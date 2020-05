Autopremiere nach 80 Jahren: Sachse baut DKW-Rennwagen

Leipzig

Wo trifft man einen Mann an, dessen Leben alte Autos und Motorräder sind? Klar, in der Werkstatt. Frieder Bach schraubt gerade, als ihm seine Frau das Telefon bringt. In der kommenden Woche hat der Oldtimer-Fan seinen großen Auftritt. Dann fährt der 76-Jährige in der Chemnitzer Hochgarage vor, dem von ihm gegründeten Museum für sächsische Fahrzeuge. Das Museum in der Zwickauer Straße soll eine neue Rarität erhalten. Bach sitzt dann nicht in irgendeinem Auto, sondern fährt in einem DKW F9-Sportwagen vor. Einem Auto, das eigentlich nie gebaut wurde, eigentlich.

Der F9 sollte als Konkurrent zum VW Käfer ins Rennen gehen

„Die Auto Union wollte den F9 als Konkurrent zum Käfer von Volkswagen ins Rennen schicken“, erzählt Bach, der mehrere Bücher über die sächsische Fahrzeugindustrie verfasst hat. Geplant war, dass das Auto 1940 das Modell F8 ablöst. Der Silberpfeil auf F9-Basis mit seiner stromlinienförmiger Karosse sollte am Rennen Berlin-Rom teilnehmen. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs verhinderte das Rennen und den Bau.

Dass der Silberpfeil mit 80 Jahren Verspätung jetzt doch noch auf die Straßen kommt, hat viel mit Zufall zu tun. Bei einer Ausstellung über DKW-Fahrzeuge entdeckte der Chemnitzer eine alte Zeichnung des Zweisitzers. Die Echtheit erschloss sich ihm durch die Unterschrift von Günther Mickwausch, der von 1932 bis 1945 Formgestalter der Auto Union AG war. Die Auto Union entstand 1932 in Chemnitz durch die Fusion der vier sächsischen Fahrzeugfirmen Audi, DKW, Horch und Wanderer.

Schwierigkeiten stellte die geschwungene Karosserie dar

„Ich war wie elektrisiert.“ Von da an habe ihn der Gedanke nicht mehr losgelassen, das Fahrzeug zu bauen. Die nötigen Teile dafür wie Fahrgestell, Motor oder Seilzugbremsen sollten nicht das Problem sein. Bach sammelt seit Jahrzehnten Fahrzeuge und Teile. Und fachlich macht dem gelernten Kfz-Schlosser, langjährigen Barkas-Mitarbeiter und Gründer der mittlerweile an seinen Sohn Thorsten übergebenen Oldtimer-Werkstatt in Mittelbach in Chemnitz ohnehin kaum einer etwas vor.

Die Aluminium-Karosserie bereitete ihm viel größere Schwierigkeiten. „Selbst wenn ich einen Spezialisten gefunden hätte, der die Bleche dengelt, wäre das kaum zu bezahlen gewesen. Ich hätte meiner Frau nicht erklären können, dass ich das Haus verkaufen will, um ein Auto zu bauen“, lacht er ins Telefon.

Wieder kam ihm der Zufall zu Hilfe. Bei der Einschulung seiner Enkelin traf Bach auf Sören Scheffler vom Chemnitzer Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik, der dort die Technologieentwicklung zur Automobilproduktion leitete. „Er suchte ein Referenzobjekt, um das Können einer neu entwickelten Anlage zur Blechumformung zu demonstrieren. Das passte wunderbar.“

Das Institut lieferte Bach die geschwungenen Karosserieteile für den F9 und fertigte für eigene Zwecke einen zweiten Sportwagen mit dem Namen „Silberhummel“, mit dem man auf Messen für die neue Umformtechnik wirbt.

Zündung und Vergaser müssen noch justiert werden

Gemeinsam mit Sohn Thorsten und weiteren Mitstreitern aus der Oldtimer Werkstatt ist der F9 – mit 80-jähriger Verspätung – nun fahrbereit. Für ein Fotoshooting haben die Bachs sogar schon einige Hundert Meter auf dem Sachsenring zurückgelegt. Im Schritttempo, erzählt der Senior. Zündung und Vergaser des original DKW-Motors müssen noch justiert werden. Mit dem Dreizylinderzweitakter (32 PS) seien aber bestimmt 140 Stundenkilometer drin, ist er sich sicher.

Die Distanz Berlin-Rom, die das Gefährt ursprünglich absolvieren sollte, will Bach aber nicht in dem Wagen zurücklegen. Nicht, weil ein solch unbezahlbares Unikat ins Museum gehört. „Für solche Fahrten nehme ich doch lieber meinen Ingolstädter Schnelllasters von 1952. Der Schnelllaster sei das erste Auto der Auto Union gewesen, das in Ingolstadt zwischen 1949 und 1962 produziert wurde, erzählt der Oldtimersammler. Den Kleinbus hat Bach mit Technik des Wartburgs zu einem Wohnmobil umgebaut. Ein echter Hingucker, nicht nur auf Campingplätzen. Aber das ist schon wieder eine andere Geschichte.

