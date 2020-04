Vor 75 Jahren: Der historische Handschlag von Torgau

Torgau

Leutnant Chaim Thau steht im Sonnenschein am Ufer der Elbe, als er plötzlich hört „Du, du und du! Auf die Brücke!“ Allan Jackson, der Fotograf des „International News Service“, gibt den Soldaten klare Anweisungen. Über dem klaffenden Abgrund einer zerstörten Brücke der Elbe sollen sich amerikanische und sowjetische Soldaten die Hände reichen. Eine Symbolik, die das Foto zu einer Ikone der Kriegsfotografie werden lässt und am 28. April 1945 auf der Titelseite der amerikanischen Tageszeitung „ New York Times“ zu sehen war. Die Botschaft an die Kriegsmüden in der Heimat: der Krieg ist bald zu Ende.

Der 22-jährige Offizier Thau, der Einzige, der sich auf dem Foto dem Betrachter zuwendet, kam als Panzerfahrer der Roten Armee nach Torgau. Seinem Sohn Jeffrey erzählt er später, dass er von dem plötzlichen Arrangement des Fotografen überrascht war. Als Pole jüdischen Glaubens hatte er in seinem Heimatdorf als Partisan gegen die Deutschen gekämpft. „Der gemeinsame Feind hatte ihn mit der Roten Armee geeint“, sagt sein Sohn Jeffrey Thau.

Warten auf die Rote Armee

Amerikanische Spähtrupps hatten zwei Tage lang zwischen Mulde und Elbe nach der Roten Armee Ausschau gehalten. Nicht nur das donnernde Dröhnen der Artillerie kündete von ihrem baldigen Eintreffen, auch die zunehmende Anzahl entgegenkommender deutscher Flüchtlinge, die versuchten, in den von Amerikanern eroberten Teil des Landes zu gelangen.

Am 25. April 1945 kam es dann zwischen Torgau und Riesa entlang der Elbe zu mehreren Aufeinandertreffen von Angehörigen der 69. Infanteriedivision der Vereinigten Staaten und der 58. Gardeschützendivision der 1. Ukrainischen Front der Roten Armee.

An diesem Tag, an dem Berlin komplett von der Roten Armee eingeschlossen wird, begegnen sich die Streitkräfte zum ersten Mal an einer Front im Deutschen Reich. Dieser Durchbruch durch die deutschen Linien bedeutete zwar ihre Zweiteilung, war aber militärstrategisch zu diesem Zeitpunkt kaum noch bedeutsam.

Corona stoppt Feierlichkeiten Zum 75. Jahrestag sollte an selber Stelle des historischen Zusammentreffens gedacht werden. Aufgrund der Pandemie durch Covid 19 sind die Feierlichkeiten verschoben worden. Derzeit gibt es Überlegungen seitens der Stadt Torgau, diese im Rahmen des Stadtfestes „ Torgau leuchtet“ am ersten Oktoberwochenende 2020 nachzuholen. Aktuelle Informationen zum Programm sind auf der Webseite der Stadt Torgau zu finden: http://www.elbeday.de/

Das Ende mit Händen zu greifen

Die Kriegsberichterstatterin der amerikanischen Tageszeitung „Daily Boston Globe“ – Iris Carpenter – beschreibt in ihrem Artikel vom 29. April 1945 die ausgelassene Stimmung unter den Soldaten und gibt diese mit einem Zitat eines amerikanischen Soldaten wieder „Greater than Paris!“ - besser als (bei der Befreiung von) Paris. Der mit Blütenduft erfüllten, frühlingsschwangeren Luft des ausklingenden Aprils sei die Begegnung von einer grenzenlosen Erleichterung geprägt gewesen, so die Journalistin.

Für beide deutschen Kriegsgegner ist es nicht nur ein sichtbarer, sondern sogar ein greifbarer Beweis dafür, dass der Krieg nicht mehr lange dauern wird: Man kann schon die Hand des anderen schütteln. Die bleierne Erschöpfung der Soldaten ist verflogen. Freude macht sich breit und auch Neugier auf den sagenumwobenen „Waffenbruder“: Die Rote Armee mit ihren Soldatinnen im Rock und an der Waffe hier, die behelmten und besser ausgestatteten amerikanischen GIs da. „Auch für meinen Vater war es das erste Mal in seinem Leben, dass er Amerikaner traf“, erzählt Jeffrey Thau. Diese Begegnung sei seinem Vater unauslöschlich in Erinnerung geblieben.

