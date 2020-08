Vor 60 Jahren: Wurzener Bernhard Eckstein wird Weltmeister auf Sachsenring

Wurzener Land

Er saß als kleiner Junge in der ersten Reihe. Direkt vor dem Fernseher drückte er beide Daumen, so fest er konnte. Rainer Salamanek, heute 68 Jahre alt, erinnert sich noch gern an jene dramatische Direktübertragung am 13. August 1960. Weil es zu Hause – wie bei den meisten Werktätigen – noch keine Flimmerkiste gab, beschloss Papa Erich, die Weltmeisterschaften auf dem Sachsenring zusammen mit den Kollegen im VEB Drahtseilwerk Wurzen zu verfolgen. Und Rainer durfte mit.

Der Jubel sei unbeschreiblich gewesen, weiß Salamanek. Die Erwachsenen genehmigten sich Bier und Schnaps. Er selbst, gerade mal Schulkind, begoss den spektakulären Sieg seines wesentlich älteren Cousins mit Fassbrause. „Die Meinungen waren geteilt. Die einen sagten, Täve habe seinem Mannschaftskameraden den Titel geschenkt, andere betonten, dass der kleine, wendige Bernhard Eckstein ein Bergspezialist war und ihm die Strecke lag.“

Anzeige

Hohburger Berge zeitlebens Sehnsuchtsort

Kein Wunder, die Liebe zu den Bergen hatte Eckstein bereits mit der Muttermilch aufgesogen. In Zwochau, inmitten in der Hohburger Schweiz, erblickte Eckstein 1935 das Licht der Welt. Sein Vater Albert stammte aus Altenstadt bei Weiden in der Oberpfalz. Der Bayer übersiedelte noch vor dem Krieg nach Sachsen, wo er die 1913 ebenfalls in Zwochau geborene Erna kennen und lieben lernte.

Weitere LVZ+ Artikel

Zur Galerie Bernhard Eckstein hat seine Wurzeln im Muldental – vor 60 Jahren gewann er vor 200 000 Zuschauern das WM-Straßenrennen

In dem Zwochauer Haus Nummer 3 wohnt heute Ekkehard Müller. Der 67-Jährige bezeichnet sich augenzwinkernd als die vermutlich letzte Hausgeburt im Ort. Er weiß, dass Cousin Bernhard nur ein paar Häuser weiter geboren wurde: „Er war zeitlebens ein Familienmensch geblieben. Oft besuchte er hier seine Großeltern Emil und Frieda. Da kam er schon mit dem Auto, denn er wohnte ja bereits in Leipzig.“

Erinnerungen an „Quer durch Wurzen“

An Besuche kann sich auch Rainer Salamanek erinnern. Der langjährige Fußballer der BSG Empor Wurzen und spätere ehrenamtliche Mannschaftsleiter war ein großer Radsportfan. Stolz zeigt der Hohburger die Programmhefte der Rundstreckenrennen „Quer durch Wurzen“ von 1959 und 1961. „Tausende begeisterte Menschen säumten die Straßen. Unvergessen die Ehrenrunde von Tagessieger Lothar Höhne mit Weltmeister Bernhard Eckstein.“

Bernhard Eckstein – der umjubelte Lokalmatador. „Mein Vater Erich hatte von ihm ein Foto geschossen“, sagt Rainer Salamanek, dem es immer wieder gelang, ins Fahrerlager vorzustoßen. Er berichtet darüber, dass sein Cousin einige Male in der elterlichen Wohnung, direkt über Bäcker Schmidt, zu Kaffee und Kuchen eingeladen war. Gertraud Lück, eine Schwester von Bernhard Eckstein, die in einem Wohnblock in Wurzen-Nord lebt, hielt bis zu ihrem schweren Autounfall engen Kontakt zu ihrem Bruder.

Rennstrecke im Wald selbst gebaut

„Meine Eltern zogen mit Bernhard und der zweitgeborenen Luise, die bereits 1981 gestorben ist, nach Dögnitz – in die Wohnung überm Gasthof. Sie wohnten keine zwei Wochen da, als ich auf die Welt kam“, lacht Gertraud Lück (79). Nach dem Krieg, da war das vierte Kind, Roland, schon geboren, zogen die Ecksteins nach Lübschütz. „Wir wohnten in der Nähe vom Wald. Und Bernhard baute sich dort eine richtige Rennstrecke – die Kurven leicht erhöht.“

Ihr Bruder sei so verrückt gewesen, dass er als Lehrling nie direkt zur Ausbildung nach Wurzen radelte, sondern immer den Umweg über Eilenburg nahm: „Einmal musste er an der geschlossenen Schranke warten. Da hörte er die Steppkes rufen: ,Oh, guck’ mal, der hat sogar Ecken sei Rad.’“ Ecke, der Spitzname von Bernhard Eckstein. Zu der Zeit war er schon Kreismeister und zumindest den Fans ein Begriff. Da er für die BSG Fortschritt Naunhof fuhr, stand sein Name auf der Querstange des Rades.

