Markranstädt

Mit den Schubhebeln ein bisschen Gas geben, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig, und dabei den sogenannten Tiller links bewegen, um zu lenken. Dann – auf der Start- und Landebahn des Flughafens Leipzig/Halle angekommen – den Schubhebel in der Mitte der Instrumente zwei Stufen nach vorn stellen, fast voller Schub, und schließlich den Sidestick bei etwa 250 Kilometern pro Stunde langsam nach hinten ziehen. Wir heben ab!

Aber: Keine Zeit zum Ausruhen und Genießen. Das Fahrwerk muss eingefahren und die Instrumente müssen im Blick behalten werden. Linie auf Linie. Sonst wird die Maschine instabil. Am Ende habe ich es geschafft, und wir fliegen jetzt mit Autopilot Richtung Miami. Das war mein Wunsch. Mein Herzensort, Fort Lauderdale, liegt ein Stück nördlich davon. Glück für mich: Im Simulator lässt sich jeder Flughafen der Welt zum Starten oder Landen nutzen.

Vier Simulatoren stehen bereit

Gar nicht so leicht, einen Airbus A320-233 in die Luft zu bekommen, das merke ich schnell. „Es ist viel Koordination nötig“, erklärt Mario Frauenheim, mein Co-Pilot. Tatsächlich ist eigentlich er der Pilot von uns beiden, hat mehr als 15.000 Flugstunden hinter sich. Im Simulator, in dem ich nun auch sitze. „Irgendwann habe ich aufgehört, zu zählen“, sagt er lachend. Für einen echten A320 reiche es dennoch nicht mehr. „Da bin ich zu alt“, meint der 54-Jährige. Kleinere Maschinen seien aber weiterhin drin. So wie die Piper PA/34, für die es in seinem Markranstädter Center für Flugtraining und Flugsimulation auch einen Simulator gibt. Hinzu kommen ebenfalls originalgetreue Nachbauten der Cockpits einer Boeing 737-800 NG und eines Kampfjets F/A-18 Super Hornet.

Silvio Frauenheim ist in Markranstädt mit einem Kampfjet F/A-18 Super Hornet abgehoben – zumindest mittels Simulator. Quelle: Andre Kempner

Während die drei anderen auch Bewegungen simulieren, gibt es diese Funktion im Airbus-Cockpit, in dem ich sitze, nicht. Glücklicherweise, will ich fast sagen. Das, was es gibt, reicht mir als blutige Anfängerin komplett. Die Aussicht und die Soundkulisse beispielsweise sind realitätsgenau. Beim Start der blaue Himmel, die Wolken, das Gewitter – je nachdem, wie das Wetter und die Tageszeit eben gerade sind. Alles ist – nach Wunsch – in Echtzeit oder lässt sich ändern. „Wenn Piloten herkommen und Nachtlandungen trainieren wollen, geht das natürlich auch“, so Simulator-Chef Frauenheim. Dann stelle er einfach eine andere Uhrzeit ein. Auch der Flughafen Leipzig/Halle sieht in der Simulation exakt so aus, wie er aussieht.

Die meisten sind totale Anfänger

Tatsächlich sind die meisten Gäste bei Flightdeck L.E. in Markranstädt allerdings keine Piloten, sondern Leute wie ich. Schon mal im Passagierraum mitgeflogen, als Kind auch staunend ins Cockpit geschaut, als das noch ging, aber nie Gedanken darüber gemacht, wie das alles eigentlich funktioniert. „Die meisten Flugschüler hier haben noch nie in einem Flugsimulator gesessen“, sagt Frauenheim. Etwa 70 Prozent der Gäste seien das. Ab acht Jahren kann durchgestartet werden. Die meisten Besucher seien Männer.

Vor dem Fliegen gibt es Theorie

Vor dem eigentlichen Start gibt es im Besprechungsraum, in entspannter Atmosphäre bei Kaffee, Softdrinks und süßen Snacks, eine 20-minütige Einführung in Flugzeugtechnik, Navigation, Steuerung, Sicherheitsbestimmungen, Wetter und Flugplan. Neben den totalen Anfängern kämen auch solche nach Markranstädt, die bereits am Computer Simulationen fliegen, und eben ein kleiner Anteil Berufspiloten.

„Wenn sich ein Pilot beispielsweise bei einer anderen Airline bewirbt, muss er einen Test machen“, erzählt Frauenheim. „Und er hat in der Regel dafür nur einen einzigen Versuch. Wird der versemmelt, braucht er sich bei dieser Airline nicht noch mal bewerben, er ist dann geblacklistet.“ Kommen also auf die schwarze Liste.

Deshalb trainieren Piloten mitunter sechs Stunden am Stück, nahezu ausschließlich schwierige Landeanflüge wie den auf Madeira und außergewöhnliche Flugsituationen. Startabbruch, Triebwerksausfall, Triebwerksbrand, Kerosinverlust, Turbulenzen, Sauerstoffabfall, Notlanden – was eben so passieren könnte, in der Praxis aber nahezu nie passiere, wie der Flightdeck L.E.-Pilot erklärt. „Das Flugzeug ist einfach das sicherste Verkehrsmittel. Allerdings sorgt ein Absturz natürlich immer für viel Aufsehen.“

Psychologen für Flugangst-Seminare gesucht

Auch deswegen hätten nicht wenige Menschen Angst vorm Fliegen oder Unbehagen, so Frauenheim. „Wir bieten auch Anti-Flugangst-Seminare an.“ Der Airbus-Simulator, in dem wir uns gerade während des Fluges nach Miami unterhalten, besteht daher nicht nur aus einem nachgebauten Cockpit, sondern auch ein Teil der Passagierkabine mit 16 Premium Economy Sitzplätzen ist vorhanden. Inklusive Fenster, deren Ausblick ebenfalls originalgetreu ist.