„Geist der Elbe “

Die Amerikaner, die sich - aus der Normandie kommend - durch Frankreich und das Deutsche Reich vorwärts gekämpft und auf ihrem Vormarsch Leipzig eingenommen hatten, waren nun mit Einheiten der Roten Armee vereint, die auf ihrem Weg von Stalingrad die deutsche Wehrmacht vor sich hergetrieben hatten. Die Verbündeten konnten unterschiedlicher nicht sein, denn die ideologischen Gegensätze und die beiderseitige Propaganda hatten die Vorurteile und das tiefsitzende Misstrauen sowohl auf Kommandoebene als auch beim Fußvolk genährt.

Der historische Zeitungsausschnitt mit dem berühmten Foto. Der 22-jährige Offizier Thau, der Einzige, der sich auf dem Foto dem Betrachter zuwendet, kam als Panzerfahrer der Roten Armee nach Torgau. Quelle: Carolin Wilms

Thaus Erinnerungen, Kriegsberichte und Aufnahmen aus der Zeit überliefern allerdings lachende Soldaten auf Jeeps, kameradschaftliche Umarmungen sowie fröhliche Szenen von Soldaten mit Akkordeon. Schnell floriert der Tauschhandel: amerikanische Schokolade und Kaugummi gegen russischen Wodka und Insignien.

Auch Leutnant Thau, der vor fünfundzwanzig Jahren starb, wird später oft an diese Menschen denken. Seinem Sohn erzählte er, dass diese unerwartet positive Erfahrung mit dem „Klassenfeind“ gerade für die einfachen Soldaten ein derart eindrucksvolles Erlebnis der Kameradschaft war, dass es als „Geist der Elbe“ in die Annalen einging. Wie auch auf den dreisprachigen Bronzetafeln am Denkmal in Torgau zu lesen ist, wendet sich dieser Geist an die Menschen aller Nationen mit der Mahnung, Differenzen ausschließlich mit friedlichen Mitteln zu lösen.

Deutsch als lingua franca

Die Verständigung gelang mitunter durch Fingerzeig. Für komplexere Sachverhalte wurden Übersetzer benötigt, die sich häufig der Sprache des Feindes bedienten. „Auch mein Vater beherrschte fünf Sprachen: Polnisch, Deutsch, Hebräisch, Jiddisch und Russisch“, sagt Jeffrey Thau. „Das war auch einer der Gründe für seine Rekrutierung gewesen.“ Unter den Amerikanern gab es einige, die deutschsprachige Vorfahren hatten. So wurde kurioserweise Deutsch die verbindende Sprache, bis professionelle Übersetzer vor Ort gewesen seien, erinnert Jeffrey Thau.

Nachdem die Soldaten sich über einen Zeitraum von zwei Tagen ohne jede Einschränkung immer wieder getroffen hatten, unterbanden die Kommandoebenen beider Seiten diese Form des Austausches. Nur noch angemeldete und begleitete Zusammentreffen waren gestattet. Dies galt auch für die jeweiligen Kriegsberichterstatter, um Spionage vorzubeugen.

Thau wandert aus

Während die Offiziere beider Armeeführungen zum Abschluss in einem nahegelegenen Gutshof tafelten, war Leutnant Thau im Häuserkampf in Berlin im Einsatz und erlitt eine Schussverletzung im Gesicht. Nach dem Kriegsende kehrte er in sein Dorf zurück, das heute im Westen der Ukraine liegt. „Er musste feststellen, dass seine gesamte Familie von deutschen Einheiten ausgelöscht worden war“, sagt sein Sohn. Chaim Thau verließ die Rote Armee und schlug sich bis nach Salzburg durch. Von dort konnte er nach einigen Jahren als Heimatloser durch ein jüdisches Flüchtlingsprogramm in die USA auswandern und amerikanischer Staatsbürger werden.

In seiner neuen Heimat wurde dieses Foto, das diese denkwürdige Begegnung während des zweiten Weltkrieges zeigt, Vorlage für ein Relief. Es verewigt die Szene auf dem „National WWII Memorial“, dem Weltkriegsdenkmal in Washington D.C.

Chaim Thau gründete in Milwaukee am Michigan See eine Familie mit drei Kindern und eröffnete eine Autowerkstatt. Sein Sohn Jeffrey, inzwischen selbst pensionierter Oberst der amerikanischen Luftwaffe, wollte eigentlich zum vierten Mal an den Feierlichkeiten in Torgau teilnehmen, bevor die Corona-Pandemie ausbrach. Das Gedenken von Torgau ist ein Treffen der Nachkommen geworden. Von den Soldaten auf dem berühmten Foto lebt heute keiner mehr.

Von Carolin Wilms