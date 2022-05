Dresden

Fünf Jahre ist es her, da zeigten die sächsischen Landräte noch einmal, wozu sie fähig waren. Der Ort der Konfrontation war die Staatskanzlei, das Thema unangenehm, ein Krisengespräch angekündigt. Nach den Bundestagswahlen, bei denen die CDU erstmals nur auf dem zweiten Platz hinter der AfD gekommen war, verlangten die Landräte vom damaligen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich: einen Kurswechsel, mehr Geld und neue Gesichter im Kabinett. Vier Tage später trat Tillich zurück. Er konnte und wollte nicht mehr.

Sächsische Landkreise sind bislang fest in CDU-Hand

Landrat in Sachsen – das war jahrzehntelang ein machtvoller Job. Dementsprechend überzeugt traten die Landräte auch gegenüber der Landesregierung auf. Sie waren mit ihren Kreisverwaltungen die Schnittstellen zwischen Landes- und Ortsbehörden. Sie erhoben Ansprüche, was die Landespolitik gefälligst zu regeln habe, und stellten durch, wenn es mal wieder ein Problem gab, von denen die in Dresden noch nichts mitbekommen hatten. Und sie ordneten zu Zeiten, in denen sie wie selbstverständlich der sächsischen CDU angehörten, das Terrain für die Partei. Derzeit sind immerhin neun der zehn Landratsämter in CDU-Hand, und auch der parteilose Kreischef in Nordsachsen fährt auf einem Ticket der Union.

Alt-Landrat Czupalla: Kreise müssen ihre Macht nutzen

Die Landräte waren lange Zeit kleine Könige mit Gestaltungsanspruch: Das Wort „Provinzfürst“ war für sie erfunden worden. Heute sagt jemand, der alle derzeitigen Amtsinhaber persönlich kennt: „Die Macht der Landräte ist vorbei.“ Natürlich könnten die sächsischen Landräte noch immer eine Instanz sein: Sie sind theoretisch in der Lage, eine „geballte Kraft gegen Dresden oder Berlin entwickeln“, wie der ehemalige Landrat von Nordsachsen, Michael Czupalla (CDU) sagt. Allerdings fordert Czupalla ebenso, dass die Landräte ihre Macht auch tatsächlich nutzen müssten. „Ein Regieren gegen die Landräte – wie auch die gesamte kommunale Familie – ist nur schwer möglich“, erklärt der Mann, der zwischen 1990 und 2015 immerhin ein Vierteljahrhundert im Amt gewesen ist.

In der Pandemie zeigten viele Landkreise nach Dresden

Doch an der geballten Kraft krankte es zuletzt. Die Landkreise haben sich in den vergangenen Jahren darauf verlegt, Verantwortung von sich zu weisen. In der Corona-Politik war dies besonders eklatant. In Dresden hat man nicht vergessen, dass sich viele Kreise immer wieder außerstande sahen, die Einhaltung der Corona-Regeln effektiv zu kontrollieren. Mehrmals hätte die Landesregierung auch gern Regeln erlassen, die es den Kreisen erlaubt hätten, selbstständig zu agieren: Jede Kreisverwaltung sollte im Ernstfall passgenaue Maßnahme ergreifen können.

Gegen nichts liefen die Landräte aber so stark Sturm wie gegen diese Hotspot-Regel. Das bislang herausgestellte Selbstbewusstsein, am besten zu wissen, was lokal vonnöten sei, war plötzlich verschwunden. Stattdessen forderten die Landräte nun einheitliche Maßnahmen für ganz Sachsen – aus Furcht, man würde sie ansonsten selber für die schwierige Lage verantwortlich machen, wie die schwarz-grün-rote Koalition mutmaßte.

Disput zwischen über Verantwortlichkeiten bei Corona-Maßnahmen

Das schützte manchen Kreischef jedoch nicht davor, sich voller Selbstmitleid zu äußern. „Über die Corona-Zeit sind meine Kollegen und ich stärker zur Reizfigur geworden“, sagte Frank Vogel (CDU), Landrat des Erzgebirgskreises im vergangenen Sommer der „Freien Presse“: „Du wirst für Bundes- und Landesentscheidungen verantwortlich gemacht, hast in der Pandemie andererseits aber kaum Spielraum.“ In der Landesregierung und in der Koalition urteilt man über die Landräte entsprechend kühl: „Gerade mit Blick auf Corona hat sich ein sichtbares Missverhältnis zwischen der Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltung und dem tatsächlichen Handlungswillen der Landkreise offenbart“, sagt Grünen-Innenpolitiker Valentin Lippmann.

