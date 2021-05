Halle

Fliegende Eier, Tomaten und Farbbeutel sorgen vor 30 Jahren dafür, dass die Saalestadt Halle für kurze Zeit weltweit in aller Munde ist. Ein Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl (1930–2017, CDU) verläuft anders als geplant und eskaliert binnen weniger Minuten vollends. Die Bilder des mit Eiern besudelten deutschen Kanzlers im Gerangel mit Demonstranten gehen um die ganze Welt.

Die Vorgeschichte: Das Besuchsprogramm Helmut Kohls (damals 61) für diesen 10. Mai 1991 ist prall gefüllt. Start in den Buna-Werken zwischen Halle und Merseburg, wo er den Erhalt des Chemiestandorts verkünden wird, dann ein Zuversicht ausstrahlender Auftritt in Bitterfeld. Und als Höhepunkt ein Treffen im neugotischen halleschen Stadthaus am Marktplatz …

Schon seit dem Jahr 1990 ist aus Kohls Munde bei jeder passenden Gelegenheit die Phrase von den „blühenden Landschaften“ zu hören, die in den nächsten Jahren in den neuen Bundesländern entstehen sollen. Die Realität sieht anders aus. Die Arbeitslosigkeit in den fünf neuen Bundesländern steigt rasant, allein im ehemaligen Industriebezirk Halle gehen Zehntausende Jobs den Bach herunter, was die Frustration innerhalb der Bevölkerung massiv befördert.

Der Vorfall: Mehrere Hundert Menschen erwarten den Kanzler der Einheit vor dem Stadthaus – nicht von allen kommt Applaus. Es gibt Buh-Rufe, Pfiffe und „Lügner, Lügner“-Sprechchöre. Einige Dutzend junger Demonstranten in der Menschenmenge beginnen, den Ungeliebten mit Eiern, Tomaten und Farbbeuteln zu bewerfen. Doch anstatt sich ins schützende Stadthaus zurückzuziehen, stürmt der Hüne Kohl – von seinen Leibwächtern nicht daran zu hindern – auf die Störer zu, kann aber niemand von ihnen greifen, da einige seiner Fans hinter dem Absperrgitter ungewollt einen Schutzwall bilden. Erst nach einigen Minuten endet die Rangelei. Der Bundeskanzler verlässt nach der Veranstaltung das hallesche Stadthaus unter Polizeischutz durch den Hinterausgang.

Matthias Schipke. Quelle: Web

Der Eierwerfer: Er ist am Ende das Gesicht der Eierwerfer-Gruppe: Matthias Schipke – am Tag des Kohl-Besuchs 21 Jahre alt, Jura-Student, Vizechef der halleschen SPD-Nachwuchsorganisation Jusos. Die Partei verlässt die „Schande von Halle“ später freiwillig, entschuldigt sich öffentlich: „Ich distanziere mich wirklich von meinem Verhalten. Ich möchte mich auch beim Kanzler Kohl dafür entschuldigen.“ Schipke bleibt straffrei, weil Kohl auf eine Anzeige verzichtet.

Schon vor Jahren zieht er nach Norwegen – aus privaten Gründen, nicht als Flucht vor den Schatten der Vergangenheit. Losgekommen ist er von dieser Szene jedoch nie. Sein Privatleben möchte er aber „endlich privat halten“, wie er der „Mitteldeutschen Zeitung“ vor einiger Zeit erklärt. Eigentlich sei „ein Spaß, kein Attentat“ geplant gewesen. Doch er habe durchaus zeigen wollen, dass er nicht einverstanden gewesen sei, wie die Einheit damals gelaufen ist.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Reaktionen: Im Nachgang eskaliert das Ganze verbal. Kohl bezeichnet die Eierwerfer als „transportablen Pöbelhaufen“, die Sicherheitslage als „miserabel“ und gibt dem damaligen Innenminister und Parteifreund Wolfgang Braun die Schuld. Magdeburgs Polizeiinspektor Karl Lichtenberg macht wiederum den Bundeskanzler mitverantwortlich für die Situation, da er entgegen dem Protokoll weit vor dem vorgesehenen Punkt aus seinem Auto stieg. Sachsen-Anhalts Chef des Landeskriminalamts Volker Limburg sekundiert,dass sich Kohl nicht an das Sicherheitskonzept gehalten habe, wodurch ein „Sicherheitsvakuum“ entstanden sei.

Eiweiß und -gelb tropft Bundeskanzler Kohl von der Brille, während er versucht, den Eierwerfer in der ihm ansonsten zujubelnden Menge ausfindig zu machen. Quelle: Peter Kneffel/dpa

Die politische Bewertung: Während Franz Müntefering (SPD) den Vorfall als „extremistische Ausschreitungen“ verurteilt, lehnt SPD-Parteichef Hans-Jochen Vogel die von der CDU geforderte Entschuldigung ab. Der sachsen-anhaltische SPD-Fraktionschef Reinhard Höppner moniert den falschen Zungenschlag in der medialen Berichterstattung. Es werde nur noch über das Eierwerfen diskutiert, nicht aber über die Probleme der Menschen, die nach der Einheit hinten runtergefallen sind. Auch Müntefering äußert Verständnis für die Frustration der Ostdeutschen, da Kohl nicht erfüllbare Illusionen geweckt habe. Das sei eigentlich „das dicke Ei“.

In der Retrospektive wird besagter 10. Mai 1991 auch als Wendepunkt im Verhältnis des Kanzlers der Einheit und der ostdeutschen Bevölkerung betrachtet.

Von Martin Pelzl