Von der Pflicht zur Bitte: Halle fährt bei Atemmasken die Lightversion

Halle

Strahlender Sonnenschein. Rote Erdbeeren verströmen ihren betörenden Duft. Weißer Spargel wartet auf Käufer. Auf den ersten Blick erscheint der Wochenmarkt auf dem halleschen Marktplatz wie immer um diese Jahreszeit. Jedoch nur auf den ersten. Denn das Heer der Verkäufer trägt Atemschutzmaske. Grünlich, Weiß, selbst gemacht – manchmal auch schon ein wenig angeschmuddelt.

Halles OB Bernd Wiegand (links) mit Maske auf dem Wochenmarkt. Quelle: privat

In Sachsen gilt ab Montag die Mundschutzpflicht für den öffentlichen Nahverkehr und den Einzelhandel. In der nahen Saalestadt Halle seit dem letzten Wochenende zumindest für den Wochenmarkt – Anlass für die LVZ, sich dort einmal umzusehen. Doch von der vollmundig verkündeten Maskenpflicht ist in Halle nur wenig zu sehen. Der überwiegende Teil der Kundschaft ist ohne unterwegs – je jünger desto öfter.

Schwierige Sanktionierung

Zählt man Maskenträger und Passanten ohne Atemschutz, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Ankündigung einer Mundschutzpflicht samt Androhung von Bußgeldern zwar als Tiger gesprungen, aber mittlerweile eher als Bettvorleger gelandet ist. Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) ruderte deshalb auch schnell ein wenig kleinlaut zurück. Jetzt ist nur noch von einer „dringenden Bitte“ die Rede, eine Maske zu tragen. Offenbar fällt dem Stadtoberhaupt indirekt auf die Füße, dass er am Ostermontag den vor gut vier Wochen ausgerufenen Katastrophenfall aufgehoben hat. Dies schränkt die Möglichkeiten einer Sanktionierung der potenziellen Maskenpflicht ein.

Der hallesche Wochenmarkt vor malerischer Kulisse der fünf Türme und des Händeldenkmals. Quelle: Martin Pelzl

Imkermeister Herrmann Floßfeder aus Lochwitz ( Landkreis Mansfeld-Südharz) hat seine Maske ein wenig unter die Nase geschoben. „Als Brillenträger habe ich beim Tragen doch ein wenig Probleme, da durch die Atemluft die Brille regelmäßig beschlägt“, erzählt er. Er werde auf jeden Fall weiter seine Maske tragen, auch wenn er glaubt, dass die Strafandrohung von 150 Euro bei Nichteinhaltung rechtlich nicht durchsetzbar ist. Das Kaufverhalten habe sich nicht wesentlich geändert. „In den letzten Tagen waren durch mehr Laufkundschaft sogar mehr Leute unterwegs“, hat er beobachtet. Zuvor sei gezielter an den Ständen eingekauft worden.

Trockener Mund durch Maske

Dies sieht Barbara Schondorf, die seit der Wende auf dem halleschen Marktplatz Obst und Gemüse feilbietet, ganz anders. „Durch die angekündigte Maskenpflicht kommen weniger Kunden“, sagt sie. Sie glaube, dass dies einfach an den fehlenden Möglichkeiten liegt, sich eine ordentliche Maske zu besorgen. „Es werden zwar jetzt immer gegen 17 Uhr oberhalb des Marktplatzes in der Leipziger Straße welche verteilt – da haben die meisten Stände aber schon zu.“ Sie selbst hat festgestellt, dass sie durch die Maske beständig einen trockenen Mund hat, wodurch sie deutlich mehr trinken müsse.

Imkermeister Herrmann Floßfeder aus Lochwitz (Landkreis Mansfeld-Südharz) hat als Brillenträger kleine Probleme mit der Maske. Quelle: Martin Pelzl

Insgesamt ist die Akzeptanz der Maskenpflicht light bei Gesprächen mit Kunden auf dem Marktplatz sehr hoch. Elisabeth Schöllner, die ihr Alter lachend mit „fast sieben Dutzend Jahren“ umschreibt, erklärt beispielsweise: „Junger Mann, ich würde ja gerne eine Maske aufsetzen, doch sagen Sie mir mal, wo ich eine kaufen kann.“ Und zum selber Nähen seien ihre Finger mittlerweile zu zittrig und das Augenlicht zu schlecht. „Aber wenn Sie mir eine besorgen, setze ich sie sofort auf“, so die resolute Dame aus dem Süden der Saalestadt, bevor sie Spargel aus dem sächsischen Kyhna in ihrer Tasche verstaut.

Positive Zwischenbilanz

„Ich versuche, mit meiner Maske – insofern das Virus in mir tatsächlich umherschwirrt – vor allem andere zu schützen“, sagt Mario Kahlert, der psychisch kranke Menschen betreut, von denen einige sogar schon Lungentransplantationen über sich ergehen lassen mussten. Er wolle alles vermeiden, was die Sicherheit seiner Klientel gefährdet. „Es gibt einen Haufen Leute, die gefährdet sind, deshalb sollten Masken getragen werden“, so der Saalestädter.

Der Hallenser Mario Kahlert findet es in diesen Zeiten normal und richtig, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen. Quelle: Martin Pelzl

Halles OB Wiegand zieht eine positive Zwischenbilanz: „Ich habe mir selbst ein Bild gemacht. Mein Dank geht an alle Händler und Wochenmarktbesucher, die sich allesamt vorbildlich verhalten haben.“ Die Stadt übergebe täglich an alle Händler insgesamt 250 Masken, die diese bei Bedarf an ihre Kunden ausgeben. „Ab kommender Woche werden es täglich 500 sein“, so Wiegand.

Von Martin Pelzl