Sechs CDU-Landräte treten nicht wieder an

Mancher vermutet, dass über die Jahre auch der Elan nachgelassen habe. Einige Landräte sind in ihrem Amt alt geworden. So führt Christoph Scheurer (CDU) seit 1991 die Geschäfte im Vogtland und hat sogar die Kreisreform vor 14 Jahren überstanden. Michael Harig (CDU) ist im Kreis Bautzen seit 2001 im Amt. 2008 kamen Bernd Lange (CDU) im Kreis Görlitz und Vogel im Erzgebirge an die Macht. Sie alle treten – wie auch Matthias Damm (CDU, Mittelsachsen) und Rolf Keil (CDU, Vogtlandkreis) – bei den bevorstehenden Wahlen am 12. Juni aus Altersgründen nicht mehr an.

Union hat sich bei Kandidatensuche häufig schwer getan

Früher wurden Landräte als potenzielle Minister oder Ministerpräsidenten gehandelt, wenn es in der Landespolitik kriselte. Heute spielen sie bei Spekulationen keine Rolle. Nur ein aktuelles Kabinettsmitglied – Sozialministerin Petra Köpping (SPD) – war Landrätin. Der aktuelle Bedeutungsverlust zeigt sich auch im anstehenden Wahlkampf. Bereits bei der Auswahl der Kandidaten tat sich die CDU teilweise schwer. Doch nicht etwa, weil es so viele potenzielle Bewerber gegeben hätte – sondern weil in manchen Regionen niemand so recht wollte. Die Suche nach einem passenden Kandidaten oder einer passenden Kandidatin war nicht selten mühsam. Das Landratsamt als vorläufiger Höhepunkt einer politischen Karriere? Das war einmal.

Sachsen-AfD hofft auf ersten Landratsposten

Für Spannung sorgt vielerorts allein die Frage, wie sich die AfD-Kandidaten schlagen werden – und ob sie eine reelle Chance auf einen Sieg im ersten oder zweiten Wahlgang haben. Die AfD ist denn auch konsequent diejenige Partei, die die Landratswahlen zum Stimmungstest für Sachsen erklärt, während insbesondere die CDU eher abwiegelt und von einer Personenwahl spricht.

„Natürlich wollen wir mindestens einen Kandidaten durchbekommen und den ersten AfD-Landrat in Deutschland stellen“, erklärt der Landesvorsitzende Jörg Urban. Dafür wird sogar eine Dezimierung der Landtagsfraktion in Kauf genommen. Aufgrund von Fehlern bei der Listenaufstellung darf es für die AfD keine Nachrücker geben, sollten Kandidaten aus dem Parlament tatsächlich in ein Landratsamt einziehen: „Der etwaige Verlust eines Landtagsmandats wäre aufgrund des Prestigegewinns durch einen Landrat zu verschmerzen“, so Urban.

Politologe: Einfluss der Kommunen wird häufig unterschätzt

Allerdings fiebern die Wählerinnen und Wähler dem Wahltag am 12. Juni alles andere als entgegen. Vor sieben Jahren lag die Beteiligung in einzelnen Kreisen deutlich unter 40 Prozent. Das Erzgebirge hatte mit 43 Prozent die Spitzenposition inne.

Der Leipziger Politikwissenschaftler Hendrik Träger stellt nüchtern fest: „Der Einfluss und die Bedeutung der Kommunen werden unterschätzt.“ Viele Menschen würden nicht wissen, wofür die Stadt oder der Kreis überhaupt zuständig ist. Träger, der auch Vize-Vorsitzender des Sächsischen Kompetenzzentrums für Landes- und Kommunalpolitik ist, warnt vor einer Geringschätzung: „Auf der übergemeindlichen Ebene sind die Landräte mit den Oberbürgermeistern in den Großstädten vergleichbar. An dieser Machtfülle wird die Relevanz der Landräte deutlich.“

Im Juni kandidiert eine neue Generation von Landräten

Die nächste Generation der Landräte muss aus dieser verfahrenen Situation nun das Beste machen und möglicherweise zu alter Stärke zurückfinden. „Als Landrat steht man immer in der Verantwortung gegenüber den Bürgern – und man muss sich auch mal gegen das Land oder den Bund zur Wehr setzen“, macht Alt-Landrat Czupalla, 71, klar. Er bedauere sehr, dass „die große Politik“ den Kontakt zu den Bürgern abgebrochen habe: „Heutzutage fehlt die Nähe zu den Menschen.“ Nicht zuletzt, um diesen politischen Schaden auszumerzen, brauche es starke Landräte und Kommunalpolitiker – und zwar trotz allem etwaigen Machtpoker oder Kompetenzgerangel.

Von Kai Kollenberg und Andreas Debski