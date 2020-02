Vor 75 Jahren abgestürzt: Das ist das Geheimnis des britischen Aufklärers

Landkreis Leipzig

Wenn in Colditz von einem Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg die Rede ist, dann meist vom Gleiter, den britische Offiziere während ihrer Gefangenschaft gebaut hatten. Die „bösen Buben“ werkelten einst hinter einer zusätzlichen Tarnwand im Spitzboden der Schlosskapelle an ihrem Segelflieger, mit dem sie in die Freiheit flüchten wollten. Die Tragflächenholme wurden aus Fußbodendielen gezimmert, hunderte Rippen aus Bettlatten. Elektrischer Draht diente als Steuerleitung. Der mit blau-weiß karierten Bettbezügen bespannte Gleiter war sieben Meter lang, die Flügelspannweite betrug zehn Meter. Gekochte Hirse aus den Gefangenenrationen wurde benutzt, um die Poren des Tuches zu versiegeln.

Zum eigentlichen Ausbruch kam es nie: Die US-Army erreichte Colditz, noch bevor das Fluchtflugzeug zusammengebaut war. Ursprünglich wollten die Insassen den Giebel des Kirchenhauses zum Einsturz zu bringen und vom Dachboden aus per Seilzug katapultartig starten. Überlieferungen zufolge sollte eine an der Außenwand in die Tiefe fallende, voll beladene Metallbadewanne die nötige Beschleunigung garantieren.

Angriff auf Chemieproduktion in Böhlen

Weitgehend unbekannt ist dagegen das Schicksal eines weiteren Flugzeuges – aus britischer Produktion und ebenfalls größtenteils aus Holz. Anders als der Gleiter im Schloss war die Maschine vom Typ Mosquito tatsächlich in der Luft. In der Nacht vom 19. zum 20. Februar 1945 starteten in Südengland 254 schwere Lancaster-Bomber zum geplanten Großangriff auf das Hydrierwerk Böhlen südlich von Leipzig. Gegen 4.20 Uhr waren sie großräumig über dem Zielgebiet.

Dem Verband voraus flog eine schnelle zweimotorige Pfadfindermaschine. Sie sollte das Industriegelände für die Bomber markieren. Sollte. Denn dazu kam sie nicht mehr: Der deutschen Flak gelang es, die Mosquito-Maschine abzuschießen. Norbert Brandt ist Vorsitzender des Kulturfördervereins Waldhaus Colditz. Er hat sich intensiv mit dem Schicksal des Flugzeuges und seiner Besatzung beschäftigt. Er recherchierte in der Koltzschener Chronik sowie in Unterlagen der Royal Air Force.

Bisheriger Forschungsstand eher dürftig

Der bisherige Kenntnisstand sei relativ dürftig gewesen, sagt der 61-jährige Waldhaus-Wirt: „Man wusste nicht viel mehr, als dass in Koltzschen nahe Colditz ein leichter Bomber hinter Engelhardts Gut abstürzte und explodierte.“ Die Maschine habe noch das Dach der Scheune des Dreiseithofes gestreift und sie in Brand gesteckt. Die örtlichen Kameraden sowie die Feuerwehr von Erlbach hätten große Mühe gehabt, ein Übergreifen der Flammen auf umstehende Häuser zu verhindern.

Manfred Knochenmuß, heute 82, wohnte damals in einem Doppelhaus gegenüber vom Colditzer Friedhof. Er erinnert sich noch gut an den Fliegeralarm an jenem besagten Morgen: „Es gab Entwarnung, und wir verließen den Keller. Auf einmal entdeckte mein Vater Hermann am Himmel ein brennendes Flugzeug. Wir Kinder rannten ans Fenster. Und tatsächlich. Es flog sehr tief und äußerst langsam und seitlich schlugen Flammen heraus.“

Mit dem Fahrrad zur Absturzstelle

Die Nachricht des in Koltzschen abgestürzten Flugzeuges verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Knochenmuß war bereits ein Schulkind. Gleich nach dem Unterricht verabredete er sich mit dem älteren Nachbarjungen Horst. Der hatte ein Rad. Auf der Querstange ging es für Manfred zur Absturzstelle. Die Reste der Mosquito seien damals noch nicht beseitigt gewesen. Nie vergessen werde er den Krater, den das Flugzeug hinterlassen habe, sagt Knochenmuß.

