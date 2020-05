Die einzigen DDR-Bürger auf einem Achttausender

Leipzig/Jena

Es soll eine Republikflucht der besonderen Art werden. Eine mit Ausrufezeichen. Der Leipziger Reinhardt Tauchnitz (59) und der damals in Jena studierende Dessauer Karsten König (60) hecken bereits 1988 einen abenteuerlichen Plan aus: die Besteigung des 8027 Meter hohen Shisha Pangma mit anschließender Flucht über Nepal in die Bundesrepublik. „Was sich spannend anhört, ist in Wahrheit ein hochriskantes Unterfangen mit ungewissem Ausgang“, heißt es in einer Filmproduktion aus dem Jahr 2013 über die damaligen Ereignisse.

Reinhardt Tauchnitz. Quelle: Martin Pelzl

Der heutige Biophysik-Professor König gilt als „Erfinder“ der skurrilen UdF-Bewegung, bei der es seit Anfang der 1980er-Jahre für zahlreiche junge DDR-Bürger darum geht, lediglich mit einem Transitvisum der Sowjetunion im Ausweis illegal von der eigentlichen Reiseroute abzuweichen, um Berge im Kaukasus, Pamir, Tienschan oder anderswo zu besteigen oder den fernen Osten zu erkunden. Und dies UdF – „Unerkannt durch Freundesland“.

Gute Ausrüstung ist ein Problem

Ein Problem für die Umsetzung der Schnapsidee von Tauchnitz und König ist die Ausrüstung. „Zwar hatten wir ein DDR-Zelt der Marke Fichtelberg und ein polnisches Bergzelt“, erzählt Tauchnitz. Doch andere Utensilien seien schwerer zu beschaffen gewesen. Schlafsack und Jacken, die ein Überleben in minus 30 Grad Celsius oder tiefer ermöglichen, müssen sie aufgrund der Mangelwirtschaft selbst nähen, Steigeisen stellt ein Kumpel her, der beim VEB Carl Zeiss Jena arbeitet. „Die Devisen haben wir in Benzinflaschen und präparierten Filmrollen, die wichtigen Dokumente in aufgesägten und später wieder verplombten Wanderstöcken versteckt“, so Tauchnitz.

Karsten König. Quelle: privat

Ein weiteres Hindernis verzögert jedoch die Abreise: Karsten König wartet auf seine Promotionsurkunde, die für den Neustart in der Bundesrepublik unerlässlich ist. Erst am 9. Oktober machen sie sich zu dritt mit Königs Freundin Sabine Körbs auf die Reise. Doch das Unterfangen steht unter keinem guten Stern. Früh einsetzender Winter macht die Überschreitung des Tienschan-Gebirges vom heutigen Kirgistan nach China unmöglich – die Pläne müssen geändert werden.

Auf nach Wladiwostok im fernen Osten. Im nahe gelegenen Nachodka soll es ein japanisches Konsulat geben, das Touristen-Visa ausstellt. Und tatsächlich: Einige Tage später hat das Gespann den entsprechenden Stempel im DDR-Pass. Doch letztlich ist alles vergebens. „Die erhoffte Fähre nach Japan hatte am Tag zuvor ihren Dienst wie jeden Winter eingestellt, ein möglicher Flug scheiterte am Geld – die Devisen reichten nur für zwei Tickets“, erinnert sich der Leipziger. Also zurück. In Moskau sieht Tauchnitz bei einem Freund im TV mit staunenden Augen den Fall der Mauer. Wenig später haben die drei wieder heimischen Boden unter den Füßen. Alles ist im Wandel. Doch der Traum vom Achttausender bleibt.

Reinhardt Tauchnitz auf dem Gipfel des Shisha Pangma. Quelle: Archiv Reinhardt Tauchnitz

Im Februar 1990 nutzen Tauchnitz und König die neue Freiheit und besteigen zur Vorbereitung den knapp 6000 Meter hohen Kilimandscharo in Tansania. Und am 1. April 1990 besteigt die Gruppe erneut den Zug nach Moskau – nur mit einem Transit-Visum für die Sowjetunion und einem 14-Tage-Visum für China in der Tasche. Über Irkutsk und Ulan Bator geht es nach Peking. In Chinas Hauptstadt stößt der Ex-Leipziger Winfried Kraus zum Trio. Visa für Nepal werden besorgt.

