Von Leipzig in den Sommer: Mehr Ferienflüge, mehr Linienflüge

An diesem Sonntag tritt an den sächsischen Flughäfen der Sommerflugplan in Kraft. Nach den Einbrüchen durch Corona hat sich die Zahl der Linienflüge von Leipzig/Halle zu innerdeutschen und europäischen Zielen mehr als verdoppelt und von Dresden nahezu verdreifacht. Auch bei den touristischen Zielen gibt es Zuwachs.