Von Oschatz nach Afrika: 400 Fahrräder gehen auf große Reise

Oschatz

Mancher mag an eine große Hilfsorganisation mit geschäftigem Treiben in den Büros denken, wenn er davon hört, dass gebrauchte Fahrräder aus ganz Deutschland gesammelt und nach Afrika transportiert werden, um mit diesen Verkehrsmitteln den Weg zu Schule, Arbeit oder Arzt zu erleichtern und vor Ort Mechaniker auszubilden. Wer etwas genauer informiert ist, weiß, dass dahinter ein kleiner Verein engagierter Leute steht. Vor knapp zehn Jahren haben Johannes Wolf und seine Mitstreiter vom Verein „ Fahrräder für Afrika“ damit begonnen, hier aufs Altenteil geschobenen Zweirädern ein sinnvolles zweites Leben zu organisieren. Am Sonnabend beluden sie in der alten Filzfabrik ihren 17. Container.

Eingespieltes Team: Über die aus Paletten aufgeschichtete Treppe reicht Keno Petzold die Räder an Clemens Wolf weiter. Quelle: Axel Kaminski

In so einen 40-Fuß-Container der Kategorie High Cube, der rund 12 Meter lang und knapp 2,70 Meter hoch ist, passen nach Johannes Wolfs Erfahrung etwas mehr als 400 Fahrräder. Rund 500 standen in der Halle auf dem alten Fabrikgelände, die der Verein gemietet hat.

Eingespieltes Team

Kein Problem also für die Helfer, ausreichend Material für den Versand nach Gambia bereitzustellen. Die Herausforderung ist, Fahrräder und Zubehör wie Radtaschen oder Werkzeug platzsparend, aber sicher einzustapeln. Allerdings merkt der Beobachter an dieser Stelle sofort, dass hier ein eingespieltes Team am Werk ist. Die Arbeitsabläufe sind klar, man läuft sich nicht gegenseitig im Weg herum. Das ist auch der überschaubaren Helfer an diesem letzten Februartag geschuldet.

Kein Vereinsmitglied, trotzdem dabei

„Die Termine zur Verladung sind meist sehr kurzfristig bekannt. Da ist es schwer, Leute zu finden, die Zeit und Lust haben mitzuhelfen“, erklärt Birgit Petzold. Sie hatte schon öfter Zeit und Lust und hat hier zugepackt. Diesmal hat sie eine Neue, Romy Hönemann aus Calbitz, mitgebracht.

„Den Neuen sagen wir immer, dass das Beladen etwa zwei Stunden dauert“, erzählt Birgit Petzold schmunzelnd. Meist bräuchte man aber drei und bei so wenigen Helfern wie am Sonnabend vielleicht auch vier. Als Außendienstlerin fährt Romy Hönemann eher selten Fahrrad, sei auch nicht Vereinsmitglied, habe aber von deren Aktionen schon gehört und gelesen. Als sie darauf angesprochen wurde, sei sie gern bereit gewesen, bei der Verladung mitzumachen.

Container kommt am 16. März aufs Schiff

Der am Freitagabend in Oschatz eingetroffene Container wird am Montag wieder abgeholt. Per Lkw geht es bis Leipzig und danach weiter nach Hamburg, wo er am 16. März aufs Schiff soll. Ende April ist die Ankunft in Banjul, Gambias Hauptstadt an der Atlantikküste, vorgesehen.

Das Partnerprojekt vor Ort werde sich dann um den Landtransport des Containers kümmern. Das sind noch einmal rund 20 Kilometer. Dort werden in einer Haupt- und zwei kleineren Werkstätten Jugendliche und junge Erwachsene zu Fahrradmechanikern ausgebildet. Die in Oschatz verladenen Räder würden dort einerseits als Ausbildungsobjekte dienen. Andererseits stärke der Verkaufserlös die finanzielle Basis der Werkstätten.

Von Axel Kaminski