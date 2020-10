Dessau

„Der 28. Oktober 1990 hat sich fest in mein Gedächtnis eingeprägt, es war ein spannender Tag historischer Entscheidungen für Sachsen-Anhalt“, erzählt Konrad Breitenborn. Der 70-jährige Historiker gehörte zu den 106 Abgeordneten, die an jenem Sonntag an der konstituierenden Sitzung des ersten frei gewählten Landtags in der Philipp-Becker-Kaserne in Dessau teilnahmen. Breitenborn war fest davon überzeugt, dass Halle in dieser geheimen Abstimmung die Mehrheit erhalten wird. Immerhin hatte seine Geburtsstadt den Status der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt juristisch nicht verloren.

Abstimmung ohne Fraktionszwang

„Halles Vorteil 1947 war, dass die wenig zerstörte Saalestadt bessere Tagungsmöglichkeiten als das damals über 80 Prozent in Trümmern liegende Magdeburg bieten konnte“, so Karl-Heinz Daehre ( CDU), wie Breitenborn Teilnehmer der historischen Sitzung. Abgestimmt wurde ohne Fraktionszwang und selbstverständlich habe er für Magdeburg votiert, denn in seiner Heimatstadt hätte sich seither manches auch baulich verbessert, so der bekennende Lokalpatriot Daehre, der zwischen 1991 und 2011 mehrere Ministerposten inne hatte.

Streit bestimmte Diskussion

„Auf dem Weg zur Deutschen Einheit war der Streit um die zukünftige Landeshauptstadt immer mehr in den Vordergrund getreten“, erinnert sich Helmut Rehhahn, der mit SPD-Mandat an der Sitzung im in eine zivile Tagungsstätte umgewandelten Kasernensaal teilnahm. „Ich habe damals geglaubt, Halle wird das Rennen machen und für die Saalestadt gestimmt“, sagt der einstige Landwirtschaftsminister (1994–1996), der aus Seegrehna – heute ein Ortsteil von Wittenberg – stammt. „Die Universitätsstadt lag für mich nicht nur geografisch in Reichweite, dort hatte ich auch studiert“, erzählt der 73-Jährige.

Geografische Entscheidung

Auch Roland Claus, damals Mitglied der aus der SED hervorgegangenen PDS, hatte für den Regierungssitz Halle gestimmt. Dass Magdeburg das Rennen machte, überraschte den aus Hettstedt (Mansfeld-Südharz) stammenden Abgeordneten, der im Herbst 1989 kurze Zeit als letzter 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Halle agierte, und bis 2017 mit dem Mandat der Linken im Bundestag saß, allerdings „nicht wirklich.“ Es sei auch eine geografische Entscheidung gewesen. Er habe ausgerechnet, dass eine Mehrheit der Parlamentarier näher an Magdeburg wohnte als an Halle, berichtet Claus.

Halle? Magdeburg? Dessau? Halle oder Magdeburg – wer wird Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt? Vor 30 Jahren wurde diese Frage zwischen Arendsee und Zeitz heftig diskutiert. Die Rivalität der Anwärter war nahezu überall spürbar. Während im Norden eine Mehrheit der Einwohner auf Magdeburg setzte, hofften viele Menschen im Süden des neuen Bundeslandes, dass Halle den Sitz der Regierung erhält. Gute Argumente gab es auf beiden Seiten. Das über 1000-jährige Halle war von 1947 bis 1952 bereits Landeshauptstadt und hatte trotz der SED-verordneten Bildung der Bezirke diesen Status rein juristisch behalten. Zudem hatte Halle die Rivalin an der Elbe nach Einwohnerzahlen überholt, denn am 6. Mai 1990 war die bis dato selbstständige Kommune Halle-Neustadt eingemeindet worden. Für Magdeburg indessen sprachen die Tradition als Hauptstadt der preußischen Provinz Sachsen, die lange Geschichte als erzbischöfliche Residenzstadt und die bevorzugte Stellung unter Kaiser Otto I. (912–972). In die Abstimmungswirren schaltete sich schließlich auch Dessau ein: Sachsen-Anhalts drittgrößte Kommune erhob ebenfalls Anspruch auf den Status Landeshauptstadt. Am 28. Oktober 1990 wurde die seit Monaten offene Frage auf der konstituierenden Sitzung des Landtags in Dessau beantwortet. Beim ersten Votum erhielt keiner der drei Bewerber die erforderliche absolute Mehrheit. Dessau mit der geringsten Stimmzahl von 12 schied aus. Bei der Stichwahl genügte dann die einfache Mehrheit. Im zweiten Wahlgang entschieden sich die Abgeordneten mit 57 von 106 abgegebenen Stimmen für Magdeburg. Zu Sachsen-Anhalts ersten Ministerpräsidenten wurde der CDU-Landeschef Gerd Gies gewählt.

Zünglein an der Waage

Die Abgeordneten aus der Region Dessau, bis zur Neugründung des Landes Teil des Bezirkes Halle, bildeten bei der Kampfabstimmung gleichsam das Zünglein an der Waage und entschieden sich schließlich für Magdeburg. Ihr wichtigstes Argument, Dessau sei von Halle – der einstigen SED-Machtzentrale – über viele Jahre hinweg zentralistisch regiert worden. „Für mich war klar, dass Magdeburg das Rennen machen wird“, betont Ulrich-Karl Engel ( Bündnis 90/Grüne). An den Tag in Dessau erinnert sich der 70 Jahre alte Blankenburger – damals Listenverbindung Grüne Liste/Neues Forum – ebenfalls noch deutlich, immerhin war er derjenige, der im neuen Landtag als Erster reden konnte.

Von Bernd Lähne