Die vom Land Sachsen-Anhalt geförderte Vogelschutzwarte nördlich von Magdeburg ist auch auf Spenden der Gäste angewiesen – in Corona-Zeiten fehlen jetzt die Einnahmen. Doch in Loburg wird sich auch im Winter liebevoll um kranke oder flugunfähige Störche gekümmert.

Erinnerung an den Frühling: Ein Storch zieht seine Bahnen über dem Storchenhof in Loburg in Sachsen-Anhalt. Quelle: Jens Schlueter/ddp