Geschwister hielten eng zusammen

Von Lichtenstein aus, wo er seine Frau Christa kennen lernte, wurde Eckstein 1957 zum SC DHfK nach Leipzig delegiert. „In der Folgezeit war ich meinem Bruder besonders nah“, sagt Krankenschwester Gertraud Lück: „An der Medizinischen Fachschule hatte ich mein Staatsexamen gemacht und wohnte in Gohlis, ehe ich 1960 wieder ans Wurzener Krankenhaus ging.“ Den grandiosen WM-Sieg ihres Bruders erlebte die damals 20-Jährige bei Bekannten in Beucha: „Sie waren eine der wenigen, die einen Fernseher hatten.“

Noch heute schwärmt sie vom turbulenten Empfang, den die Gemeinde im Frühjahr 1960 im Püchauer Gasthof ausgerichtet hatte: „ Bernhard, der mit der DDR-Mannschaft die Friedensfahrt gewonnen hatte, wurde gefeiert. Der Saal war brechend voll. Es mussten Wassereimer, ja sogar Wannen herbei geschafft werden – um die vielen Blumen, die er geschenkt bekam, frisch zu halten“, sagt Gertraud Lück. Und sie verschweigt nicht, dass es nach dem WM-Titel im gleichen Jahr im Ort keine vergleichbare Ehrung gegeben habe.

Bescheidenheit in Person

Das sei schon bitter gewesen, so Lück. „Aber das Gerücht hielt sich lange, wonach Bernhard der Sieg geschenkt wurde – was längst widerlegt wurde, nicht zuletzt von Täve persönlich.“ Ihr Bruder sei stets bescheiden gewesen: „Ihm war es schon peinlich, als ihm die Nachbarin zum Kreismeistertitel gratulierte.“ Für das 100-Kilometer-Mannschaftszeitfahren bei Olympia 1960 in Rom wurde er nicht nominiert: „Dafür bin ich einfach zu klein. Wem soll ich denn bei meiner Größe Windschutz bieten“, bemerkte er mal lachend.

Eckstein fotografierte schon als Sportler gern. Der gelernte Dreher bewies dabei so viel Talent, dass er ab 1962 in der Fotoabteilung der DHfK mittun durfte. Nach seinem Karriereende Mitte der Sechziger arbeitete er als Pressefotograf, unter anderem für das „Neue Deutschland“. Für einen Schnappschuss im Schneetreiben eines Leipziger Fußball-Ortsderbys bekam der dreifache Familienvater im Rahmen eines Sportfoto-Wettbewerbs in Rio de Janeiro die Goldmedaille.

Naturmensch und Kleingärtner

Bis zuletzt blieb er Sachsen treu. Leipzig war sein Lebensmittelpunkt. Am liebsten hielt er sich in seinem Rückmarsdorfer Garten auf. Er verglich die Landschaft, in der er noch gelegentlich radelte, oft mit seinen geliebten Hohburger Bergen. Die Nischwitzerin Martina Zeh (68), die nach Dietmar und vor Achim (beim Angeln tödlich verunglückt) jüngste Schwester Ecksteins, war am 13. Dezember 2017 in Sellerhausen bei der Trauerfeier für ihren prominenten Bruder dabei. Nach einer Herz-OP wachte er 82-jährig nicht mehr auf.

Das legendäre Rennen Das WM-Straßenrennen für Amateure am 13. August 1960 führte über den 8,7 Kilometer langen, zum Teil bergigen Rundkurs des Sachsenrings, der 20-mal zu absolvieren war. Dadurch ergab sich eine Gesamtdistanz von 174,62 Kilometern. Die Angaben zu den Zuschauern an der Strecke schwanken zwischen 150.000 und 300.000. Die einzige Straßenrad-WM auf dem Territorium der DDR gilt als eine der bedeutendsten und populärsten Sportveranstaltungen der 1989 untergegangenen Republik. Zunächst setzten sich der Italiener Enzo Cerbini und Bernhard Eckstein ( DDR) vom Hauptfeld ab. Sechs weitere Fahrer, unter ihnen der Belgier Willy Vanden Berghen, nahmen die Verfolgung auf. Die wenig später entstandene achtköpfige Ausreißergruppe lag drei Runden vor Schluss rund 90 Sekunden vor dem Hauptfeld mit Titelverteidiger Täve Schur ( DDR). In der drittletzten Runde erhöhte dieser das Tempo. In der vorletzten Runde erreichte er die Führenden, von denen sich kurz vorher jedoch Willy Vanden Berghen abgesetzt und zu Beginn der letzten Runde einen Vorsprung von rund 30 Sekunden hatte. Schur und Eckstein setzten ihm nach. Rund vier Kilometer vor dem Ziel erreichten sie den Belgier. Während Schur kurz die Beine hoch nahm, trat Eckstein wie von der Tarantel gestochen in die Pedalen. Vanden Berghen zögerte und blieb bei Schur, da er davon ausging, dass sich Eckstein als Helfer von Schur dessen drittem Sieg unterordnen würde. Schur nahm die Verfolgung von Eckstein hingegen nicht auf und bremste damit den Belgier aus. Dieser bemerkte zu spät, dass der Titelverteidiger keinen Versuch unternahm, seinen Mannschaftskameraden einzuholen.

Von Haig Latchinian