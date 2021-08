Erstmals gibt es am kommenden Wochenende in den sächsischen Impfzentren besondere Angebote für Familien. Speziell für Eltern und Kinder würden Kapazitäten vorgehalten, damit sie gemeinsam auch ohne Termin eine Impfung wahrnehmen könnten, teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Dienstag mit.