Von Döbeln wieder nach Nossen – Sachsen will stillgelegte Bahnstrecken beleben

Leipzig

Von der „Renaissance der Schiene“ ist in den vergangenen Jahren oft geredet worden. Doch passiert ist in Sachsen nichts. Über die zahlreich nach der Wende stillgelegten Trassen wuchert das Unkraut. Nun gibt es ein erstes Zeichen für eine Kehrtwende.

Ein vom Verkehrsministerium in Dresden in Auftrag gegebenes Gutachten kommt zu dem Schluss: Auf sechs von 21 untersuchten Trassen würde es sich lohnen, dass wieder Züge fahren.

Darunter sind die Bahnlinien Döbeln (Landkreis Mittelsachsen) nach Nossen (Landkreis Meißen), Marienberg in Richtung Pockau-Lengefeld (beide Erzgebirgskreis), Beucha nach Brandis, Trebsen nach Brandis (alle Landkreis Leipzig) sowie Löbau nach Ebersbach (beide Landkreis Görlitz). Als sechste Strecke wird Kamenz (Landkreis Bautzen) nach Hosena (Brandenburg) im Gutachten genannt – die Linie ist bereits ein Thema bei den Projekten zum Strukturwandel der Kohleregionen.

Sachsen stellt Mittel in Höhe von 13 Millionen Euro bereit

Die Trassen wurden unter anderem in Hinblick auf Betriebskosten, Nachfrage und den Reaktivierungsaufwand untersucht, sagte Verkehrsminister Martin Dulig (SPD). Jetzt wolle er die Zweckverbände unterstützen. Von Investitionen bei der Aktivierung von Strecken ist die Rede.

Die im Doppelhaushalt 2021/22 dafür vorgesehenen 13 Millionen Euro seien ein Anfang, heißt es beim Fahrgastverband Pro Bahn. Es gebe weit mehr Strecken, die Potenzial hätten.

Er sehe in der geplanten Streckenreaktivierung „ein deutliches Zeichen zur Einleitung eines Mobilitäts- und Politikwandels“ im Freistaat, erklärte Gerhard Liebscher, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Sächsischen Landtag. „Eine bessere Anbindung an die Ballungszentren würde den ländlichen Raum nicht nur deutlich attraktiver machen, sondern auch außerhalb der Städte eine Alternative zum Auto schaffen und somit die Straßen entlasten.“

Auch Liebscher wirbt für die Wiederbelebung weitere Strecken. In Fragen kommen aus seiner Sicht unter anderem die Trasse von Eilenburg Ost (Nordsachsen) ins sachsen-anhaltische Pretzsch, die von Narsdorf (Landkreis Leipzig) nach Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) sowie die von Rochlitz nach Großbothen (Landkreis Leipzig).

Bahnnetz in Deutschland schrumpfte um fast ein Drittel

Auch das ifo-Institut in Dresden wirbt für die Wiederbelebung stillgelegter Bahnstrecken. „Fast 30 Prozent der Bahnstrecken in Deutschland wurden in den vergangenen 60 Jahren stillgelegt, in Ost und West gleichermaßen“, heißt es in eine jetzt gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für Schienenverkehrsforschung beim Eisenbahn-Bundesamt vorlegten Studie. In vielen Fällen seien die Gleise noch nicht abgebaut worden. Deshalb könnten einige stillgelegte Strecken wieder reaktiviert werden. Dieses Potenzial gelte es so weit wie möglich auszuschöpfen, bevor Trassen neu gebaut würden. „Auf diese Weise könnte der ländliche Raum schneller angebunden werden“, sagt Studienmitautor Felix Rösel.

Das deutsche Bahnnetz sei im Vergleich zum Jahr 1955 um fast 15.000 Kilometer geschrumpft. Das entspreche mehr als einem Drittel des Umfangs der Erde. Im Jahr 2019 umfasste die Gesamtlänge des öffentlichen Streckennetzes der Eisenbahn in Deutschland nur noch etwas mehr als 38.000 Kilometer.

„Uns hat sehr überrascht, dass Ost- und Westdeutschland in exakt gleichem Umfang von Stilllegungen betroffen sind“, sagt Rösel. „Im Westen wurden Bahnstrecken zur Zeit von Wirtschaftswunder und Auto-Boom stillgelegt, im Osten in der ökonomisch schwierigen Phase nach der Wiedervereinigung. Das erklärt eine deutlich unterschiedliche Wahrnehmung in Ost und West.“

Bund übernimmt bis zu 90 Prozent der Baukosten

Die Studie führt einige gelungene Beispiele für reaktivierte Bahnstrecken auf. Zwischen 1994 und 2020 seien in Deutschland über 900 Streckenkilometer im Personenverkehr und über 300 Kilometer im Güterverkehr wieder ans Netz gegangen. Dabei handele es sich um Streckenverlängerungen und Lückenschlüsse von wenigen Kilometern bis hin zu längeren Strecken. So wurde 1999 die 37 Kilometer lange, teilungsbedingt unterbrochene Strecke zwischen Wieren in Niedersachsen und Salzwedel in Sachsen-Anhalt für den Personenverkehr ertüchtigt. „Die 17 Kilometer lange Schönbuchbahn bei Stuttgart wurde 1996 reaktiviert und wird durch die Fahrgäste gut angenommen“, heißt es in der Studie.

Auch Europa wächst durch die Wiederbelebung von grenzüberschreitenden Bahnstrecken näher zusammen. So fanden seit 1994 Streckenreaktivierungen an den deutschen Außengrenzen zu den Niederlanden, Frankreich, Dänemark und der Tschechischen Republik statt.

„Die politischen Rahmenbedingungen für Reaktivierungen im Schienenverkehr wurden in den vergangenen Jahren bereits geschaffen“, meinen die Wissenschaftler. Im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes fördert der Bund solche Vorhaben. Dabei würden mittlerweile bis zu 90 Prozent der Baukosten übernommen. Daneben würden auch einzelne Bundesländer finanzielle Mittel bereitstellen, um auch ländliche Räume wieder besser an den Schienenverkehr anzubinden.

Von Andreas Dunte