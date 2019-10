Von der Uni in den Landtag: Lucie Hammecke ist die jüngste Abgeordnete

Dresden

Lucie Hammecke sieht aus, als hätte sie nie etwas anderes gemacht: Die zierliche Frau mit dem blonden Zopf sitzt neben dem neu gewählten Landtagspräsidenten Matthias Rößler ( CDU) auf dem Podium, mitten im Plenarsaal. Dort, wo man die beste Sicht auf alles und jeden hat. Sie nippt an einem Wasserglas, fixiert die Redner. Es ist ihr erster offizieller Arbeitstag als sächsische Abgeordnete - und der beginnt zwei Stunden nach der Vereidigung gleich mit einer besonderen Aufgabe: Die 22-Jährige ist als Neuling und jüngste Abgeordnete eine der Schriftführerinnen im neuen Landtag, der am Dienstag zum ersten Mal zusammengekommen ist.

„Das ist alles sehr viel spannender als gedacht“

„Das ist alles sehr viel spannender als ich gedacht habe“, sagt Lucie Hammecke nach ihrer Premiere, bei der sie im Präsidium die eigentlich formale Debatte über die Geschäftsordnung sowie Rößlers Wahl begleitet. Es scheint, als sei sie erstaunt. Die Perspektive hat sich gewandelt. Mit dem nächsten Satz gesteht die junge Politikerin aber auch: „Ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau, was mich noch alles erwartet.“ Immerhin stellt sich ihr Leben gerade auf den Kopf. Tatsächlich ist Lucie Hammecke mit einer Geschwindigkeit in die Landespolitik gespült worden, die ihresgleichen sucht. Julia Bonk von der Linken erging es vor anderthalb Jahrzehnten zwar ähnlich, als sie mit 18 den Einzug in den Landtag schaffte. Doch damals verfügte die Dresdnerin als Vorsitzende des Landesschülerrates zumindest über einen gewissen Bekanntheitsgrad.

AfD-Erfolge waren Auslöser für Engagement

Ganz anders Lucie Hammecke: Hätte ihr vor zwei Jahren jemand eine solche Politikkarriere prophezeit, hätte sie sehr wahrscheinlich lächelnd abgewunken. Doch dann kam die Landtagswahl 2016, bei der die AfD in Sachsen-Anhalt mehr als 24 Prozent der Stimmen erhielt. Lucie Hammecke wohnte damals noch bei ihren Eltern in Wolmirstedt, in der Nähe von Magdeburg, und durfte zum ersten Mal bei einer Landtagswahl ihre Stimme abgeben. „Ich war erschüttert und wollte etwas tun, damit die anderen Parteien besser wahrgenommen werden. Deshalb bin zur Grünen Jugend gegangen.“

Bachelorarbeit über CDU-Wahl und Gleichberechtigung

Danach ging alles rasend schnell: Ein paar Monate später wurde sie schon in den Landesvorstand gewählt, im Dezember 2018 kam dann die Anfrage, ob sie sich als Kandidatin für die Landesliste bewerben möchte - „nach einer Woche Bedenkzeit habe ich ja gesagt“. Über Platz neun zog Lucie Hammecke schließlich souverän in den Landtag ein. Nur ein wenige Tage vor der Wahl vom 1. September hatte die Politikwissenschaftsstudentin aus Leipzig ihre Bachelorarbeit an der Universität Leipzig abgegeben: eine Medienanalyse zum Kandidatenwettlauf um den CDU-Vorsitz.

Ihr Fazit lautet: Über die weibliche Kandidatin Annegret Kramp-Karrenbauer ist deutlich weniger berichtet worden als zu den beiden Männern. Nun steht Lucie Hammecke selbst mitten drin, ist Teil des Ganzen - und dann auch wieder nicht. „Ich möchte einen neuen Stil verkörpern - und Symbol und Motivation für andere junge Leute sein, sich zu engagieren“, sagt die junge Frau, aus der auch mal Worte wie „geil“ oder „cool“ sprudeln und die so unverbraucht über Politik spricht, wie es selten ist.

„Ich werde mich durchsetzen müssen“

Das neue Leben beginnt an diesem Dienstag morgens halb sechs im Leipziger Süden, wo sie gemeinsam mit ihrem Freund lebt. Kurz darauf fährt der Zug nach Dresden. Kaum angekommen, muss die 22-Jährige zu ihrer Einweisung als Schriftführerin. Sie hat sich eine schwarze Bluse zu der dunklen Jeans angezogen, was ihr passend zwischen all den Anzügen erscheint.

Die Neu-Politikerin sagt selbst, dass sie häufig jünger geschätzt wird. „Es gibt lustige Geschichten von anderen jungen Abgeordneten, die für Praktikanten gehalten wurden. Mal gucken, ob mir das auch passiert“, sagt die Grüne und lacht. Ihr ist klar: „Ich werde ich mich durchsetzen müssen, um nicht überfahren zu werden.“ Von ihrer Fraktion wurde sie - wenig verwunderlich - zur Sprecherin für Jugendpolitik sowie für Gleichstellung, Inklusion, Tierschutz und Petitionswesen gekürt.

Wahl-Votum wird über Twitter angekündigt

Doch bei der ersten Landtagssitzung geht es zunächst einmal um Personalentscheidungen, die Lucie Hammecke aus nächster Nähe verfolgt. Jeder der 118 anwesenden Abgeordneten ( Hanka Kliese von der SPD fehlt krankheitsbedingt) wird einzeln aufgerufen, um in einer Wahlkabine am Rand des Plenarsaals geheim abzustimmen. „Natürlich wähle ich den AfD-Kandidaten nicht“, erklärt sie mit einer Vehemenz, die Beobachter ihr nicht zutrauen würden.

Schon vor der Abstimmung teilt die 22-Jährige ihr geplantes Votum via Kurzmeldung auf Twitter mit. Auch das ist relativ neu im Landtag. Nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse findet sie „erschreckend, dass diese antidemokratische Partei mehr Stimmen als die eigene Fraktion erhält“. Dagegen setzt die Grünen-Abgeordnete auf die Kandidatin der Linken als Landtagsvize, auf Luise Neuhaus-Wartenberg: „Ich wünsche mir sehr, dass sie gewählt wird“, sagt der Neuling zwischen dem zweiten und dem entscheidenden dritten Wahlgang. Dieser Wunsch geht eine halbe Stunde später in Erfüllung.

„Jugend allein ist keine Qualifikation“

Es ist eine Mischung aus Optimismus und Realitätssinn, aus Herz und Verstand, der die junge Frau, die „immer gut drauf“ zu sein scheint, auszeichnet, ohne dabei schrill zu wirken. Ihre Antwort auf die Frage, was sie besser als ältere Politiker machen will, fällt dann auch recht nüchtern aus: „Jugend allein ist keine Qualifikation in der Politik.

Doch viele junge Menschen wenden sich lieber an junge Politiker. Ich möchte für junge Leute ansprechbar sein, denn direkte Kommunikation ist wichtig.“ Naturgemäß sei sie auch näher an den Lebensrealitäten der jungen Generation als viele der älteren Kollegen. Lucie Hammecke weiß aber auch: „Ich muss noch viel lernen.“ Doch auch dafür gebe es im Landtag dicke Aktenordner, fügt sie schmunzelnd hinzu, und natürlich viele hilfreiche Kollegen.

Von Andreas Debski