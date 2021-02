Brandis

Kaum zu glauben, aber Augenzeugen beteuern: Im Schlosspark Brandis, zwischen Schloss und Bahnhofsstraße, hat am vergangenen Wochenende möglicherweise ein Wolf auf der Jagd nach Beute ein Reh gehetzt und erlegt.

Was binnen kurzer Zeit zum Stadtgespräch wurde, konnte indirekt jetzt Tino Beute als Wildtierbeauftragter des Landesjagdverbandes in der Region bestätigen. Demnach soll eine Frau am Samstag gegen 21.30 Uhr beobachtet haben, wie Isegrim das Reh quer durch den Park in Richtung ehemaligen Bahnhof trieb, berichtet der 57-jährige Jäger auf Nachfrage.

Raubtier zerrt Beute in die Gleise am Bahnhof Brandis

Erst auf der offen einsehbaren Bahnhofsstraße habe der vermeintliche Wolf seine Beute fassen und durch einen gezielten Kehlbiss erlegen können. Was dann geschah, entspreche dem natürlichen Jagdinstinkt des Wolfes. Er habe das getötete Reh in den Gleisbereich des alten Bahnhofes und damit in Sicherheit gebracht, um es dort teilweise zu verschlingen und seinen Hunger zu stillen.

Wolfsrudel, die in Sachsen gesichtet wurden. Quelle: Patrick Moye

Was vom Kadaver übrig geblieben war, skizziere das Muster eines Wolfsrisses, so schilderte der Wildtierbeauftragte vor Ort seine Einschätzung. Denn: Sowohl der Kehlbiss sei typisch als auch die Bissbrüche an den Rippenbögen. Und auch die Art der Entnahme von großen Mengen Muskelfleisch im Keulenbereich seien dem Wildtierexperten zufolge dafür Indizien.

Jäger erkennt die typischen Bissspuren eines Wolfs

Dennoch relativierte Beute seine Beobachtungen. „Ich bin da immer ganz vorsichtig, denn eine hundertprozentige Sicherheit kann nur ein genetischer Nachweis erbringen.“ Zurückhaltung mahnte er außerdem aufgrund einer aktuellen Polizeimeldung an. Darin heißt es, dass in der Region ein vermutlich aus Rumänien eingeführter großer Schäferhund-Mischling abgängig sei. Dass es hier einen Zusammenhang geben könnte, wollte der Wildtierbeauftragte demnach nicht ausschließen. Sicher aber sei, „dass es in den letzten Jahren immer wieder glaubhafte Wolfssichtungen in den Gemarkungen Brandis und Naunhof gegeben hat“, ließ Tino Beute aufhorchen. Und auch die Wildbrettnutzung des gerissenen Rehes lasse den berechtigten Rückschluss auf einen Wolfsriss zu.

Schlosspark Brandis ist für den Wolf ideales Jagdrevier

Dass der Schlosspark Brandis sozusagen zum Esszimmer von Isegrim geworden sei, ließe sich auch mit dem dort „reich gedeckte Tisch“ begründen. Auf dem etwa acht Hektar großem Areal gibt es viele Eichen, deren Früchte Schalenwild anlocken, das ganz oben auf dem Speiseplan eines Wolfes steht. Dennoch würde von dem vierbeinigen Räuber keine Gefahr für Mensch und Haustier ausgehen. „Aber wenn der Wolf in so dicht besiedelte Gebiete eindringt, dann müssen wir das im Blick haben“, sagte Beute.

Von MTL-News