischen Oschatz und Mügeln mit teils stilechter Sowjet-Uniform bei wodkaseeliger Stimmung beim Russischen Sonntag zu verbrüdern. Während das Fischerfest im Herbst nur als Hoffest in Göttwitz stattfinden konnte, muss der Russische Sonntag, der für den 23. Januar geplant war, jetzt gestrichen werden. Stattdessen gibt es Winterfahrten unter Maskenpflicht und 3G-Regel auf der Schmalspurstrecke.

Zur Galerie Sagengestalten, Geschichtliches, uralte oder auch importierte Bräuche: Was in der Region alles gefeiert und tradiert wird, zeigen wir euch in unserer Bildergalerie. Aufgrund von Corona eine Reise durch unser Bilderarchiv.

Lehelitz und Mockrehna erinnern an Ortsgeschichte

An der alten Handelsstraße von Leipzig nach Wittenberg florierte in den Jahren vor der Pandemie hingegen der Ablasshandel. An das Treiben des berüchtigten Ablasshändlers Johann Tetzel, der hier an armen Sündern gut verdiente, erinnerte am ersten Juli-Wochenende ein Volksfest – der Lehelitzer Ablassmarkt.

Pumphut, eine Sagengestalt aus der Oberlausitz, die auf seiner Wanderschaft im Ort Halt machte, greift hingegen der Kultur- und Heimatverein Mockrehna mit einem Fest auf. Bei einem Streit soll der als Schalk und Possenreißer bekannte Müllersbursche sein Beil an der örtlichen Kirchturmspitze verewigt haben. „Ehe ihr es bekommt, soll es zum ewigen Andenken in eurem Kirchturm stecken.“ Mit einem Beilzielwerfen wurde 2017 nach fast zehnjähriger Pause das Fest neu belebt. Aktuell ist es wieder für Juni geplant.

Ostfriesische Importe und Osterbräuche

Nicht mit Äxten geworfen, sondern mit Hartgummi gekegelt wird indes in Hohenprießnitz beim Boßeln. 1992 traf sich die örtliche Nabu-Gruppe erstmals mit einer aus Ostfriesland, übernahm den Sport und steckte damit auch schon andere Hohenprießnitzer Vereine an. „Wir haben dieses Jahr noch keine Veranstaltungen geplant“, sagt Ines Keller, die den Hohenprießnitzer Vereinsring organisiert. „Es ist eine ostfriesische Sportart, da gibt es eine Kugel ähnlich wie beim Kegeln“, beschreibt sie. Gespielt werde auf der Straße und es gilt, eine bestimmte Strecke in möglichst wenigen Zügen zurückzulegen. Ob es im März wieder stattfinden kann, sei offen.

Der Ostersonntag beginnt in Glossen voraussichtlich für die Kinder aus dem Ort und den Nachbardörfern früh um sechs Uhr in aller Stille. Nur mit Handgesten verständigt man sich, wenn es zum nahegelegenen Bach geht, wo mit Gefäßen Wasser geschöpft wird. Nach dem Rückweg vom Osterwasserholen warten dann Schüsseln im Vereinshaus. „Dort schütten die Kinder ihr Wasser rein, befeuchten ihr Gesicht und bespritzen die Eltern noch ein bisschen, damit die gesund bleiben“, beschreibt Joachim Hannß Vorsitzender des Glossener Heimatvereins. Erst ab dann wird wieder miteinander gesprochen, gelacht und gefrühstückt.

Zum Jahresabschluss wird der Weihnachtsmann geweckt

Auf Kinder zugeschnitten ist auch das Weihnachtsmannwecken, das der Geselligkeitsverein der Gemeinde Wohlau immer Mitte November veranstaltet, wenn im örtlichen Forstbetrieb zeitgleich Waldmarkt ist. Bis der Weihnachtsmann und seine Wichtel die Kinder mit Überraschungen versorgen können, muss der in seinen langen Unterhosen erst einmal in die Gänge kommen: „Das dauert natürlich, bis der munter wird, bis er in seinen Sachen ist“, beschreibt Vereinsvorsitzende Holger Schneidewind.

In Eilenburg hingegen sorgt der Tierpark dafür, dass die Zeit bis zur Bescherung nicht zu lang wird, er öffnet seit 1999 immer am 23. und 24. Dezember – auch wenn das zuletzt nur unter Hygieneauflagen ging.

Von Manuel Niemann