Leipzig

Es ist ein absolutes Tabu-Thema in der DDR: Flugzeugentführungen. Doch trotz aller Kontrollen kommt es im Arbeiter- und Bauernstaat zu einigen Vorfällen. Vor 50 Jahren sind es gleich zwei Versuche – fast die Hälfte der insgesamt fünf bei Inlandsflügen.

Gescheiterte Versuche

1963: Die erste Flugzeugentführung, die wie alle anderen eine Flucht in den Westen Deutschlands zum Ziel hat, misslingt 1963, weil die Stasi noch rechtzeitig Wind davon bekommt, dass vier junge Kidnapper aus Sachsen-Anhalt eine Antonow auf ihrem Inlandsflug von Dresden nach Berlin-Schönefeld in den Westteil nach Berlin-Tempelhof zwingen wollen. Die Waffen für ihr Vorhaben haben sie zuvor aus einer Kaserne gestohlen.

1970: Anfang März 1970 versuchen Christel Wehage (24) aus Wolmirstedt und ihr Ehemann Eckhard Wehage (22) aus Berßel bei Osterwieck mit zwei Makarow-Pistolen, eine An-24 auf dem Flug von Berlin-Schönefeld nach Leipzig zu entführen und nach Hannover zu zwingen. Eigentlich wollen sie schon am Vortag die Maschine nach Dresden nehmen, doch dieser Flug fällt aus. Die Piloten, die sich im Cockpit einschließen, täuschen Treibstoffmangel vor und bieten an, nach Berlin-Tempelhof zu fliegen. Eckhard Wehage, der als Jugendlicher bereits zweimal erfolglos versucht hat, die DDR zu verlassen (mit einem Boot über die Ostsee und mit dem Zug über die Tschechoslowakei), schießt mehrfach auf die Cockpit-Tür. Ein Pilot wird durch einen Schuss am Ohr verletzt, ein Cockpit-Fenster zersplittert. Doch in Wahrheit landet die Antonow in Berlin-Schönefeld. Als die Entführer dies bemerken, begehen sie an Bord Selbstmord.

1971: Der Student Klaus-Dieter Zies will im April 1971 die Besatzung einer An-24 auf ihrem Flug von Erfurt nach Berlin-Schönefeld zwingen, ebenso Berlin-Tempelhof anzusteuern. Doch auch dieser Versuch misslingt. Der 20-jährige Hijacker wird noch während des Fluges von Sicherheitsbeamten überwältigt.

Hintergrund: Fast alle Interflug-Flüge werden seit Anfang der 1970er-Jahre durch sogenannte Flugsicherheitsbegleiter der Stasi-Abteilung „Arbeitsgruppe des Ministers“ in zivil begleitet. Ebenso Flüge in Länder wie Polen und die Tschechoslowakei, mit denen damals Visumfreiheit besteht. Auf ausgewählten Flügen kommen sogar bewaffnete Flugbegleiter des Ministeriums für Staatssicherheit zum Einsatz

1971: Noch vor dem Start endet der Versuch dreier Soldaten. Die Angehörigen der NVA-Verbindungsfliegerstaffel in Strausberg wollen im Juni 1971 eine Zivilmaschine in ihre Gewalt bringen. Doch auch hier ist Mielkes Stasi-Apparat schneller: Das Trio wird im Vorfeld aus dem Verkehr gezogen und verhaftet.

1980: Im Stasi-Unterlagen-Archiv gibt es noch eine kurze Notiz zu einer weiteren versuchten Entführung einer Maschine der Interflug. Sie soll am 30. Januar 1980 durch zwei nicht näher beschriebene Personen auf dem Flug von Berlin-Schönefeld nach Erfurt stattgefunden haben. Weitere Details sind nicht bekannt.

Vollendete Versuche

1969: Zwei Entführungen polnischer Flugzeuge durch DDR-Bürger können nicht verhindert werden. Die beiden Automechaniker Ulrich von Hof (19) und Peter Klemt (24) zwingen Mitte Oktober 1969 eine polnische Il-18 der Fluggesellschaft LOT auf dem Flug von Warschau nach Brüssel, statt einer Zwischenlandung in Berlin-Schönefeld den Flughafen Tegel in Westberlin anzusteuern. Sie halten die Piloten mit zwei – laut Sachverständigen-Urteil – unbrauchbaren Trommelrevolvern in Schach und machen den Bordmechaniker, der Widerstand leisten will, mit einem Schlag auf den Kopf kampfunfähig. Die beiden Entführer werden zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt.

Verrückt: Klemt ist bereits 1964 als 19-Jähriger von Ost nach West durch das eiskalte Wasser des Berliner Teltow-Kanals gekrault. Ihn zieht es aber wenige Wochen später wieder heim hinter die Mauer. Mit der S-Bahn fährt er zurück.

1978: Der Kellner Hans Detlef Alexander Tiede entführt Ende August 1978 ebenfalls ein Flugzeug der polnischen Fluggesellschaft LOT, das sich auf einem Linienflug von Danzig nach Berlin-Schönefeld befindet. Er zwingt – unterstützt von der Kellnerin Ingrid Ruske – mit einer Spielzeugpistole und einer Stewardess als Geisel die Besatzung der Tu-134 zur Landung in Berlin-Tempelhof. Ein erstmals in der Geschichte eigens eingerichtetes US-amerikanisches Zivilgericht (United States Court for Berlin) mit zwölf Westberliner Geschworenen verurteilt Tiede später zu neun Monaten Haft. Von 50 DDR-Bürgern unter den 62 Passagieren bleiben sieben spontan im Westen.

Polen ist in den 1980er-Jahren ein Hijacker-Eldorado. Bis 1987 werden 16 Flugzeugentführungen nach Westberlin registriert – zumeist nach Tempelhof. Das Kürzel der Airline LOT übersetzt die Berliner Schnauze schnell mit „Landet oft in Tempelhof“ oder „Landet ooch in Tempelhof“.

Die Bombendrohung

Und es gibt noch eine weitere skurrile Geschichte. Siegfried Kühne, Computerprogrammierer im Dienste der Interflug, versucht laut Stasi-Unterlagen-Archiv im Dezember 1980 mittels einer anonymen Bombendrohung, eine Tu-134 auf dem geplanten Flug von Berlin-Schönefeld nach Budapest zur Landung in Berlin-Tempelhof zu zwingen. Der Bombendroher, ein studierter Ingenieurökonom, sitzt selbst mit in der Maschine hat den eigenhändig geschriebenen Brief zuvor unbemerkt in einer an der Rückseite des Vordersitzes angebrachten Tasche des Sitznachbarn abgelegt.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dort steht mit schwarzer Ausziehtusche in verstellter Handschrift geschrieben, dass sich „in einem roten Touristenrucksack“ ein Sprengsatz befindet, der über einen Stromkreis und einen Höhenmesser ausgelöst wird, falls die Maschine tiefer als 120 Meter fliegt. Die Besatzung durchsucht jedoch während des Fluges das Passagiergepäck, da bei diesem Flugzeugtyp beide Gepäckräume von der Kabine aus zugänglich sind. Die Besatzung findet nichts und landet auf dem Airport Poprad-Tatry in der heutigen Slowakei, dem mit über 700 Metern höchstgelegenen Airport Mitteleuropas. Eine Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf den Hinweis, dass die Bombe unterhalb einer bestimmten Flughöhe zünden würde. Der Bombendroher wird wenige Tage später ermittelt, zu acht Jahren Gefängnis und über 50.000 Ostmark Schadenersatz verurteilt und nach gut drei Jahren Haft freigekauft.

Von Martin Pelzl