2020 war in erster Linie natürlich DAS Corona-Jahr. Doch eben nicht nur: Die LVZ-Redaktion hat noch einmal die zurückliegenden zwölf Monate Revue passieren lassen und möchte Ihnen diese zehn Beiträge zum Nachlesen besonders ans Herz legen.

Von Corona-Experten Lübbert, dem exklusiven Jürgen-Klopp-Interview, zwei doppelt glücklichen Schwestern in Eilenburg, einem Rassismus-Vorfall in Zwickau bis zu Frau Krause in Connewitz: 2020 war ein spannendes Jahr. Die LVZ hat noch einmal zehn Beiträge als Jahres-Top-10 ausgewählt. Quelle: LVZ