In Podelwitz betreibt der Chronist zusammen mit seiner Frau Irmgard die Heimatstube. Dort zeigt Knochenmuß auch Fotos, die Moritz Lange damals im Offiziersgefangenenlager auf Schloss Colditz geschossen hatte: „Das ist auch der Grund, weshalb uns so viele britische Touristen besuchen. Oft unterhalte ich mich mit ihnen über den Flugzeugabsturz in Koltzschen.“ Die Engländer hätten ihnen eine Uniform geschenkt, sagt Irmgard und deutet zur Vitrine.

Bezug zum Abschuss über Böhlen

Ob die beiden verunglückten Männer im Aufklärer auch so eine Uniform trugen? Norbert Brandt hat ihre Namen herausgefunden: „Bei dem über Böhlen getroffenen zweisitzigen Masterbomber vom Typ Mosquito mit dem 25-jährigen Piloten Wing-Commander Eric Arthur Benjamin und Navigator Flying-Officer John Ettock Heath (Alter unbekannt) an Bord, handelt es sich mit größter Wahrscheinlichkeit um das in Koltzschen explodierte Flugzeug.“

Colditz sei keine zehn Flugminuten von Böhlen entfernt. Und, so Brandt, dieser Absturz war der einzige an diesem Tag in dieser Region. „Die Besatzung hatte sicherlich versucht, das bereits in der Luft brennende Flugzeug zwischen Lastau und Koltzschen notzulanden. Nur so ist der in der Ortschronik beschriebene Richtungswechsel kurz vor dem Absturz zu erklären.“ Die sterblichen Überreste der Briten seien auf dem Colditzer Friedhof bestattet und später in die Heimat überführt worden.

Hölzernes Wunder Die De Havilland DH.98 Mosquito war ein zweimotoriges, zweisitziges Mehrzweckflugzeug aus britischer Produktion. Es wurde von der de Havilland Aircraft Company hergestellt und mit großem Erfolg vor allem im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Das Flugzeug bestand im Wesentlichen aus Sperr-, Fichten- und Birkenholz mit einer Zwischenschicht aus Balsaholz, was ihm auch den Spitznamen „Wooden Wonder“ (deutsch: „Hölzernes Wunder“) einbrachte. Zwischen 1940 und 1950 wurden über 7700 Mosquitos gebaut. Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit und guten Höhenflugeigenschaften war die Mosquito für die deutsche Luftverteidigung nahezu unangreifbar.

„Die ersten Südfrüchte meines Lebens“

Das kann Knochenmuß bestätigen: „Ich war mit Siegfried, dem Sohn von Friedhofsverwalter Müller, befreundet. Und so konnte ich zusammen mit ihm genau beobachten, wie die Engländer nach dem Krieg die toten Landsleute ausgegraben und in Zinksärgen abtransportiert hatten. Der Friedhof selbst war abgesperrt, als Sichtschutz wurden Zelte aufgestellt. Ich bekam Obst von den Offizieren geschenkt. Die erste Banane und die erste Apfelsine meines Lebens.“

Inzwischen bewohnt eine junge Familie das ehemalige Gut Engelhardt in Koltzschen. Auf der Wiese davor befindet sich die Absturzstelle. Der Verein Vermisstenforschung Deutschland macht sich stark für das Andenken von Piloten deutscher und alliierter Flugzeuge aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Er betreibt ein eigenes Museum und hat wohl auch Pläne, im Fall Koltzschen aktiv zu werden. Waldhaus-Wirt Brandt würde sich schon über eine schlichte Gedenktafel freuen.