„Wir suchen derzeit eine Psychologin oder einen Psychologen, die uns bei den Anti-Flugangst-Seminaren unterstützen können“, erklärt Frauenheim. Um alles noch ein bisschen anspruchsvoller zu gestalten. Die Flugangst-Geplagten dürfen, nach einem kurzen theoretischen Teil, selbst fliegen, manchmal werden kleine Fehler bewusst eingebaut. „Wir lassen mal ein Triebwerk ausfallen, um den Leuten zu zeigen, dass da erstmal gar nichts passiert, sondern das Flugzeug einfach weiterfliegt“, so Frauenheim. „Oder wir zeigen, dass das Flugzeug selbstständig landen kann. Jedes moderne Verkehrsflugzeug hat ein Auto-Land-System.“

Mario Frauenheim, der Chef von Flightdeck L.E. steht in der nachgebauten Passagierkabine des A320, in der auch Flugangst-Geplagte Platz nehmen können. Quelle: Andre Kempner

Vor uns taucht langsam die Küste von Florida auf. Im Morgenlicht. Dank Computertechnik haben wir einen Zeitsprung von mehreren Stunden erlebt. Ein kleines Rädchen muss gedreht werden, damit wird der Kurs eingestellt. Der Airbus setzt sofort selbst zu einer Rechtskurve an und fliegt exakt den neuen Weg. „Der große Unterschied zwischen Boeing und Airbus“, sagt der Pilot. „Hier fliegt im Prinzip ein Computer, der Pilot sagt ihm nur, wohin. Das nennt sich Fly by Wire. Bei Boeing läuft es weniger computergestützt.“ Spannend sei es bei allen Verkehrsflugzeugen vor allem dann, wenn etwas ausfällt. „Die Systeme sind doppelt und dreifach vorhanden, ein Totalausfall ist nahezu unmöglich.“ Fliegen sei einfach cool und sicher, so Frauenheim.

Bei Wiederkehrern auch mal technische Probleme eingebaut

Unser Flug war eine sogenannte Schönwetter-Runde, wie sie die meisten erleben, die einen Kurs bei Flightdeck L.E. buchen. „Bei Wiederkehrern erhöhen wir aber auch die Schwierigkeitsstufe“, sagt der Chef. „Da können dann durchaus auch mal während des Flugs technische Probleme auftreten, das Wetter verrücktspielen, womit derjenige auf dem Pilotensessel dann klarkommen muss.“ Am Ende darf natürlich immer der Gast entscheiden, was er im Simulator erleben und auf welchem Flughafen er starten oder landen möchte.

Flying Kids lernen ab acht Jahren alles rund ums Fliegen

Auch spannend: die Flying Kids, so etwas wie eine Arbeitsgemeinschaft. Ab acht Jahren können Kinder und Jugendliche dabei sein, die Treffen finden einmal im Monat sonnabends sechs Stunden lang statt. „Die Flying Kids können hier in allen Simulatoren fliegen, das sind dann natürlich irgendwann auch keine Schönwetter-Runden mehr“, sagt Frauenheim. Zudem gebe es einen Tower, je nachdem, wie viele Jung-Piloten da sind, werde mit mehreren Flugzeugen geflogen, ein oder zwei Flying Kids sind dabei für den Tower und das Lotsen zuständig. „Die sind wirklich richtig fit“, so der Flightdeck-Geschäftsführer.

Die Flying Kids lernen hier alles über die Technik der Flugzeuge, die Navigation, das Wetter, Luftfahrtrecht und vieles mehr. Im Vordergrund steht natürlich das Teambuilding und die Kommunikation im Cockpit. Die meisten Flying Kids haben den Wunsch Berufspilot, und hier werde eine solide Basis dafür geboten, so Frauenheim. Wer mitmachen will, muss einen Qualifikationsflug absolvieren. „Da wollen wir uns kennenlernen und schauen, ob der Kandidat es schafft, 60 oder 90 Minuten konzentriert bei der Sache zu bleiben und wirklich Interesse für das Fliegen hat“, sagt Frauenheim.

Landung läuft manuell

Wir stehen mittlerweile kurz vor der Landung. Jetzt ist wieder Konzentration gefragt. Zunächst nach und nach die Flughöhe reduzieren, das macht das Flugzeug fast alleine. Genau 20 Kilometer vor dem Airport. Jetzt muss ich als Pilotin wieder aktiv mitmachen, Side-Stick in die Hand, Autopilot aus. Etwa 1000 Metern über dem Boden. Landeklappen ausfahren, Fahrwerk ausfahren. Die Instrumente im Blick behalten, vor allem aber das Flugzeug gerade und stabil halten. Das ist die größte Herausforderung. Dank des Instrumentenlandesystems wird mir von den Instrumenten genau gezeigt, wohin ich steuern soll. Kurz vor dem Aufsetzen Schub zurücknehmen, die Nase etwas anheben, das Flugzeug sanft auf die Landebahn aufsetzen, auf Umkehrschub schalten und in der Bahnmitte halten. Jetzt schnell von der Bahn runter, auf den Rollweg und langsam auf den Halteplatz rollen.

In Miami geht gerade die Sonne auf. Wir parken direkt neben einem DHL-Gebäude. Parkbremse setzen, Triebwerke abstellen, Anschnall-Zeichen aus, fertig. Wir sind sicher wieder gelandet.

Von Linda Polenz