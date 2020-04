Vor 75 Jahren: Eilenburg liegt in Schutt und Asche

Eilenburg

„Ich kann mich noch erinnern, wie ein amerikanischer Offizier mit einem Jeep vor unser Haus gefahren kam. Er hatte einen Gürtel um mit Patronen und sagte, dass wir bis 17 Uhr das Haus verlassen müssen. Wir kamen dann in einer Feldscheune, die heute noch in Richtung Thallwitz steht, unter“, erzählt Günter Tauchnitz (86), einer der letzten Zeitzeugen in Eilenburg, der als Elfjähriger den Beschuss der Stadt im Jahr 1945 miterlebt hatte.

Häuser ausgebrannt

Eine Aufnahme eines amerikanischen Soldaten Ende April 1945 am Marktplatz. Quelle: Stadtmuseum Eilenburg

Sein Elternhaus, in dem er heute lebt, steht in der Torgauer Landstraße 16. Die Amerikaner besetzten es. Am Haus und im Umfeld schlugen Granaten ein, die Gaststätte „Muldental“, die damals gegenüber vom heutigen VW-Autohaus stand, war ausgebrannt. Die Frauen standen schon um 3 Uhr früh vor der Bäckerei Melzer Schlange nach Brot, das knapp war. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Eindrücke, die er nie vergessen wird.

Anzeige

Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof

Ellen Häußler, Birgit Rabe und Ines Laaser (v.r.) von den Freien Wählern/Freigeistern im Eilenburger Stadtrat legen ein Blumengesteck auf dem Stadtfriedhof nieder. Quelle: Nico Fliegner

Am Dienstag erinnerten Eilenburgs Oberbürgermeister Ralf Scheler (parteilos), Museumsleiter Andreas Flegel und der katholische Pfarrer Ulrich Schade auf dem Stadtfriedhof an die Ereignisse vor 75 Jahren, als Eilenburg unter Beschuss der Amerikaner stand. Die Vertreter von Stadt und Kirche legten einen Kranz nieder – auch im Namen aller Stadtratsfraktionen. Ellen Häußler, Birgit Rabe und Inezs Laaser von den Freien Wählern/Freigeistern legten zuvor ein Gesteck an die Stelen und spielten dazu das Lied „Nun danket alle Gott“ von Martin Rinckart.

Weitere LVZ+ Artikel

Jungen Leuten die Zeit nahe bringen

Museumschef Andreas Flegel, OBM Ralf Scheler und Pfarrer Ulrich Schade (v. l.) legen auf dem Stadtfriedhof einen Kranz in Gedenken an die Toten des Beschusses von Eilenburg 1945 nieder. Quelle: Wolfgang Sens

OBM Scheler mahnte, dass man diese „schlimme Zeit“ nicht vergessen dürfe. „Wir müssen immer wieder daran erinnern, damit sich das nicht wiederholt“, sagte er. Besonders jungen Leute müsse man die Geschehnisse nahe bringen. Dies könne man am besten über die emotionale Schiene, sagte Museumschef Andreas Flegel. Persönlich erzählte Geschichten oder die Pflege von Gedenkstätten durch junge Leute seien prägend. Den Unterricht an Schulen könne man auch mit bewegenden Filmen den Schülern nahe bringen, sagte Ellen Häußler.

111 Frauen und Männer, die fast alle dem Beschuss zum Opfer fielen, fanden auf dem Stadtfriedhof ihre letzte Ruhestätte. Insgesamt kamen bei der nahezu vollständigen Zerstörung Eilenburgs über 200 Menschen ums Leben.

Eilenburg war 1945 eine Trümmerwüste Vor 75 Jahren sank im Strudel des Unterganges des „Tausendjährigen Reiches“ auch das Tausendjährige Eilenburg in Schutt und Asche. Drei Wochen vor Ende des Krieges wurde die Stadt einer längst verlorenen Sache geopfert. Mehr als 200 Menschen, vom Kleinstkind bis zum Greis, in Uniform und Zivil, Deutsche, Amerikaner und Menschen verschiedener anderer Nationen verloren dabei ihr Leben. Eine in Jahrhunderten harmonisch gewachsene Stadtlandschaft mit wertvollen Baudenkmalen wie Rathaus, Stadtkirche, Kornhaus, Katholischer Kirche lag nach zwölf Jahren faschistischer Herrschaft in Trümmern. Eilenburg wurde zum negativen Beispiel für nationalsozialistischen Fanatismus und absolute Hörigkeit. Mehrere Forderungen der ab dem 17. April vor Eilenburg stehenden US-Truppen wurden vom Kampfkommandant Major Vogeler abgelehnt. Trotz einer Protestkundgebung zahlreicher Eilenburger (überwiegend Frauen und Kinder) am frühen Morgen des 18. April 1945 auf dem Marktplatz blieben die Militärstrategen bei ihrem verbrecherischen Befehl, der Verteidigung der Muldelinie bei Eilenburg bis zum letzten Blutstropfen. Der Krieg hinterließ eine Trümmerwüste. Rund 12 000 amerikanische Geschosse hatten besonders zwischen dem 21. und 23. April 1945 von Eilenburg nicht mehr viel übrig gelassen. Der damalige Bürgermeister Rechtsanwalt Max Müller resümiert am 4. Februar 1946: „Während Berg- und Oststadtteil mit erträglichen Verlusten hinwegkamen, ist die innere Stadt auf das schwerste betroffen worden … nach unserer Feststellung von 2004 in Eilenburg vorhandenen Wohnhäusern 406, das sind 20,3 Prozent, völlig vernichtet sind, weitere 405, das sind 20,2 Prozent, sind schwer beschädigt, 703 Wohnhäuser, das sind 36,8 Prozent, wurden mittel- bis leicht beschädigt, und nur 456 Häuser, also 22,7 Prozent, blieben unbeschädigt.“ Er führt weiter aus, dass von insgesamt 7000 Wohnungen nur 2617 unbeschädigt blieben. Die Mehrzahl der Betriebe, Handels- und Gewerbeeinrichtungen waren zerstört. Müller schlussfolgert: „Betrachtet man die vorgenannten Zahlen über die Vernichtung von Wohnhäusern, Wohnungen, Werkstätten und Fabriken, so wird man sich über das furchtbare Ausmaß des Elends klar.“ Müller weiter: „Es war wohl die schwierigste Aufgabe, die je einer Stadtverwaltung gestellt wurde, unter solchen Umständen in ein Chaos und Brand, Verwüstung, Unordnung, Not und Elend wieder Ordnung hineinzubringen.“ Andreas Flegel, Museumsleiter

Von Nico Fliegner