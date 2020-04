Vor 75 Jahren: Das „Wunder von Halle“ rettet die Stadt vor der Zerstörung

Halle

In Halle wird in diesen Tagen der Rettung der Saalestadt vor 75 Jahren gedacht. Dass die nahezu unversehrte Großstadt kurz vor Kriegsende nicht bis zum letzten Soldaten verteidigt und in Trümmer geschossen, sondern nahezu kampflos an US-Truppen übergeben wurde, ist verantwortungsbewussten Männern auf beiden Seiten zu verdanken. Eine herausragende Rolle in dem dramatischen Geschehen wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkrieges spielte Felix Graf von Luckner, der im Hauptquartier der 104. US-Division ( Timberwölfe) als Vermittler auftrat.

Gebürtiger Sachse verhandelt in Trotha

In einer Villa im Stadtteil Trotha sprach der gebürtige Sachse am 16. April 1945 mit Angehörigen des Divisionsstabes. „Das Engagement vieler mutiger Hallenser und schließlich diese Verhandlungen, die eine schon angekündigte Bombardierung gleichsam in letzter Minute verhinderten, führten zum Wunder von Halle“, sagt Matthias Maurer, Autor des Buches „Der Marsch der , Timberwölfe‘ nach Halle“. Luckner war bekannt in den Vereinigten Staaten, viele hatten sein „Seeteufel“-Buch gelesen oder ihn zwischen 1926 und 1933 auf seinen Vortragsreisen durch die USA gehört. Dort erzählte der Autor sehr anschaulich von seinen Abenteuern als Kommandant des Hilfskreuzers „Seeadler“ mit dem er im Ersten Weltkrieg unter kaiserlicher Flagge alliierte Schiffe kaperte.

Anzeige

Felix Graf von Luckner (1881 bis 1966) Quelle: privat

Weitere LVZ+ Artikel

Luckner, dessen Mutter Marie geborene Lüdicke aus dem mansfeldischen Hettstedt stammte, war ein „waschechter Sachse“. Im Dorf Pennrich – heute ein Stadtteil von Dresden – kam der spätere Seemann am 9. Juli 1881 auf dem Gutshof seiner Vaters Heinrich Graf von Luckner zur Welt. Die ersten Jahre seiner Kindheit verbrachte der kleine Felix in Pennrich bzw. Dresden. 1907 zog die Familie nach Halle, in das von der Großmutter vererbte Haus am heutigen Universitätsring.

900 Bombenflugzeuge waren einsatzbereit

Im Ergebnis der Verhandlungen wurde Halle weitgehend kampflos von den US-Truppen besetzt, nachdem sich die zur Verteidigung vorgesehenen Wehrmachtsverbände vereinbarungsgemäß zurückgezogen hatten. „900 Bombenflugzeuge waren einsatzbereit. Doch anders als in Dresden oder Magdeburg, deren Einwohner schwere Luftangriffe erleiden mussten, können die Hallenser am 19. April der Rettung ihrer nahezu unzerstörten Stadt gedenken – ein Datum, dem ein fester Platz in den Geschichtsbüchern und in den Herzen der Bürger gebührt“, sagt Maurer.

US-Army zieht von Halle über Bitterfeld nach Delitzsch

In den Kriegstagebüchern der Timberwölfe ist der genaue Zeitpunkt des letzten Schusswechsels vermerkt. „Am Sonntag werden aus diesem Anlass von 10.55 Uhr bis 11.05 die Glocken der Marktkirche läuten“, berichtet Maurer, der als Präsident der internationalen Luckner-Gesellschaft fungiert. Der Rechtsanwalt hat sich in den USA, in den Militär-Archiven, über den Kampfweg der Division informiert, die nach der Einnahme der Saalestadt weiter nach Bitterfeld und Delitzsch zog und zuletzt nahe der Mulde Einheiten der von Osten anrückenden Roten Armee begegnete. Luckner, später zum Ehrenoberst der Timberwölfe ernannt, verließ mit den letzten US-Soldaten am 30. Juni 1945 die Saalestadt, die ihm so viel zu verdanken hat.

Von Bernd Lähne