Sondergenehmigung für Tibet

Doch es gibt schlechte Nachrichten. Wegen des im Vorjahr verhängten Kriegsrechts benötigen sie eine Sondergenehmigung für Tibet. „Letztlich hat uns ein völlig verrückter Umstand gerettet“, berichtet Tauchnitz. Schon im Vorfeld habe er im Reisezentrum auf dem damaligen Sachsenplatz in Leipzig für je 180 Ost-Mark Tickets ohne festes Datum für einen Flug von Chengdu nach Lhasa kaufen können. In Tibets Hauptstadt werden sie schon erwartet, können sich praktisch nicht frei bewegen. Man will sie loswerden. Nach langen Diskussionen buchen sie die geforderte Reise an die nepalesische Grenze.

Aufpassern entwischt

Dort entwischen sie ihren Aufpassern, die die vier in Nepal wähnen, und fahren mit einem tibetischen Lasterfahrer illegal wieder ein Stück zum Traumziel Shisha Pangma zurück. Elf Tage dauert der Fußmarsch mit je 60 Kilo Gepäck von der Straße zum Berg. Dort muss das Quartett das offizielle Basislager umgehen, um nicht chinesischen Sicherheitskräften in die Hände zu fallen – eine offizielle Genehmigung haben sie nicht.

Der erste Gipfelversuch schlägt fehl, sie müssen in einer Schneehöhle übernachten. Tauchnitz geht es schlecht. Erst einige Tage Ruhe im vorgeschobenen Basislager bringen ihn wieder zu Kräften. Beim zweiten Versuch stehen zuerst Tauchnitz und wenig später Karsten König am 26. Mai auf dem Gipfel – als erste und einzige DDR-Bürger. Ein Wimpel der Stadt Leipzig wird auf dem kleinsten Achttausender zurückgelassen.

Leipzig-Wimpel auf dem Gipfel des Shisha Pangma. Quelle: Archiv Reinhardt Tauchnitz

Der Übertritt über die Grenze bei Zhangmu nach Nepal ist ein weiteres Abenteuer. Zwischendurch werden sie von chinesischen Posten gestoppt und aufgehalten. Eine Verständigung ist unmöglich. Doch am 3. Juni überqueren sie in aller Frühe an staunenden chinesischen Posten vorbei einfach die Grenzbrücke und sind endlich in Nepal – vier Monate später gibt es die DDR nicht mehr.

Abenteuerliche Rückkehr

Zu Ende ist das Abenteuer nicht. Nach ein paar Tagen Nepal ist das indische Delhi Ziel, wo sich Karsten König und Sabine Körbs verabschieden. Per Flieger erreichen Tauchnitz und Kraus Bangkok und danach Hongkong, von wo aus Kraus nach Europa reist. Für Tauchnitz geht es weiter per Zug über Wuhan nach Peking und weiter an die russische Grenze. Nach einigen Problemen erreicht er nach der Grenze die Stadt Tschita und kann von dort nach Moskau fliegen. Am 18. Juli sieht ihn Leipzig wieder.

Träumt er manchmal noch von dieser Tour? „Eher selten“, schmunzelt Tauchnitz. Doch noch immer werde er von Leuten darauf angesprochen. Und was hat das Ganze gekostet? „Ich bin mit 1300 US-Dollar los und kam mit drei oder vier wieder zurück“, verrät der Leipziger, der später noch einige Berge besteigt, aber nie wieder einen Achttausender.

Der Shisha Pangma Der Shisha Pangma ist mit einer Höhe von 8027 m der niedrigste der Achttausender und gleichzeitig der vierzehnthöchste Berg der Erde. Der tibetische Name shi sha sbang ma bedeutet „der Bereich oberhalb der grasbewachsenen Ebene“ und beschreibt genau die Ansicht, die sich dem Betrachter bei der Anfahrt aus dem Norden bietet. Ursprünglich wurde für den Shisha Pangma der indische Name (Sanskrit) Gosainthan verwendet, der so viel bedeutet wie „Platz der Heiligen“. Der Shisha Pangma liegt im Jugal Himal ( Himalaya) 5 Kilometer östlich der chinesisch-nepalesischen Grenze und ist somit der einzige Achttausender, der vollständig auf chinesischem Territorium (im Autonomen Gebiet Tibet) liegt. Sein Gipfel liegt ungefähr in der Mitte (90 Kilometer Luftlinie) zwischen Kathmandu und dem Fluss Tsangpo. Die Österreicher Heinrich Harrer und Peter Aufschnaiter skizzierten auf ihrer Flucht von Indien nach Lhasa 1945/46 die Shisha Pangma-Gruppe oberflächlich von Norden. Die ersten Fotos machte der Schweizer Toni Hagen 1952. Am 2. Mai 1964 setzten zehn chinesische Bergsteiger im Rahmen einer Expedition, die 195 Teilnehmer aus China umfasste, den Fuß auf den letzten bis dahin unbestiegenen Achttausender.

Von Martin Pelzl